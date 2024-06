Demon Slayer Saison 4 : que sont devenus Sayo et l’autre enfant survivant de l’épisode 7 ?

L’histoire du pilier du rocher n’a pas révélé ce qui est ensuite arrivé aux deux enfants rescapés de l’attaque du démon, mais la suite a pourtant été dévoilée par l’auteur en personne : on vous explique tout sur la petite Sayo et le garçon qui a trahi le temple de Himejima.

L’arc de l’entraînement des piliers a amorcé le virage vers son grand final, mais avant ça, les fans ont pu découvrir les origines du pilier du rocher dans l’épisode 7 de la saison 4 de Demon Slayer. Car l’anime s’est amusé à dévoiler les histoires de ses personnages les plus puissants, alternant entre scènes inédites et arcs narratifs issus du manga, et Himejima Gyomei a eu droit pour l’occasion à un épisode spécial de plus de trente minutes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Tanjiro découvrait alors avec effroi que le plus puissant des pourfendeurs avait assisté au massacre d’enfants dont il était le protecteur, dans un temple : trahi par un garçon qui a sacrifié le groupe en échange de sa vie face à un démon, ses protégés ont tous été assassinés. Seul le traître et une petite fille, Sayo, ont réchappé des griffes de la créature.

Mais si l’anime ne donne pas plus de précision sur la suite de leur histoire, l’auteur du manga, Koyoharu Gotouge, a de son côté apporté des précisions sur ce qu’ils sont devenus après l’attaque : on vous explique tout.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qu’est devenue Sayo, la petite fille que Gyomei Himejima a sauvé ?

D’après le manga Demon Slayer, Sayo a survécu et a grandi en culpabilisant d’avoir accusé Himejima Gyomei : elle a 14 ans au moment de l’histoire de Tanjiro.

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

En effet, l’anime n’a pas donné de précision quant au sort de la fillette après le massacre du temple par le démon. Mais l’auteur Koyoharu Gotouge a offert quelques explications bonus à la fin du chapitre 135 du manga, qui n’avaient pas pu être ajoutées à l’histoire.

Voici ce que les lecteurs auront ainsi pu retrouver dans le tome 16 : “Quand Sayo a témoigné après l’attaque du démon, elle a dit : « Cet homme est un monstre. C’est lui qui les a tous tués. » Mais en réalité, elle voulait parler du démon qui s’était introduit dans le temple et non pas de Himejima. Malheureusement, comme le démon avait été désintégré par les rayons du soleil et que la petite Sayo, encore sous le choc de l’incident traumatisant, avait du mal à s’exprimer, elle n’a pas réussi à innocenter Himejima. Aujourd’hui, à quatorze ans, Sayo s’en veut toujours et aimerait demander pardon à Himejima.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La petite a donc survécu et grandi en sécurité, et est surtout loin d’être l’enfant dénuée de scrupules qu’on aurait pu imaginer avec le récit du pilier du rocher.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers de l’arc final de Demon Slayer !

Qu’est devenu le garçon qui a trahi Himejima pour survivre face au démon ?

Kaigaku, le garçon qui a trahi les siens en les vendant au démon a survécu : après avoir étudié le souffle de la foudre au côté de Zenitsu, il est devenu un démon et compte parmi les lunes supérieures dans la Bataille Finale de Demon Slayer.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

En effet, le petit a suivi une voie moins paisible que Sayo. Après le massacre du temple, Kaigaku s’est tourné vers la profession de pourfendeur de démons. Il a été accepté par le grand-père de Zenitsu, ancien pilier du tonnerre, qui lui a enseigné le souffle de la foudre.

C’est encore une fois dans des textes bonus du manga que la suite de son récit a été rapportée par l’auteur. À la fin du chapitre 145 dans le tome 17, on apprend que “Kaigaku est le jeune garçon qui a guidé le démon jusqu’au temple de Himejima. Les autres enfants avaient découvert qu’il avait volé l’argent du temple et, pour le punir, l’en avaient chassé cette nuit-là. Himejima étant aveugle, il n’avait pas réalisé que Kaigaku n’était plus là avant que le démon qui avait attaqué ne le lui dise. Et puis les autres enfants lui avaient menti en prétendant que Kaigaku était en train de dormir.“

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Le garçon a donc fui après l’attaque pour devenir pourfendeur, mais son caractère l’a empêché d’évoluer dans le bon sens. Car jaloux de Zenitsu qu’il voyait comme un rival indigne, il a préféré chercher la reconnaissance et la puissance ailleurs. Lors d’une rencontre avec une des lunes supérieures, le jeune pourfendeur n’hésitera pas un instant à sacrifier son humanité pour rester en vie et gagner en force.

La saison 4 de Demon Slayer adapte l’entraînement des piliers, mais l’épisode final se penchera vers le prochain arc, celui de la Bataille Finale et sa redoutable Forteresse Dimensionnelle Infinie.

L’article continue après la publicité