Kaiju No. 8 Épisode 5 : Date de sortie, premières images et spoilers

Après un concours d’admission riche en rebondissements, Kafka a-t-il réussi l’examen et pourra-t-il réaliser son rêve d’intégrer les Forces de Défense ? Date et heure de sortie, premières images et spoilers, voici tout ce qu’on sait sur l’épisode 5 de Kaiju No. 8.

Le concours de recrutement s’est terminé sur une sombre note suite à l’apparition d’un mystérieux kaiju humanoïde et la résurrection des kaiju du site d’entraînement. Les candidats ont ainsi été mis à mal par cette ultime épreuve inattendue, en particulier Kikoru Shinomiya, qui avait pourtant fait forte impression lors de l’épreuve finale.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et alors qu’elle était sur le point de périr face aux redoutables assauts du honju ressuscité, l’intervention de Kafka Hibino sous sa forme kaiju lui a permis de s’en sortir in extremis. Mais étant donné qu’à part Reno Ichikawa (et Shinomiya maintenant), personne ne connaît les véritables capacités du protagoniste, nous ne savons pas encore si la prestation de Kafka a été suffisante pour lui permettre de rejoindre les Forces de Défense japonaises. Mais le prochain épisode pourrait bien nous révéler si Kafka est parvenu à réaliser son rêve.

Date et heure de sortie, premières images et spoilers : voici tout qu’on sait sur l’épisode 5 de Kaiju No. 8.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’épisode 5 de Kaiju No. 8 sera disponible le 11 mai 2024 sur Crunchyroll. Il pourra d’abord être regardé en direct à 16h, puis à partir de 16h30 en version sous-titrée pour celles et ceux qui auraient manqué le premier créneau. Enfin, la VF sera quant à elle diffusée à partir de 17h le même jour.

Premières images et spoilers de l’épisode 5 de Kaiju No. 8 : à quoi faut-il s’attendre ?

Dans l’épisode 5 de Kaiju No. 8, intitulé “Enrôlement !”, les Forces de Défense vont annoncer les noms des candidats qui ont réussi le concours d’admission et qui vont intégrer les rangs de cette prestigieuse organisation. Le trentenaire est-il enfin parvenu à réaliser son rêve malgré ses nombreux échecs passés ?

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le site officiel de l’anime présente l’épisode 5 de la manière suivante : “Lors de la cérémonie de nomination des membres des Forces de Défense, Kafka n’était pas présent, laissant Kikoru avec un sombre visage. Cependant, Kafka arrive en retard. Bien qu’il ait échoué à l’examen, il a été nommé cadet dans l’unité grâce à la recommandation du vice-commandant de la 3e unité, Hoshina. L’adhésion de Kafka enthousiasme ses camarades. Cependant, Hoshina avait ses propres plans en tête.”

Il semblerait donc que le protagoniste ait une nouvelle fois raté l’examen pour intégrer les Forces de Défense. Toutefois, cela ne veut pas dire que Kafka ne pourra pas les rejoindre pour autant. En effet, après avoir tapé dans l’œil de Soshiro Hoshina pendant l’épreuve finale, notamment en le faisant bien rigoler, notre héros va bénéficier d’une recommandation de la part du commandant adjoint de la 3e unité. Mais la décision d’Hoshina pourrait bien être motivée par autre chose, d’autant que c’est l’un des premiers à avoir fait le lien entre l’incident survenu à l’hôpital au début du récit et celui du site d’entraînement.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Kafka est-il d’ores et déjà dans le collimateur du commandant adjoint ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de l’anime Kaiju No. 8 !