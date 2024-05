Jujutsu Kaisen : La Bataille de Shinjuku est-elle le dernier arc du manga ?

Les exorcistes unissent leurs forces pour vaincre Sukuna dans l’ultime confrontation de l’arc de la Bataille de Shinjuku. Mais s’agira-t-il vraiment du dernier arc du manga ?

Jujutsu Kaisen est l’une des plus grosses séries manga et animes de ces dernières années : malgré sa relative jeunesse, l’histoire inventée et dessinée par Gege Akutami et adaptée sur petits et grands écrans par le studio MAPPA a tout ce qu’il faut pour rivaliser avec des titres plus anciens tels que My Hero Academia.

En six années de publication, le manga a eu droit à 11 arcs, le dernier en date – et toujours en cours – étant la Bataille du no man’s land de Shinjuku, renommé plus sobrement “Bataille de Shinjuku” avec le temps. Commencé en 2023, le récit se poursuit encore alors qu’un nouveau chapitre est attendu presque toutes les semaines.

Les exorcistes se sont unis pour affronter Sukuna dans ce qui semble une ultime confrontation. Et malgré les nombreuses pertes, les héros ne reculent pas, acculant un roi des fléaux toujours aussi dangereux dans un dernier effort en commun. Mais la Bataille de Shinjuku sera-t-elle vraiment le dernier arc du manga Jujutsu Kaisen ?

L’arc de la Bataille de Shinjuku sera-t-il le dernier du manga Jujutsu Kaisen ?

Rien n’a encore été confirmé, mais d’après la dernière annonce de l’éditeur de Jujutsu Kaisen, on peut supposer que la Bataille de Shinjuku ne sera pas le dernier arc du manga. En revanche, l’arc approcherait bien de son climax.

En effet, l’éditeur s’est amusé dans le dernier numéro du Shonen Jump à teaser le climax de l’arc de la Bataille de Shinjuku en particulier, mais pas du manga Jujutsu Kaisen en général. Le créateur Gege Akutami avait déjà laissé entendre que la série se terminerait bientôt, mais sans ajouter de détails. Or, en prenant en compte l’importance du manga, il serait surprenant que rien n’ait été précisé pour la fin de l’œuvre elle-même si elle était aussi imminente. Enfin, le fait de mentionner le nom de l’arc plutôt que Jujutsu Kaisen semble appuyer l’idée qu’il y aura encore un peu de matière à explorer après le passage à Shinjuku.

Évidemment, si la fin de l’arc ne signifie pas celle du manga, elle n’en restera pas moins une première marche vers la conclusion définitive de Jujutsu Kaisen. Mais il y a de grandes chances que l’auteur crée encore un ou deux arcs, probablement plus courts, pour terminer son histoire en beauté.

L’annonce de l’éditeur n’est pas non plus à prendre au pied de la lettre : une précédente déclaration pour la fin du combat entre Sukuna et Satoru Gojo avait également été faite, mais il avait tout de même fallu attendre une dizaine de chapitres pour qu’elle se réalise, soit environ trois mois de publication.

En attendant, le chapitre 262 de Jujutsu Kaisen sortira le 9 juin 2024 et présentera très certainement un duel entre deux exorcistes surpuissants : Sukuna et Yuta, qui habite désormais le corps de Gojo, vont en effet utiliser leur Extension du Territoire.

