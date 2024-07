Ces deux perso seront cruciaux dans l’arc final de Demon Slayer selon les fans

Selon les fans de Demon Slayer, l’Arc de la Bataille Finale aurait pu être bien différent si ces deux personnages en particulier n’avaient pas été présents.

Demon Slayer a terminé l’Arc de l’Entraînement des Piliers en beauté avec la fin de la saison 4. La prochaine étape est la très attendue trilogie de films de l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie, qui constitue la première partie de l’arc final du manga Demon Slayer.

Comme prévu, l’arc final est l’occasion pour tous les personnages principaux de véritablement briller. Chaque personnage majeur joue un rôle crucial, avec le groupe de Tanjiro Kamado et les Piliers donnant le meilleur d’eux-mêmes dans le combat final contre Muzan Kibutsuji et ses fameuses Lunes Supérieures. ATTENTION : la suite de cet article contient des spoilers du manga !

Et même si tout le monde aura son rôle à jouer dans la défaite de Muzan, il y a deux personnages sans lesquels cela aurait été impossible. C’est pourquoi les fans ont tenu à saluer Tamayo et Shinobu Kocho, les désignant comme étant les véritables “MVP de l’arc final”.

Tamayo est le démon avec lequel Tanjiro et Nezuko vont se lier d’amitié vers le début de la série, ayant été introduite dans l’Arc Asakusa. Elle était autrefois la subordonnée de Muzan et nourrit une haine profonde à son égard. Quant à Shinobu, elle est le Pilier de l’Insecte et le médecin des Pourfendeurs de démons.

Ni Tamayo ni Shinobu ne sont les combattantes les plus fortes du groupe. Mais cela ne les empêche pas d’orchestrer la chute de Muzan avant le début de la bataille finale. En tant que femmes de science, elles unissent leurs forces pour développer un médicament capable de transformer les démons en humains.

Avant elles, c’était un concept impensable. Car pour rappel, Tanjiro s’est lancé dans cette aventure avec pour objectif de rendre son humanité à Nezuko. Son rêve se réalisera enfin dans l’arc final grâce au médicament de Tamayo et Shinobu.

Leur invention joue également un rôle majeur dans la mort de Muzan. Si Tamayo ne s’était pas empoisonnée avec ce médicament avant d’être absorbée par Muzan, le Seigneur des démons aurait facilement échappé aux griffes des Piliers. Bien que le démon se soit finalement ressuscité, l’arc final n’aurait même pas commencé sans Tamayo.

D’autre part, le rôle de Shinobu dans le dernier arc va bien au-delà de la simple confection du médicament. Elle contribue grandement à la défaite de Doma, la Deuxième Lune Supérieure, et la façon dont elle s’y prend est aussi astucieuse que déchirante.

Ainsi, les fans estiment que ces deux-là sont les “deux MVP du dernier arc de Demon Slayer”, comme l’a écrit un internaute sur X/Twitter. Un autre a alors répondu à la publication, déclarant : “Sans ces deux filles, les Piliers seraient tous morts”, tandis qu’un autre fan a commenté : “C’est pour ça qu’il existe des récompenses pour les héros méconnus.”

Un autre a quant à lui déclaré : “Le fait que certains d’entre vous aient ignoré que Shinobu a aidé Tamayo à créer le médicament pour transformer les démons en humains. Vous êtes quelque chose, vraiment. OÙ VA LE MÉDICAMENT ? OUI, À MUZAN. COMMENT ONT-ILS RÉUSSI À ATTENDRE JUSQU’AU LEVER DU SOLEIL ? OUI, LE MÉDICAMENT.”

Un dernier les a rejoints : “Si Shinobu n’avait jamais donné son antidote restant à Kanao pour la toute fin… Tanjiro ne serait jamais revenu. C’était tout Shinobu (et Kanao).”

L’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie a beaucoup à offrir, et bien que Tamayo et Shinobu ne soient pas des combattantes comme les autres pourfendeurs, il n’empêche qu’elles auront un rôle crucial dans la suite du récit.

