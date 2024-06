Demon Slayer Saison 4 : que contient la lettre de Zenitsu dans l’épisode 7 ?

Après la réception d’une mystérieuse lettre, le comportement de Zenitsu change complètement dans la saison 4 de Demon Slayer : que contenait la missive pour l’affecter à ce point, et quelles en seront les conséquences ?

L’arc de l’entraînement des piliers a permis aux spectateurs de découvrir plus en profondeur les différents personnages jusqu’ici un peu délaissés par Demon Slayer : entre les piliers et les simples soldats, l’anime d’ufotable a même offert des scènes inédites, au point d’inquiéter le public qui appréhende la suite de l’adaptation et son arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie.

Mais au milieu de tous ces nouveaux visages, certains protagonistes semblent légèrement oubliés : Kanao n’a pas eu assez de scènes au goût des fans, et si Zenitsu est bien revenu pour animer la série de ses pitreries, l’épisode 7 a montré une facette plus froide du personnage. Or, l’ami de Tanjiro n’a pas changé de comportement sans raison. Car il a reçu une mystérieuse lettre au début de l’épisode, dont le contenu a suffi à l’affecter au point de le convaincre d’abandonner l’entraînement des piliers.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’arc de la Bataille Finale de Demon Slayer.

Que contient la lettre que Zenitsu reçoit dans la saison 4 de Demon Slayer ?

La lettre reçue par Zenitsu lui annonce le décès de son grand-père, Jigoro Kuwajima, qui s’est fait seppuku.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

L’ancien pilier du tonnerre n’a pas agi sans raison : il a appris qu’un de ses anciens disciples, Kaigaku, a choisi de devenir un démon. Ne supportant pas l’idée qu’un adepte du souffle de la foudre ait pu passer dans le camp ennemi, le vieil homme a préféré mourir avec ce qui lui restait d’honneur.

Mais le choc de la nouvelle de sa mort s’accompagne d’un détail encore plus terrible aux yeux de Zenitsu : son maître était en réalité seul pour réaliser la cérémonie. Or, sans assistance pour décapiter la personne qui se tranche le ventre, il faut compter sur une longue et douloureuse agonie.

Kaigaku, ancien rival de Zenitsu, a choisi de devenir un démon après une rencontre malheureuse. Mais son tempérament jaloux envers le petit-fils de Jigoro Kuwajima a également contribué à prendre sa décision. C’est en effet ce qu’explique une note de l’auteur Koyoharu Gotouge dans le chapitre 144 du manga Demon Slayer :

“Jigoro Kuwajima, l’homme qui avait élevé Zenitsu, était le pilier du tonnerre (nom donné à un adepte du souffle de la foudre lorsqu’il devient pilier). Kaigaku fut son premier disciple, mais Kuwajima avait autant d’affection pour Zenitsu, devenu son disciple plus tard, et ne fit aucune discrimination hiérarchique entre disciple aîné et disciple cadet. Malheureusement, ne pas être spécial déplaisait à Kaigaku, qui commença à être rongé par l’insatisfaction.“

La saison 4 de Demon Slayer se conclura avec l’épisode 8, dont la durée a été allongée. L’anime va ainsi délaisser l’arc de l’entraînement des piliers pour propulser ses personnages dans celui de la Bataille Finale : on vous dit tout sur le dernier épisode, de sa date de sortie aux spoilers.