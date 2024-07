Qui est l’inconnu en pleurs dans My Hero Academia ? Le chapitre 429 donnera la réponse

Le chapitre 429 de My Hero Academia va enfin révéler l’identité du mystérieux inconnu en pleurs découvert dans l’épilogue, et personne n’aurait pu le prévoir.

My Hero Academia a surpris les fans en introduisant un nouveau personnage mystérieux si près de sa fin. Dans le chapitre 425, nous voyons un homme hagard trébucher à travers les ruines en éclatant en sanglots.

Depuis lors, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’identité de cet homme. Beaucoup pensaient qu’il s’agissait de Tomura Shigaraki, qui aurait survécu d’une manière ou d’une autre à sa mort dans le chapitre 423. D’autres pensaient que c’était juste un évadé de prison. Certains disaient même que cela pourrait être le père de Deku, que nous n’avons pas encore vu jusqu’à présent.

Cependant, aucune de ces théories ne s’est avérée vraie. Selon les récents spoilers, le chapitre 429 de My Hero Academia commence avec le point de vue de cet homme. Il s’avère qu’il s’agit vraiment d’un personnage inconnu avec un passé si sombre et déchirant qu’il laisse les lecteurs sous le choc.

Le flashback de cet homme révèle qu’il a éveillé son Alter muté (quelque chose d’inhabituel qu’il n’a pas hérité de sa famille ; similaire au Rembobinage d’Eri) à un jeune âge. Après cela, sa famille a agi de manière excessivement heureuse jusqu’à ce qu’un jour, ils lui attachent la bouche et l’enferment dans leur sous-sol.

“La grand-mère a son arc de rédemption ??”

Leur cruauté ne s’est pas arrêtée là. Ils l’ont gardé emprisonné ainsi pendant des années, jusqu’à ce que le pays soit en ruine à cause de la guerre contre All For One et Shigaraki. Face à cette destruction, ils lui ont jeté un bout de pain avant de s’enfuir, le laissant enfermé.

Lorsque la maison s’est finalement effondrée, il a alors pu s’échapper. C’est à ce moment-là que nous le retrouvons dans le chapitre 425. Après des années passées sous terre, la lumière du soleil lui fait mal et il est submergé par le nombre de personnes autour de lui, toutes apparemment heureuses.

Par chance, cette histoire déchirante trouve une fin heureuse lorsqu’il tombe sur la vieille dame liée au passé de Tenko. Contrairement au cas de Tenko, elle va cette fois-ci aider cet homme dans le besoin, faisant ainsi preuve d’une véritable gentillesse à son égard.

Le sombre passé de ce nouveau personnage est vraiment surprenant car le manga n’a plus qu’un seul chapitre restant après le chapitre 429. Mais ce chapitre va aider la vieille dame à trouver sa rédemption. Et la fin heureuse qu’obtient l’inconnu en pleurs renforce ainsi le message optimiste du manga.

Le chapitre 429 de My Hero Academia sortira le 28 juillet 2024. D’ici là, découvrez cette théorie qui suggère qui explique pourquoi Deku pourrait encore avoir le One For All. Vous pouvez également découvrir les questions auxquelles le manga doit répondre avant de se terminer.