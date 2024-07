L’arc final de Jujutsu Kaisen confirmé par l’auteur du manga

Le manga Jujutsu Kaisen est déjà dans sa dernière ligne droite : l’auteur Gege Akutami a annoncé quel arc conclura l’histoire.

Les personnages de Jujutsu Kaisen vont devoir retenir leur souffle : alors que la Bataille de Shinjuku a déjà éliminé une bonne partie des héros qui ont rythmé les pages du manga, l’auteur Gege Akutami a confirmé quel arc conclura son manga… Et il s’agit justement de celui en cours !

Les exorcistes sont plongés depuis le chapitre 222 dans une violente confrontation avec Sukuna, qui ne leur laisse pas une seconde de répit. Les derniers chapitres se sont concentrés sur le dernier coup de poker des protagonistes, ce qui suggère qu’ils sont arrivés à court d’idées pour l’emporter face au roi des fléaux. En effet, Yuta a pris possession du corps de Gojo, acceptant de se transformer en monstre pour sauver le reste des humains. Mais si la stratégie lui permet bien de recourir aux techniques de l’ancien possesseur du Sixième Œil, rien ne dit qu’il y survivra.

L’avenir des exorcistes est donc plus qu’incertain, et l’annonce d’une fin imminente pour le manga tend à confirmer la situation. On savait déjà que la Bataille de Shinjuku avait atteint son climax, puisque l’éditeur l’avait annoncé en mai 2024. Restait à savoir si d’autres arcs suivraient… Et c’est lors de l’exposition sur Jujutsu Kaisen à Tokyo que Gege Akutami a offert la réponse, rapportée par un leaker apprécié sur les réseaux sociaux.

Le mangaka se réfère en effet à la Bataille de Shinjuku comme “l’arc/la saga finale“. Mais un autre leaker réputé a cependant tenu à tempérer : “Le fait que la bataille de Shinjuku soit l’arc/saga finale ne signifie pas que Jujutsu Kaisen se terminera tout de suite. L’arc de la Traque Meurtrière s’étend sur plus de 60 chapitres (Shinjuku en compte actuellement plus de 40.) Ça ne signifie pas non plus que la fusion ne se produira pas du tout. Tout comme la Traque Meurtrière avait droit à un ensemble de mini-arcs, Shinjuku aussi pourra avoir un autre mini-arc (si Gege décide de faire comme ça.)“

Le manga n’ayant pas encore reçu de confirmation sur sa fin officielle, on peut donc effectivement s’attendre à d’autres chapitres à venir, dans une publication s’étalant sur plusieurs mois. Mais l’annonce a tout de même reçu des réactions mitigées sur les réseaux sociaux.

On s’interroge notamment sur de nombreuses questions laissées jusqu’ici sans réponse, comme l’histoire de la fusion des habitants du Japon avec Tengen. C’est ainsi ce que fait remarquer cet internaute dans son commentaire : “J’ai l’impression qu’il nous manque encore beaucoup de choses ? Je m’attendais à un autre arc après celui-ci, avec tout ce que Kenjaku avait mis en place, ça semble étrange.”

Un autre a partagé son inquiétude à l’idée de voir la fin du combat contre le roi des fléaux arriver trop tôt : “Je prie pour que Gege ne termine pas sa série bientôt. NOUS AVONS BESOIN de la fusion, sinon nous allons juste nous retrouver avec un Sukuna bâclé, et l’histoire se terminera.”

D’un autre côté, certains lecteurs plus blasés attendent avec impatience la conclusion : “Honnêtement, j’espère qu’il n’y aura pas un autre mini-arc. Je veux juste la mort de Sukuna et la fin de JJK.“

Jujutsu Kaisen a repris après une pause longue d’un mois, dévoilant la suite du combat opposant Yuta à Sukuna. Le chapitre 263 devrait même dévoiler l’utilisation du sort Violet de Gojo par son élève.