La saison 4 de Demon Slayer tease le “meilleur arc”, les fans deviennent fous

La saison 4 de Demon Slayer est enfin arrivée, et son premier épisode a déjà mis le feu aux poudres chez les spectateurs en dévoilant une scène bien particulière.

Depuis ses débuts, l’anime Demon Slayer s’est inscrit comme une œuvre hors norme. L’adaptation du manga de Koyoharu Gotoge a eu droit à l’animation magistrale du studio ufotable pour magnifier un récit aussi intense que sombre. Très vite, la série est devenue l’une des créations les plus populaires : pas étonnant que la saison 4 ait été aussi attendue pour le printemps 2024.

Mais loin de se contenter de présenter l’Entraînement des Piliers, permettant de découvrir plus en profondeur ces illustres combattants qui portent sur leurs épaules l’organisation des Pourfendeurs de démons, le premier épisode est allé plus loin. D’une durée de presque une heure, il a entraîné ses spectateurs dans une introduction haletante, et leur a offert un aperçu d’un lieu très spécial : celui de la Bataille finale de Demon Slayer.

Car si l’Entraînement des Piliers est important, c’est avant tout parce qu’il prépare l’ensemble des troupes pour l’ultime confrontation avec Kibutsuji Muzan et ses sbires. Une Bataille finale divisée en deux parties : d’abord la Forteresse Dimensionnelle Infinie, suivie du Décompte de l’aube. Or, le début de la saison 4 de Demon Slayer a donné un aperçu de l’emblématique Forteresse, repaire du grand vilain et de ses démons.

De quoi mettre en émoi les spectateurs, qui n’ont pas manqué d’exprimer toute une palette de sentiments sur les réseaux sociaux : de l’impatience à l’admiration, en passant par la peur. Car la Bataille finale sera sans pitié pour quiconque posera les pieds dans la Forteresse.

“Le teasing pour le meilleur arc New Gen, ahhhh la Forteresse Dimensionnelle Infinie“, a ainsi tweeté un fan, évoquant la nouvelle ère des mangas et leurs récits de haute volée, tels que Demon Slayer, Jujutsu Kaisen ou encore le très bientôt adapté en anime Dan Dadan.

“La Forteresse Dimensionnelle Infinie a l’air tellement cool“

L’anime avait déjà montré le repaire de Muzan, dévoilant les interactions oppressantes entre le redoutable chef et ses démons. Mais jamais encore des Pourfendeurs n’avaient pu poser les yeux dessus. Or, le premier épisode de la saison 4 nous a montré les Piliers du Vent et du Serpent sur le point d’y entrer.

L’arc de l’Entraînement des Piliers sera bref, mais intense et plus que nécessaire : le nombre d’épisodes n’a pas été révélé pour cette nouvelle saison de Demon Slayer, mais elle préparera nos héros Tanjiro, Zen’itsu et Inosuke à une guerre sanglante entre Pourfendeurs et démons.