Demon Slayer Saison 4 : les derniers épisodes et leur durée démesurée annoncés

La saison 4 de Demon Slayer promet de se conclure en beauté avec deux derniers épisodes plus longs que les autres pour le final : on vous dit tout sur la fin de l’arc de l’entraînement des piliers.

L’arc de l’entraînement des piliers aura pu diviser les spectateurs de Demon Slayer pour son manque de combats face aux démons, mais il n’en reste pas moins l’un des animes les plus suivis du printemps 2024. Profitant comme toujours d’une animation hors pair pour adapter le manga de Koyoharu Gotouge, la série a permis de faire le tour des différents souffles existant pour contrer les sbires de Kibutsuji Muzan.

Mais l’entraînement a aussi révélé des facettes inconnues des pourfendeurs, ajoutant des scènes inédites pour ramener les simples soldats sur le devant de la scène. Au point d’effrayer le public qui redoute la suite pour les personnages attachants, la Bataille Finale et sa Forteresse Dimensionnelles Infinie approchant toujours plus. Et l’avenir s’annonce déjà épique : plutôt que de conclure l’arc en cours sur des épisodes standards, Demon Slayer va encore prouver qu’il est l’un des animes les plus ambitieux de ces dernières années, en allongeant la durée des derniers volets de sa saison 4.

Quelle est la durée des derniers épisodes de la saison 4 de Demon Slayer ?

D’après le site officiel de l’anime, les épisodes 7 et 8 seront les derniers de la saison 4 de Demon Slayer et dureront respectivement 40 et 60 minutes.

Plutôt que de se contenter d’un seul double épisode habituel pour conclure sa saison, le studio ufotable a donc revu ses ambitions à la hausse et est allé encore plus loin en devançant les attentes des fans de Demon Slayer. Au Japon, ces deux volets auront droit à des projections en salle, mais rien n’a encore été confirmé pour la France.

L’épisode 7 sortira le 23 juin 2024 sur Crunchyroll, et le 8 sera disponible dès le 30 juin 2024. Pour ne rien rater de Demon Slayer, vous pouvez consulter le calendrier de sortie des épisodes de la saison 4.

