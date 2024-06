Les fans de Jujutsu Kaisen divisés sur le potentiel retour de ce personnage disparu

Jujutsu Kaisen n’a jamais confirmé le sort de Nobara après sa supposée mort, mais maintenant les fans sont divisés quant à son potentiel retour dans la série.

La dernière apparition de Nobara dans Jujutsu Kaisen remonte à l’Arc du Drame de Shibuya. Après son bref combat contre Mahito, elle aurait été tuée par le fléau. Cependant, son cadavre n’a jamais été montré et sa mort n’a jamais été confirmée de manière explicite.

Sa mort ambiguë a suscité beaucoup de spéculations parmi les fans. Beaucoup croyaient que c’était intentionnel, suggérant un retour imminent de Nobara dans le futur. Mais jusqu’à présent, il n’y a eu aucun signe de son retour.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cela fait longtemps qu’elle a disparu de l’œuvre de Gege Akutami. Après ce fameux incident, trois arcs entiers ont passé, à savoir l’Arc de l’Exécution de Yuji, l’Arc des Préparatifs de la Traque et enfin l’Arc de la Traque Meurtrière. Et maintenant que nous avons bien avancé dans l’Arc de la Bataille de Shinjuku, certains fans perdent espoir quant à sa survie.

Alors qu’il s’agissait d’une croyance autrefois unanime au sein de la communauté, le retour de Nobara divise maintenant tout le monde. Certains y croient encore, étant donné qu’elle était un personnage principal et que le mangaka ne laisserait jamais une telle faille sans plan, tandis que d’autres estiment qu’il est trop tard pour qu’elle revienne.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MAPPA

Jujutsu Kaisen se dirige actuellement vers la fin de l’arc de la Bataille de Shinjuku. Dans la bataille contre Sukuna, la plupart des personnages forts sont déjà tombés. Et ceux qui ne le sont pas, à l’exception de Yuta, ne sont pas en position de vaincre celui qui est considéré comme le plus grand exorciste de l’histoire.

Si Nobara revenait maintenant, cela ne ferait aucune différence dans la situation actuelle. Elle n’était déjà pas assez forte pour combattre le Roi des Fléaux, et elle se ferait tuer pour de bon cette fois-ci. Cependant, l’auteur pourrait encore la ramener pour un effet de choc, comme il l’a récemment fait pour Todo dans le chapitre 259.

L’article continue après la publicité

En rapport: Le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen va faire revenir ce personnage après une longue absence

L’article continue après la publicité

“Tout le monde disait la même chose pour Todo et regardez où nous en sommes maintenant”, a écrit un internaute sur Reddit, tandis qu’un autre ajoutait : “Elle apparaîtra absolument avec un cache-œil.”

“Je veux qu’elle revienne surtout parce que sa situation est restée non résolue pendant si longtemps. Et si elle s’avère être morte ou incapable de se battre, ce serait juste une déception compte tenu du temps que nous avons attendu une mise à jour sur sa situation,” a souligné un troisième.

Mais il y a aussi des points de vue opposés. Comme l’a commenté un autre utilisateur, “À ce stade, il n’y a tout simplement aucun intérêt à la ramener. Le moment du combat est déjà passé car ils utilisent essentiellement leur dernière carte maîtresse maintenant avec Goyuta.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Ce qui me fait croire que Nobara ne reviendra pas, c’est qu’elle n’a jamais été mise en avant pour son potentiel comme Yuji ou Megumi,” a dit un autre.

Un troisième a ajouté, “Je pense qu’avec du recul, il était très évident qu’elle était vraiment partie, et le gars n’a dit ce qu’il a dit à Yuji que pour qu’il ne perde pas espoir avant le combat décisif (compte tenu de la façon dont il a vu Yuji s’effondrer un peu plus tôt).”

Peut-être que le prochain chapitre de Jujutsu Kaisen, à savoir le chapitre 263, révélera si le retour de Nobara est possible ou non. Alors, ne manquez pas la suite du manga, qui sortira le 30 juin 2024.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et pour en savoir plus sur les exorcistes et les fléaux, consultez notre guide sur l’Extension du Territoire de Yuta Okkotsu et le sort d’Itadori Yuji. Vous aimerez peut-être aussi savoir quel est ce personnage adoré des fans qui a remporté le dernier sondage de popularité.