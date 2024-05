Demon Slayer saison 4 : 5 choses à savoir avant l’Arc de l’Entraînement des Piliers

Attendue par de nombreux fans à travers le monde, la suite de Demon Slayer arrive bientôt avec la saison 4 de l’anime. Voici cinq éléments à garder à l’esprit avant de découvrir la nouvelle saison.

La saison 4 de Demon Slayer est incontestablement l’un des animes les plus attendus de 2024. Cette fois, l’anime populaire adaptera l’Arc de l’Entraînement des Piliers du manga désormais culte de Koyoharu Gotōge. Avant la saison 4, les fans ont pu avoir un aperçu de ce nouvel arc grâce à un film d’animation, intitulé Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba : En route vers l’entraînement des piliers en février 2024, nous permettant de découvrir en avant-première le premier épisode de cette suite.

Devenu un véritable classique chez de nombreux fans de shonens, Demon Slayer n’a cessé de gagner en popularité à chaque saison. Grâce à son intrigue prenante et ses personnages attachants, l’anime a su séduire le public, que ce soient des habitués du genre ou encore des néophytes qui s’essayaient aux animes.

La saison 4 de Demon Slayer est très attendue pour plusieurs raisons. Elle proposera non seulement des animations à couper le souffle, produite par le célèbre studio ufotable, mais elle aidera également à préparer le point culminant du combat contre Muzan. Avant la diffusion des nouveaux épisodes, voici quelques informations à retenir.

5. Le Style de Souffle de chaque Pilier sera révélé dans la saison 4 de Demon Slayer

ufotable

L’un des aspects les plus attendus de la saison 4 de Demon Slayer est l’introduction des styles de Souffle des Piliers. Dans cette saison, chaque Pilier vivant (à l’exception du Pilier de l’Eau) entraînera l’ensemble de l’Armée des Pourfendeurs de démons pour mieux les préparer à combattre les démons de Muzan.

Le public a déjà pu faire connaissance avec les Piliers et a même pu en voir certains en action. À l’exception de Gyomei Himejima, le Pilier de la Roche, chaque Pilier a eu au moins une scène de combat. La nouvelle saison démontrera la spécialité de chaque style de Souffle des Piliers.

4. C’est le seul arc dans lequel Tanjiro ne combat aucun démon

ufotable

Demon Slayer ne serait pas Demon Slayer si Tanjiro n’affrontait pas de démons, n’est-ce pas ? Eh bien, pas tout à fait. L’Arc de l’Entraînement des Piliers se concentre entièrement sur l’entraînement de nos héros, le but de cet arc étant de renforcer les personnages principaux.

Tout au long de la saison, le public verra donc Tanjiro et ses amis suivre un entraînement rigoureux avec différents Piliers. Comme tout le processus d’entraînement se déroule dans les propriétés individuelles des Piliers, aucun démon n’est à proximité. Ainsi, Tanjiro devra se concentrer uniquement sur son entraînement pour le moment.

3. Le passé de Giyu sera révélé dans la saison 4 de Demon Slayer

ufotable

Giyu Tomioka a toujours été l’un des personnages les plus intrigants de Demon Slayer. Il est également le premier Pilier et Pourfendeur de démons que Tanjiro et Nezuko ont rencontré. En tant que Pilier de l’Eau, Giyu est sans aucun doute l’un des Pourfendeurs de démons les plus forts. Mais en raison de sa personnalité introvertie et de son passé tragique, il se tient à l’écart des autres Piliers.

Dans En route vers l’Entraînement des Piliers, Giyu est le seul Pilier qui refuse d’entraîner les autres pourfendeurs de démons. Bien que cela puisse sembler assez égoïste de sa part et que sa décision va énerver certains de ses collègues, il reste impassible. La raison de son refus et son passé traumatisant seront révélés dans la saison 4 de Demon Slayer, permettant ainsi de répondre à certaines questions que les fans se posaient depuis un moment.

2. La saison 4 de Demon Slayer pourrait être la plus courte (jusqu’à présent)

ufotable

Bien que nous ne sachions pas encore exactement combien d’épisodes composeront la saison 4 de Demon Slayer, certains estiment que la nouvelle saison pourrait bien être la plus courte que l’on ait pu voir jusqu’à présent dans l’anime.

En effet, l’arc de l’Entraînement des Piliers s’étend sur neuf chapitres dans le manga (allant du chapitre 128 au 136). C’est pourquoi certains ont suggéré que la saison 4 pourrait être composés de huit épisodes, voire même six selon d’autres. Cela ferait donc de cette quatrième saison la plus courte de l’anime. Reste à voir toutefois si la fin de la saison 4 concordera avec celle de l’arc en question, ou si elle nous permettra d’introduire un peu l’arc suivant, à savoir l’Arc de la Bataille Finale.

1. L’Arc de l’Entraînement des Piliers est l’avant-dernier arc du manga

koyoharu gotoge/shueisha, aniplex, ufotable

Ce qui rend l’Arc de l’Entraînement des Piliers, et par conséquent la saison 4 de Demon Slayer, si important est sa place dans l’histoire. C’est l’avant-dernier arc de la série, juste avant l’Arc de la Bataille Finale. Le dernier arc de Demon Slayer est ensuite divisé en deux sous-arcs : l’Arc de la Forteresse Dimensionnelle Infinie et l’Arc du Décompte de l’Aube.

L’entraînement que Tanjiro et ses amis recevront dans la quatrième saison contribuera directement à la bataille finale des pourfendeurs de démons contre Muzan Kibutsuji. Bien que cet arc préparatoire ne comporte pas de combats palpitants contre les fameuses Lunes Supérieures, il permettra de développer plus amplement les personnages principaux.

Voici tout ce qu’il faut savoir avant de commencer la saison 4 de Demon Slayer, l’un des animes incontournables de ce printemps 2024. Si vous souhaitez en savoir plus sur la franchise, vous pouvez découvrir si le manga est terminé, ou encore notre explication sur la chronologie des films et de l’anime.