Le chapitre 429 de My Hero Academia offrira une rédemption à ce personnage inattendu

Dans My Hero Academia, de nombreux personnages trouvent la rédemption en regrettant leurs erreurs passées. Et ce sera notamment le cas de ce personnage improbable dans le chapitre 429.

Depuis que l’histoire de Tenko Shimura a été révélée, les fans de My Hero Academia détestent la vieille dame qui ne l’a pas aidé. Elle est réapparue dans le chapitre 427, lorsqu’elle s’entretient avec des journalistes et qu’elle se demande s’ils n’auraient pas pu arrêter Tomura Shigaraki plus tôt.

Une référence au passé de l’antagoniste qui avait surpris les fans lors de la sortie du chapitre, nous rappelant ainsi qu’elle, ainsi que la société dans son ensemble, étaient en partie responsable du funeste destin de Shigaraki.

Cependant, dans le chapitre 429 de My Hero Academia, elle va enfin corriger son comportement et va aider quelqu’un dans le besoin, comme elle aurait dû aider Tenko au départ.

En effet, les spoilers du prochain chapitre révèlent l’identité du mystérieux inconnu en pleurs découvert dans l’épilogue, levant alors le voile sur son sombre passé. Sa famille l’a emprisonné pendant des années avant de l’abandonner à son sort lorsque la guerre a commencé. Il s’est finalement échappé lorsque le bâtiment s’est effondré et a ainsi pu remonter à la surface.

Après s’être tenu éloigné du monde pendant des années, on peut facilement comprendre pourquoi il se retrouve facilement submerger par ce qui l’entoure. Même la lumière du soleil le heurte et il est blessé à cause de l’effondrement. Dans un état si misérable, il tombe sur la même dame qu’avait rencontrée Tenko autrefois.

“La grand-mère a un arc de rédemption ??”

Mais contrairement au passé, elle lui tend la main cette fois, lui montrant de la gentillesse pour la première fois de sa vie. C’est un moment aussi beau que déchirant, qui montre à la fois la lumière et l’obscurité de la société.

“Elle regrettait vraiment de ne pas avoir aidé Tenko et de ne pas l’avoir empêché de devenir un super-vilain et l’outil d’All For One. Elle espère qu’on lui donnera une seconde chance de ne pas refaire la même erreur et d’arranger les choses, en commençant par cette personne,” a commenté un internaute sur X/Twitter.

“Le thème central de l’histoire,” a souligné un autre.

“Oh mon Dieu, enfin. Peut-être que la dame savait que si elle avait tendu la main à Tenko, la guerre n’aurait pas eu lieu. C’est probablement pourquoi elle a tendu la main à ce gars,” a écrit un troisième.

Cette forme de rédemption de la vieille dame était inattendue, mais cela s’accorde parfaitement avec le thème de l’histoire comme l’a souligné l’un des internautes. Le manga a démontré à maintes reprises que les actions irréfléchies de chacun pouvaient avoir de lourdes répercussions. Et l’histoire de la vieille dame illustre cela à merveille.

Ne manquez pas le chapitre 429 de My Hero Academia le 28 juillet 2024, avant que le manga ne se termine le 4 août. D’ici là, découvrez pourquoi l’épisode 12 de la saison 7 de l’anime est retardé. Vous pouvez également découvrir les 5 questions auxquelles le manga doit répondre avant de se conclure.