Demon Slayer saison 4 : pourquoi Shinobu et Giyu ne participent pas à l’Entraînement des Piliers ?

La suite très attendue de l’anime Demon Slayer a enfin repris avec la saison 4, adaptant l’arc de l’Entraînement des Piliers. Mais deux des fameux Piliers ne sont pas impliqués. On vous explique les raisons de leur absence.

La saison 4 de Demon Slayer vient tout juste de débuter, les fans ayant alors eu droit à un premier épisode d’une heure. L’épisode commence avec une scène inédite par rapport au manga, où l’on peut voir Sanemi Shinazugawa et Obanai Iguro qui sont en mission, les deux Piliers pénétrant alors brièvement dans la Forteresse Dimensionnelle Infinie (également connue sous le nom du Château de l’Infini). L’histoire fait alors suite aux évènements survenus durant l’Arc du Village des Forgerons dans la saison 3.

Les Pourfendeurs de démons savent qu’il est impossible de vaincre les Lunes Supérieures sans avoir recours aux Marques des Pourfendeurs de démons. C’est pourquoi tous les pourfendeurs, y compris les Piliers, doivent se renforcer. Mais sans Kyojuro Rengoku et Tengen Uzui, l’Armée des pourfendeurs ne compte plus que sept Piliers désormais.

Tout en entraînant les pourfendeurs de rang inférieur, les Piliers travailleront également à développer leurs compétences pour la bataille finale. L’entraînement est divisé en cinq étapes, mais Giyu Tomioka et Shinobu Kocho n’y participeront pas. Cependant, ils ont tous deux des raisons complètement différentes qui justifient leur absence. Attention : cet article contient des spoilers du manga Demon Slayer !

Pourquoi Shinobu Kocho ne participe pas à l’Entraînement des Piliers ?

Koyoharu Gotoge/SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Bien que Shinobu n’ait pas quitté la réunion aussi sèchement que Giyu, elle n’a toujours aucun rôle dans l’entraînement. Shinobu travaillait secrètement avec Tamayo pour créer le poison qui accélérerait le vieillissement de Muzan, elle avait ingéré du poison pour affaiblir Doma, la Deuxième Lune Supérieure.

Shinobu était toujours prête à se sacrifier car elle savait qu’il serait presque impossible de vaincre Doma sans avoir un plan bien établi. Sans elle, les pertes auraient été bien plus importantes. De plus, elle possède un style de combat unique.

Puisqu’elle ne peut pas décapiter un démon, elle utilise un poison fabriqué à partir de la glycine pour faire le travail, c’est pourquoi elle ne formera pas les autres et se concentrera plutôt sur sa mission.

Pourquoi Giyu Tomioka ne participe pas à l’Entraînement des Piliers ?

ufotable

Giyu a irrité ses pairs en quittant la réunion et en déclarant qu’il n’était pas comme les autres Piliers. Sanemi et les autres pensent que Giyu se croit meilleur qu’eux. Cependant, c’est tout le contraire ; il se sent coupable de la mort de Sabito puisqu’ils ont grandi ensemble.

Giyu a été assommé pendant la Sélection Finale, et Sabito est mort en essayant de sauver les autres. Il pense que son défunt ami méritait d’être un Pilier à sa place. Giyu était même contrarié que Tanjiro n’utilise pas le Souffle de l’eau car il n’y aurait personne pour lui succéder.

Kagaya Ubuyashiki était au courant du conflit interne qui tiraillait Giyu. Cependant, il était trop affaibli pour parler correctement. C’est pourquoi il a demandé à Tanjiro de veiller sur Giyu. Bien que Giyu ne forme pas les autres pourfendeurs de démons tout au long de l’arc, il continue de s’entraîner avec Sanemi pour développer ses compétences.

