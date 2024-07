Les fans de Jujutsu Kaisen convaincus que cet antagoniste va être vaincu au chapitre 264

Les spoilers du chapitre 264 de Jujutsu Kaisen confirment une bataille épique contre le plus puissant des méchants, et la communauté est en émoi face à sa possible défaite.

Le manga Jujutsu Kaisen est dans sa dernière ligne droite alors que l’arc Bataille de Shinjuku devrait conclure l’histoire. Le combat contre Ryomen Sukuna dure depuis plus d’un an et la bataille va bientôt se terminer. ATTENTION : cet article contient des spoilers sur le chapitre 264 de Jujutsu Kaisen !

Les spoilers du chapitre 264 confirment que Yuji peut utiliser une Extension du Territoire. Cependant, dès qu’il l’utilise, la scène se déplace vers une gare. Selon un leaker, “L’endroit montré dans le territoire de Yuji : la gare de Kitakami dans la ville de Kitakami (préfecture d’Iwate).”

Le chapitre se termine avec Yuji saluant Sukuna à cette gare. La scène est similaire à la rencontre entre Gojo et Geto à l’aéroport après sa mort. Ainsi, en voyant les parallèles entre les deux personnages les plus puissants, les fans sont plus convaincus que jamais que Sukuna va enfin être vaincu.

Mais cela ne s’arrête pas là, car certains pensent qu’il va aller en enfer, contrairement à Gojo. Malgré toutes ces théories, la mort de Sukuna ne semble pas être confirmée de manière explicite dans le prochain chapitre, mais il est vrai que l’antagoniste a atteint sa limite.

“Sukuna EST cuit”.

Comme l’a partagé un fan sur X/Twitter, “Yuji a vraiment emmené Sukuna à la gare au lieu de l’aéroport, cet homme va directement en enfer, mdr”.

“Le signe de la main pour l’ET de Sukuna est Enmaten qui représente le roi de l’enfer et le signe de la main pour l’ET de Yuji est Kșitigarbha qui a un lien avec le fait de vider l’enfer. Le contraste entre ces deux personnages est incroyable. J’ai vraiment envie de voir où cela va mener,” a dit un autre.

Un troisième a ajouté, “Gojo à un aéroport parce qu’il va décoller (aller au paradis) tandis que Sukuna est dans une gare souterraine (il va en enfer)”.

