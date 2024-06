Kaiju No. 8 : la voix française de Reno tease le final de la saison 1

La saison 1 de Kaiju No. 8 doit se terminer dans quelques jours avec l’épisode 12, et l’interprète français de Reno n’a pas caché son engouement concernant le dernier épisode à venir.

Ayant fait ses débuts en avril de cette année, l’anime Kaiju No. 8 va bientôt se conclure, puisque la première saison est constituée de 12 épisodes. Une triste nouvelle pour les fans du manga éponyme de Naoya Matsumoto, qui sont déjà avec impatience le retour de Kafka Hibino et des autres membres de la 3e Unité des Forces de Défense.

Mais avant cela, le public encore de quoi se régaler avec l’ultime épisode de la première saison, dont la sortie est prévue pour la fin de la semaine. Un épisode qui a en tout cas suscité de vives réactions de la part d’Alexandre Nguyen, la voix française de Reno Ichikawa.

Lors d’une récente interview avec Dexerto nous nous sommes entretenus avec Nguyen, accompagné de la directrice artistique de l’anime Jessie Lambotte et d’Adrien Antoine, qui incarne Kafka dans la version française. Interrogés sur la suite de l’anime, les comédiens de doublage nous avaient alors révélé qu’ils n’avaient pas lu les mangas pour ne pas se spoiler, et nous avaient notamment expliqué pourquoi ils préféraient l’anime.

Crunchyroll De gauche à droite : Adrien Antoine, Jessie Lambotte et Alexandre Nguyen.

Adrien Antoine avait alors déclaré à ce sujet : “Je trouve que découvrir en travaillant, en tant que comédien, peut vraiment t’aider à recevoir l’émotion. On peut se retrouver un peu secoué et être vraiment en prise avec l’émotion de la scène, alors que quand on le sait avant, il n’y a pas l’effet de surprise. […] Cela peut arriver d’être hyper ému, d’être vraiment dedans et d’avoir la gorge serrée”. Ce à quoi Jessie Lambote a répondu : “On est dans l’émotion là. On est pas dans le cérébral, où tu as réfléchi à ta scène, tandis que là il y a de la spontanéité, ce qui fait que tu es plus dans l’émotion”.

Et c’est justement pendant cette discussion que l’interprète de Reno a lâché quelques mots concernant le final, déclarant : “Je sais que sur le dernier épisode, j’ai demandé à Jessie de laisser rouler l’épisode sur la fin parce que je voulais vraiment le voir”.

Pour rappel, l’épisode 11 a marqué une étape décisive dans l’intrigue, puisqu’il adapte le quatrième arc du manga, intitulé “Le Kaiju No. 8 sous les verrous”. Après que la 3ᵉ Unité a découvert que le Kaiju No. 8 et Kafka n’étaient en réalité qu’une seule et même personne, la commandante Mina Ashiro n’a eu d’autres choix que de procéder à l’arrestation de son ami d’enfance, et ce bien qu’il ait sauvé la base de Tachikawa.

Suite à cela, les responsables des Forces de Défense et son dirigeant Isao Shinomiya (qui n’est autre que le père de Kikoru Shinomiya) a ordonné le transfert du protagoniste au quartier général, situé dans la base maritime d’Ariake. Le directeur des Forces de Défense viendra alors directement à sa rencontre, engageant le combat avec Kafka. Un affrontement épique a alors débuté, puisque Isao était non seulement “l’homme le plus fort de l’histoire des Forces”, mais aussi le seul à être parvenu à maîtriser l’arme spéciale conçue à partir du Kaiju No. 2.

Production I.G

L’épisode précédent s’étant terminé sur l’affrontement entre le Kaiju No. 8 et le détenteur des pouvoirs du Kaiju No. 2 qui bat son plein, on peut donc supposer que la déclaration d’Alexandre Nguyen concerne la suite de ce combat épique, dans lequel Kafka va perdre le contrôle pour la première fois, révélant au passage le véritable potentiel de son alter ego monstrueux. En effet, la fin de ce combat est très certainement le moment le plus impressionnant de l’arc en cours, étant donné que Kafka va montrer qu’il est à même de rivaliser avec le directeur Isao, voire même qu’il le surpasse.

Le Kaiju No. 8 de Kafka deviendra-t-il l’un des principaux atouts des Forces de Défense dans la lutte contre les kaijus, ou le risque qu’il représente pour l’humanité sera-t-il trop grand pour les responsables, qui craignent ne pas pouvoir le contrôler ? Pour le savoir, il faudra regarder la suite de Kaiju No. 8 !