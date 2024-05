Demon Slayer : l’Histoire des Pourfendeurs de démons expliquée

Alors que la saison 4 de Demon Slayer a démarré, il peut être bienvenu de savoir qui sont réellement les Pourfendeurs de démons, ces combattants qui traquent sans relâche Kibutsuji Muzan et ses sbires.

La série Demon Slayer a depuis longtemps fait ses preuves, autant du côté du manga de Koyoharu Gotoge que de l’anime dirigé par le studio ufotable. Populaire pour ses scènes de combat et ses personnages attachants, l’histoire s’appuie sur une lutte entre deux camps : celui des démons, et celui des Pourfendeurs.

Après la transformation de sa sœur en créature maudite, Tanjiro Kamado décide de rejoindre ces épéistes courageux, dans l’espoir de mettre la main sur Kibutsuji Muzan, le démon originel et responsable du sort de sa famille. Alors que la saison 4 de Demon Slayer fait la part belle aux Piliers et leur entraînement, les spectateurs peuvent s’interroger sur les origines des Pourfendeurs de démons : on vous explique l’Histoire de cette organisation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Qu’est-ce que l’Armée des Pourfendeurs de Démons ?

L’Armée des Pourfendeurs de démons est une organisation indépendante, qui n’a jamais été officiellement reconnue par le gouvernement.

crunchyroll

De par sa nature clandestine, ses membres doivent manœuvrer en secret : il est ainsi interdit de brandir son sabre en public. La grande majorité de la population ignore l’existence de ces combattants, qui vouent pourtant leur vie à la protection des civils en éradiquant les démons qui cherchent à les dévorer.

Mais certaines personnes au courant de leur existence peuvent décider de leur apporter leur soutien : les Pourfendeurs peuvent par exemple trouver refuge dans les lieux marqués du sceau des Glycines.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Enfin, toute l’organisation dépend essentiellement des ressources apportées par la famille Ubuyashiki. Ce sont les hommes de ce clan particulier qui ont depuis toujours dirigé les opérations des Pourfendeurs.

Quand l’organisation a-t-elle été fondée ?

L’Armée des Pourfendeurs de démons a été fondée il y a plus de mille ans, à l’ère Heian. Sa création se fait peu de temps après que Kibutsuji Muzan, un parent éloigné des Ubuyashiki, se soit transformé en démon.

KOYOHARU GOTOGE/SHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

Parce que Muzan et les Ubuyashiki sont liés par le sang, une malédiction s’est abattue sur la famille, tuant les générations les plus jeunes et sapant tout espoir d’avenir pour le clan. Pour s’en défaire, un serment a été fait auprès d’un prêtre : celui de traquer sans relâche Muzan et de mettre un terme à ses méfaits.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Depuis, le clan Ubuyashiki ne poursuit plus qu’un seul but. Malheureusement, la santé des membres de la famille reste critique, et aucun de ses hommes n’a dépassé les trente ans. C’est pour cette raison que l’organisation des Pourfendeurs a été créée : en les dirigeant et en se dévouant entièrement à leur combat, les chefs de la famille peuvent remplir leur part du marché.

Ère Sengoku – L’âge d’or des Pourfendeurs de démons

C’est des siècles plus tard, durant l’ère Sengoku, que les Pourfendeurs ont atteint leur apogée. Grâce à la technique du Souffle du Soleil mais aussi avec l’apparition des marques, les épéistes ont vu leurs chances de l’emporter face aux démons grandir.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

KOYOHARU GOTOGE/SHUEISHA, ANIPLEX, UFOTABLE

C’est à cette époque que Yoriichi, alors encore membre de l’organisation, a combattu Muzan et a failli venir à bout du démon originel. Si l’antagoniste a réussi à fuir, ses blessures continueront de le brûler de longs siècles après leur affrontement.

Malheureusement, l’apparition de la marque a un revers : ceux qui parviennent à la manifester sur leur corps ne dépassent généralement pas les 25 ans. À cela s’ajoute la difficulté pour la faire surgir. Elle a donc peu à peu disparu, et beaucoup de Pourfendeurs ont préféré ne plus en parler. Les informations la concernant se sont faites rares, traversant péniblement le temps à travers de nombreuses crises, l’Armée manquant plusieurs fois de disparaître pour de bon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Quand se déroule Demon Slayer dans le manga et l’anime ?

C’est à l’ère Taisho que le manga Demon Slayer commence, présentant Tanjiro Kamado comme protagoniste.

koyoharu gotoge/shueisha/aniplex

Si on pourrait être tenté de le voir comme un simple fils de charbonnier, le jeune homme appartient en réalité à une famille capable de manifester la marque. C’est son arrivée parmi les Pourfendeurs qui permettra son apparition sur d’autres combattants, comme les Piliers de l’Amour et de la Brume dans la saison 3 de l’anime.

La saison 4 de Demon Slayer présente l’arc de l’Entraînement des Piliers, dont le but est justement de faire apparaître la marque chez les meilleurs Pourfendeurs. Et ce sera d’autant plus nécessaire, alors que l’arc de la Bataille finale a été teasé dès le premier épisode.

L’article continue après la publicité