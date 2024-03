Les fans de Jujutsu Kaisen estiment que le manga se “détériore”

Jujutsu Kaisen est actuellement l’un des mangas les plus populaires chez les fans de shonens. Cependant, certains fans du manga de Gege Akutami estiment que l’histoire périclite depuis un moment.

Le manga Jujutsu Kaisen en est actuellement à l’arc de la Bataille de Shinjuku, dans lequel les héros se battent contre Ryomen Sukuna. Bien que l’arc ait commencé sur une note élevée avec Sukuna combattant Satoru Gojo, les fans trouvent que le rythme est trop abrupt et que les intrigues sont devenues trop répétitives.

Dans cet arc, celui qui est considéré comme le plus grand exorciste de l’histoire a affronté de nombreux adversaires les uns après les autres, parmi lesquels on retrouve notamment Gojo, mais également Hajime Kashimo, Choso, Yuji Itadori, Hiromi Higuruma, Yuta Okkotsu, Maki Zenin et Atsuya Kusakabe. Des personnages qui se succèdent pour tenter de faire face au terrifiant Roi des Fléaux, le prochain sur la liste étant un personnage que les fans ont pu découvrir dans le film d’animation Jujutsu Kaisen 0.

Mais l’enchaînement des combats dans l’arc de la Bataille de Shinjuku n’est apparemment pas au goût de tous, en témoigne les commentaires que l’on peut retrouver à ce sujet sur les réseaux.

Un coup de mou pour le manga Jujutsu Kaisen selon les fans ?

Les lecteurs de Jujutsu Kaisen ne sont pas contents de la tournure que prend la série. Beaucoup ont exprimé leur déception concernant le “déroulement” de l’histoire sur des plateformes comme Reddit. Ils disent que cet arc ne contribue pas aux arcs des personnages de la manière dont le faisaient les intrigues précédentes.

Un utilisateur a commenté sur ce sujet : “À mon avis, l’Arc du Passé de Gojo et l’Arc du Drame de Shibuya sont les meilleures parties de JJK. C’est vraiment dommage comment l’arc final se déroule”. Un avis partagé par un autre fan, qui déclarait alors : “J’ai vraiment apprécié la Traque Meurtrière et je n’ai aucune plainte. Vraiment, il semble que la plupart des plaintes ont commencé avec la Bataille de Shinjuku”.

“Je commence à en avoir marre des ‘Ouais, eh bien mon gars peut devenir Super Saiyan 11′”, a écrit un autre internaute.

Alors que certains lecteurs pensent que l’attente hebdomadaire pourrait être la cause de cette insatisfaction, certains sont simplement déçus par la direction choisie par Akutami. L’un d’eux expliquait : “Pour être honnête, je continue de lire juste pour voir comment ça va se terminer et parce que j’apprécie l’anime. Pour moi, l’histoire est mauvaise depuis le début de la Traque Meurtrière”.

Le chapitre 254 du manga Jujutsu Kaisen est disponible gratuitement sur MANGA Plus depuis le 24 mars 2024.

