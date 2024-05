Demon Slayer : tous les Piliers et leurs Souffles dans la saison 4

La saison 4 de Demon Slayer adapte l’arc de l’Entraînement des Piliers : mais qui sont réellement ces Pourfendeurs hors du commun dans l’anime ?

La saison 4 de Demon Slayer a enfin démarré, pour le grand bonheur de ses fans. Après la victoire impressionnante des Pourfendeurs sur deux Lunes démoniaques supérieures, mais surtout de Nezuko face au soleil, la bataille contre le terrible Muzan se profile à l’horizon. Et pour s’y préparer, quoi de mieux qu’un entraînement spartiate avec les meilleurs des meilleurs ?

C’est en effet l’arc de l’Entraînement des Piliers qui est cette fois adapté par l’anime. Dernier moment d’accalmie avant l’ultime affrontement contre Kibutsuji Muzan et ses sbires, ce chapitre va plonger nos héros dans des épreuves difficiles, dont le but est de les faire s’améliorer de manière drastique. Tanjiro, Zen’itsu et Inosuke devront ainsi participer à des entraînements plus que difficiles, sous la houlette des Hashiras en personne.

Mais qui sont réellement les Piliers dans l’anime Demon Slayer ? Si certains sont déjà apparus, tous n’ont pas encore été tout à fait présentés – ou ont tragiquement disparu. Mais une chose reste certaine : présents ou non, ces Pourfendeurs d’exception ont un impact significatif sur le reste des troupes, ainsi que sur l’évolution de nos personnages préférés. On vous présente ici tous les Hashiras, actuels ou anciens.

Sommaire

Ancien Pilier de la Flamme : Kyojuro Rengoku

Rencontré pour la première fois à la fin de la première saison, Kyojuro Rengoku devient plus important dans le film Le Train de l’Infini. S’il n’a pas l’occasion d’enseigner ses connaissances à Tanjiro en raison de son décès prématuré face à une Lune Supérieure, le Pilier de la Flamme aura un impact conséquent sur le héros de Demon Slayer.

Tanjiro récupérera son tsuba, soit la garde de son sabre. Il conservera également le souvenir d’un mentor ne lâchant rien et s’enflammant lors de ses combats. Considéré comme l’un des Piliers les plus puissants, il devait sa force à une série d’entraînements intensifs. Au départ formé par son père, autrefois Pilier, c’est ensuite en étudiant seul des livres de la famille Rengoku qu’il a maîtrisé le Souffle de la Flamme. Sa mort a laissé un grand vide dans l’organisation des Pourfendeurs, et son poste est resté vacant depuis, faute d’un Pourfendeur adéquat pour l’occuper pour le moment.

Ancien Pilier du Son : Tengen Uzui

Tengen Uzui a été le second Pilier à impacter les progrès de Tanjiro Kamado sur le terrain. Ensemble, ils sont venus à bout de la Sixième Lune Supérieure. Malheureusement, le duel a causé de graves blessures au Pourfendeur, forcé de se retirer de la profession. Mais Tengen Uzui a survécu, et ses connaissances comme son expérience restent précieuses. Il continuera donc de contribuer à l’effort de guerre, offrant sa protection à la famille Ubuyashiki, ou prodiguant des conseils aux membres de l’organisation lors de l’Entraînement des Piliers.

Comme Tanjiro qui peut distinguer les odeurs avec une précision redoutable, Tengen a une ouïe surdéveloppée propice au métier de ninja, qu’il exerçait avant de rejoindre les rangs des Pourfendeurs. Pour faire face à des ennemis particulièrement dangereux, il les observe attentivement avant de transposer leurs attaques, angles morts et tics en ce qu’il appelle une “partition”. Mais en plus de cette technique unique qui a fait ses preuves, il use d’autres stratagèmes : ses lames reliées lui viennent aussi de son ancienne profession, tout comme ses “ninjanimaux”, des rats musclés capables par exemple de porter les sabres des Pourfendeurs. Il utilise également des bombes pouvant faire exploser les démons.

Pilier de l’Insecte : Shinobu Kocho

Comme les autres Piliers, Shinobu Kocho se démarque par bien des moyens, mais surtout dans sa technique de combat : elle compense sa petite taille et sa faiblesse physique, qui l’empêchent de décapiter ses adversaires, par un poison de son cru, qu’elle est capable de modifier en fonction de son ennemi. Capable de venir à bout des démons, il est administré par la pointe de son sabre, conçue pour piquer.

Très intelligente et possédant d’excellentes connaissances en pharmaceutique, elle suit avec sérieux la récupération des Pourfendeurs. En tant que Pilier, elle a pris Tsuyuri sous son aile pour faire d’elle sa successeure. Toujours douce et souriante en apparence, elle peut cependant se révéler redoutable et effrayante selon les circonstances.

Pilier de l’Eau : Giyu Tomioka

C’est auprès du maître d’armes Urokodaki Sakonji que Giyu a maîtrisé le Souffle de l’Eau, l’un des styles directement dérivés du Souffle du Soleil. Et loin de se satisfaire de ses dix formes, il en a inventé une onzième, intitulée “Accalmie“.

