Jujutsu Kaisen chapitre 259 : le retour de Nobara est imminent selon cette théorie

Suite à la sortie du chapitre 259 de Jujutsu Kaisen, ayant marqué le retour d’un personnage après une longue absence, certains fans ont suggéré qu’un autre protagoniste disparu il y a déjà un moment pourrait lui aussi faire son grand retour, et il s’agit de Nobara.

Les fans de Jujutsu Kaisen ont eu le cœur brisé suite aux évènements survenus lors de l’Arc du Drame de Shibuya, de nombreux personnages ayant alors disparu. Parmi eux, on retrouve notamment Nobara Kugisaki, qui avait été grièvement blessée par Mahito, les fans n’ayant aucune nouvelle à son sujet depuis.

Yuji et Nobara ont brièvement combattu Mahito ensemble. Cependant, Mahito a effleuré le visage de Nobara… et soudainement, tout était fini. La série a présenté un bref flashback avant que Nobara demande à Yuji de dire à tout le monde que “ce n’était pas si mal” et de s’effondrer.

Bien qu’elle aurait dû mourir sur place, son statut est resté inconnu jusqu’à ce jour à cause de l’intervention d’Arata Nitta. Cependant, le dernier chapitre en date de Jujutsu Kaisen pourrait bien avoir donné un indice majeur sur le retour de Nobara.

Que se passe-t-il dans le chapitre 259 de Jujutsu Kaisen ?

Aoi Todo a fait son grand retour sur le champ de bataille, au moment où Yuji a perdu Choso. Le chapitre se termine alors que le duo se rue vers Sukuna. Mais avant cela, il y a un bref flashback avec Mei Mei et Todo discutant de leur plan.

On a ainsi appris qu’ils cachaient quelque chose à Yuji, de peur que Sukuna pourrait le découvrir à cause du lien qui les unissait auparavant. Si cela arrive, le Roi des Fléaux pourrait alors avoir connaissance de leur tactique et ils ne pourraient donc sauver personne. Bien que le chapitre ait révélé qu’ils cachent l’apparition de dernière minute de Todo, il est possible qu’ils en cachent encore davantage.

Mais ce qui a mis la puce à l’oreille concernant un potentiel retour de Nobara, c’est la mention de la “Résonance”. Si dans le contexte présent, cela semble plutôt faire référence au lien qui pourrait exister entre Sukuna et Yuji depuis que ce dernier a été l’hôte du premier, le terme pourrait également faire penser à Nobara, puisque Résonance est le nom d’un de ses sorts renforcés issu de la Technique Vaudou qu’elle utilise.

C’est donc pour cela que suite au retour de Todo, que nous n’avions pas vu depuis le Drame de Shibuya, certains fans sont persuadés que c’est Nobara qui devrait à son tour revenir prochainement. Un personnage que beaucoup sont impatients de retrouver, à l’instar de ce commentaire que l’on peut lire sur X/Twitter suite à la sortie du chapitre 259.

Nobara va-t-elle revenir dans Jujutsu Kaisen ?

La mort de Nobara n’a jamais été confirmée dans Jujutsu Kaisen, il y a donc effectivement une possibilité qu’elle puisse revenir.

Dans le chapitre 127, Arata Nitta affirme qu’il y a une très petite chance de la sauver étant donné qu’il était intervenu assez rapidement. Cependant, elle n’était pas hors de danger pour autant, et c’est pourquoi il ne pouvait pas garantir sa survie et qu’il l’a plutôt emmenée chez Shoko.

Dans le chapitre 210, Yuji demande à Megumi des nouvelles de Nobara mais ce dernier reste silencieux. Yuji pense alors qu’elle est morte. Cependant, après le chapitre 259, il est très probable que Megumi savait que Nobara était vivante, mais ne pouvait rien dire à Yuji. Donc, au lieu de lui dire un mensonge qui aurait pu impacter Yuji, il a pensé qu’il valait mieux se taire.

De plus, la technique de Nobara lui permet de frapper l’âme de l’adversaire, ce qui sera un grand atout dans le combat si elle est utilisée correctement. Bien qu’il n’y ait toujours aucune garantie sur son retour, le dernier chapitre apparaît comme un premier véritable indice à ce sujet depuis un long moment.

