Les fans de Demon Slayer attendent avec impatience l’amitié la plus improbable de l’anime

De nombreuses amitiés apparaissent dans Demon Slayer, mais celle que les fans attendent dans l’anime n’est pas la plus évidente.

Giyu Tomioka et Sanemi Shinazugawa comptent parmi les personnages les plus populaires de Demon Slayer. Tous deux sont respectivement les piliers de l’Eau et du Vent, et leur puissance a déjà été en partie dévoilée dans les épisodes de la série adaptant le manga de Koyoharu Gotoge, notamment avec la saison 4.

Mais s’ils font partie des chouchous des fans, tout semble les opposer entre eux. L’incapacité à comprendre les autres de Giyu a créé de nombreux quiproquos avec ses collègues, et tout particulièrement Sanemi. L’un est morose et inadapté socialement, l’autre s’emporte au premier prétexte : il n’en fallait pas plus pour en faire les pires ennemis.

Pourtant, le pilier de l’Eau aimerait en réalité se lier d’amitié avec celui du Vent. Ses tentatives pour le comprendre et se rapprocher de lui ont d’ailleurs provoqué des scènes comiques dans la saison 4 de l’anime. Malheureusement, l’épisode final a lancé la bataille contre Muzan : se faire des amis risque d’être compliqué dans la Forteresse Infinie… mais pas impossible ?

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de Demon Slayer.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Dans l’arc de la bataille finale, alors que Giyu se tient au côté de Tanjiro pour affronter Akaza, Sanemi se retrouve dans le groupe de Gyomei, Muichiro et Genya pour faire face à la première lune supérieure. Et les événements à venir ne sont qu’une suite de tragédies. Sauf que Giyu et Sanemi survivent bien à la Forteresse Dimensionnelle Infinie !

Dans les chapitres de conclusion du manga, on peut alors les voir partager un repas ensemble. L’armée des pourfendeurs ayant à ce moment-là été dissoute, on comprend donc que les deux hommes choisissent de passer du temps ensemble et n’y sont pas contraints. Mieux : si Sanemi passe du temps avec Giyu, on apprend qu’il refuse de répondre aux lettres de Tengen Uzui, qui se plaint de son silence.

Une telle relation a forcément intrigué les fans, comme ce lecteur qui a fait remarquer sur X/Twitter : “Je pense que ça pourrait être lié au fait qu’ils sont les deux seuls piliers à avoir participé à l’affrontement final avec Muzan et à y avoir survécu.” Un autre a commenté : “Ils ont certainement discuté de leur passé et se sont compris. Ils ont suivi des chemins quelque peu similaires pour devenir piliers.“

“Giyu a toujours voulu être ami avec Sanemi. C’est mignon qu’il ait pu y parvenir“, a ajouté un troisième.

Les deux piliers pourront déployer tout leur potentiel dans les prochains films La Forteresse Infinie. Mais il faudra attendre un bon moment avant d’assister à leur amitié, puisqu’elle n’apparaît que dans les derniers moments de Demon Slayer.