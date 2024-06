Demon Slayer saison 4 : cette scène inédite de l’épisode 6 consolide l’amitié entre Tanjiro et ce perso

La saison 4 de Demon Slayer inclut plusieurs scènes exclusives, dont l’une solidifie l’amitié entre Genya et Tanjiro.

La saison 4 de Demon Slayer approche de sa conclusion. L’arc de l’Entraînement des Piliers est l’un des plus courts du manga de Koyoharu Gotōge, mais l’anime inclut des scènes du light novel pour allonger l’histoire. La nouvelle saison a débuté en mai et six épisodes sont sortis jusqu’à présent.

Cependant, l’anime aura droit à des épisodes spéciaux pour terminer la saison, avec l’épisode 7 étendu à 40 minutes et l’épisode 8 à 60 minutes. Pour rappel, la saison 4 a déjà eu un épisode spécial qui durait presque 60 minutes pour son lancement. Comme le nom de l’arc l’indique, les protagonistes sont confrontés à un intense entraînement sous la tutelle des Piliers, les Pourfendeurs devant alors repousser leurs limites afin de se préparer comme il se doit pour la bataille à venir avec Muzan Kibutsuji.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, leur lien se renforce également au milieu de toutes ces épreuves. C’est particulièrement vrai pour Genya Shinazugawa et Tanjiro Kamado, qui partagent une conversation réconfortante dans l’épisode 6.

Genya et Tanjiro se sont rencontrés dans la première saison de Demon Slayer, à savoir l’arc de la Sélection Finale, mais leur première interaction était loin d’être agréable. Tanjiro a failli lui casser le bras, et il faudra attendre la saison 3 (l’arc du Village des Forgerons) pour les voir de nouveau ensemble. Comme prévu, leurs retrouvailles ne se passent pas bien, Genya étant toujours hostile.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce n’est que lorsque le combat commence qu’ils s’entendent réellement. Et leur amitié va se développer encore davantage lorsque Tanjiro le sauve de Sanemi Shinazugawa, le Pilier du Vent et le grand-frère de Genya. Dans le récent épisode, on peut alors voir les deux en train de discuter des fameuses marques des pourfendeurs de démons.

Cependant, l’anime ajoute quelques interactions adorables entre les deux, montrant à quel point ils ont progressé au fil du temps. L’arc de l’Entraînement des Piliers est le seul arc mettant en scène l’interaction des personnages avant la guerre finale tragique et brutale qui se profile à l’horizon.

L’article continue après la publicité

En rapport: Les scènes inédites de la saison 4 de Demon Slayer divisent les fans

L’article continue après la publicité

Consultez le calendrier de sortie de la saison 4 de Demon Slayer pour ne manquer aucun épisode. Et pour en apprendre encore davantage, découvrez pourquoi les fans estiment que ce personnage important est trop délaissé dans la nouvelle saison.