Réservé, souvent en retrait, il reste capable de s’imposer et de remettre à sa place ceux qui en ont besoin selon lui, comme Tanjiro lors de leur rencontre : alors Pilier de l’Eau depuis peu, il décide de prendre le parti du jeune homme et sa sœur devenue démon, et force le héros à se reprendre pour sauver Nezuko. Il les dirigera vers son ancien maître d’armes. C’est donc à lui que le Pourfendeur Tanjiro Kamado doit sa maîtrise du Souffle de l’Eau.

Son visage inexpressif peut causer des malentendus avec ses interlocuteurs, mais Giyu est loin d’être indifférent. Sa tenue est un mélange des vêtements de deux personnes qui lui sont chères et ont compté pour lui, rappelant les origines du Pilier : la première partie appartenait à un camarade qu’il estimait beaucoup, quand le deuxième est celui de sa sœur.

Pilier de la Brume : Muichiro Tokito

Muichiro Tokito est l’un des plus grands prodiges parmi les Pourfendeurs : il ne lui a fallu que deux mois pour devenir Pilier. Il est en réalité un descendant d’un adepte du Souffle du Soleil, ce qui peut expliquer son affinité avec la technique du Souffle et ses talents au combat contre les démons.

Toutefois, le combattant de tout juste 14 ans a un problème, il ne se souvient plus de sa vie avant le recrutement. Ce n’est que lors de son combat contre la Cinquième Lune Supérieure, dans la saison 3 de Demon Slayer, qu’il retrouvera des bribes de mémoire. C’est d’ailleurs en se remémorant une conversation avec son frère qu’il manifestera sa marque de Pourfendeur.

Pilier de l’Amour : Mitsuri Kanroji

Dotée d’une force et d’une souplesse exceptionnelles, Kanroji a mis un certain temps avant de trouver sa place. Loin de l’image de jeune fille douce et discrète, sa quête pour trouver un mari afin de couler des jours heureux a fini par échouer, mais la famille Ubuyashiki a réussi à l’aider à se remettre, voyant sa puissance comme un atout plutôt qu’une tare.

Entraînée sous la tutelle de Rengoku – qui a même envisagé de la prendre comme successeure -, elle s’est spécialisée dans le Souffle de l’Amour et manie une arme unique. Longue et souple, elle rappelle un ruban de danse, à l’image des mouvements de sa maîtresse. La couleur de ses cheveux est expliquée par son régime alimentaire : elle aurait abusé de mochi à la fleur de cerisier, donnant ces teintes bien particulières de vert et de rose à ses mèches.

Pilier du Serpent : Obanai Iguro

Dès sa rencontre avec Tanjiro dans la première saison, Obanai Iguro ne se gêne pas pour faire preuve d’agressivité et de scepticisme envers le héros et sa sœur Nezuko. Mais c’est lors de l’Entraînement des Piliers qu’il en dévoilera davantage sur ses capacités et sa manière de se comporter avec les autres Pourfendeurs.

Très proche du Pilier de l’Amour, il est très froid avec les autres. Son Souffle du Serpent est aidé par un sabre à la lame ondulée, et un serpent nommé Kaburamaru l’accompagne partout, enroulé autour de son cou. L’animal l’aide à lire et anticiper les assauts d’une cible, compensant la cécité partielle de l’œil droit du Pourfendeur.

Pilier du Vent : Sanemi Shinazugawa

Sanemi Shinazugawa est un Pourfendeur agressif autant envers les démons que ses collègues, mais qui peut se montrer étonnamment respectueux face au maître Ubuyashiki. Très belliqueux, il n’hésite pas à utiliser la manière forte face à ceux qui ne lui reviennent pas, et refuse de reconnaître ouvertement Genya comme son frère – malgré un fort attachement.

Adepte du Souffle du Vent, il utilise un sabre aux motifs et à la garde en forme d’épines. C’est sa constitution qui le pousse à rejoindre le rang des Pourfendeurs : étant un “rare sang”, il attire les démons et se retrouve exposés à leur monde dès son enfance. Sanemi est considéré comme l’un des meilleurs Piliers, le Souffle du Vent exigeant une grande souplesse et une endurance conséquente en plus de la force, pour provoquer des rafales à l’aide de son sabre.

Pilier du Rocher : Gyomei Himejima

Gyomei Himejima est considéré comme le plus puissant des Piliers actuels. Mieux vaut ne pas se fier à sa cécité ou son émotivité débordante, car le Pourfendeur est en réalité aussi robuste physiquement que mentalement. Lui aussi possède une capacité sensorielle surdéveloppée, cette fois au niveau du toucher, qui lui permet de se repérer dans l’espace malgré sa cécité.

Le Souffle du Rocher nécessite de la répétition, dans l’action ou les mots. Pour Gyomei, c’est dans la récitation de mantras bouddhiques que la pratique répétitive se fait. Il utilise une arme composée d’un fléau à pointes et d’une hache, reliés par une chaîne en acier du soleil, dont le cliquetis lui permet de récolter des informations sur ses adversaires.

La saison 4 de Demon Slayer permettra d’en découvrir davantage sur les Piliers et leurs relations entre eux. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez jeter un coup d’œil au calendrier de sortie de l’anime.