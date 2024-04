Kaiju No. 8 : comment fonctionne la combinaison des Forces de Défense ?

Les combattants de Kaiju No. 8 portent une tenue bien particulière pour affronter les monstres : on vous explique tout sur la combinaison des Forces de Défense.

Dès le début de Kaiju No. 8, le ton est donné : on va nous montrer des bestioles de toutes tailles, cherchant à détruire l’humanité et tout ce qu’elle a créé jusque-là. Les monstres font des ravages, profitant soit de leur taille, soit de leur puissance ou même d’aptitudes spéciales, mais les humains ne se laissent pas faire pour autant. Face aux créatures, un corps d’élite se dresse, les Forces de Défense.

L’ambition de ces hommes et femmes pourrait paraître démesurée, dès lors qu’on s’amuse à comparer la taille d’un être humain à celle des yoju, honju et autres kaijus. Pourtant, ces soldats parviennent à venir à bout de leurs ennemis. Le secret de leur réussite ? Un équipement très particulier, parmi lequel figure la fameuse combinaison que l’on peut voir dès les premiers épisodes. On vous explique son fonctionnement.

Attention : cet article contient de légers spoilers de l’épisode 3 de Kaiju No. 8.

Explication de la combinaison des Forces de Défense dans Kaiju No. 8

La combinaison des Forces de Défense repose sur un mélange de technologie avancée et de fibres… de kaijus !

JAKDF 3rd Division/Naoya Matsumoto/Shueisha

La tenue a de nombreux avantages : en plus de décupler la force de son porteur, elle dispose aussi d’un télébouclier, activable à distance depuis un centre de contrôle. Mais elle sert également à analyser et évaluer les signes vitaux de l’utilisateur, ou encore son potentiel de combat, soit son affinité avec le vêtement.

Le taux de performance d’un soldat avec la tenue est en effet déterminé par ce potentiel, qui se présente sous forme de pourcentage : le faire décoller demande du temps et de la persévérance, et les combattants entraînés atteignent en général les 20%.

La force de la combinaison repose sur les fibres de kaijus qui la composent : il est également possible de les concentrer en un point précis, pour profiter de la résistance contre d’éventuels coups ou des projectiles.

En épousant le corps de son porteur et en s’adaptant à sa morphologie, la combinaison offre une puissance non négligeable. Et c’est notamment grâce à ce point que les membres des Forces de Défense de Kaiju No. 8 peuvent porter un équipement normalement trop lourd pour le combat, sans être ralentis pour autant dans leurs mouvements.