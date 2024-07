Il y a une ironie particulièrement sombre que My Hero Academia cache dans le destin de ses antagonistes principaux, et que beaucoup de fans viennent tout juste de remarquer.

Bien qu’il soit généralement un shonen assez optimiste, My Hero Academia a tout de même ses moments sombres. Cela se voit surtout dans les histoires des personnages, et notamment celles des super-vilains. Et si certains ont de sombres origines, le manga leur a offert des fins qui le sont tout autant.

L’article continue après la publicité

Tomura Shigaraki, Crématorium (ou Dabi en VO) et Himiko Toga sont trois antagonistes majeurs de l’œuvre de Kōhei Horikoshi. Chacun a commis des crimes odieux, notamment en tuant d’innombrables personnes avec leurs Alters. Shigaraki a réduit les gens en poussière avec sa Désintégration, Crématorium a brûlé tout un tas de victimes avec ses flammes bleues et Toga a ingéré le sang de nombreuses personnes avec sa Métamorphose.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Dans un retournement du destin, les trois trouvent leur fin de manière similaire. Dans le chapitre 423 de My Hero Academia, All For One et Shigaraki meurent, ce dernier se transformant en poussière après avoir eu une discussion à cœur ouvert avec Deku.

Crématorium, quant à lui, a combattu sa famille lors de la Bataille Finale, jusqu’à ce qu’il explose. Son sort a été finalement confirmé dans le chapitre 426. Ce dernier a révélé qu’il n’est pas encore mort, mais qu’il est en train de mourir à petit feu (sans mauvais jeu de mots) après avoir reçu des brûlures fatales de son propre Alter.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

MANGA Plus

Quant à Toga, son statut est encore inconnu. Elle pourrait être morte, ou bien vivante et emprisonnée. Mais quoi qu’il en soit, son histoire se termine dans le chapitre 394 après avoir été vaincue par Ochaco Uraraka. Cependant, lorsque la jeune héroïne est en train de mourir, elle décide de se sacrifier en donnant son sang à Ochaco.

Ainsi, chacun des trois trouve la mort de la même manière qu’il tuait ses victimes. C’est sombre mais profondément ironique, comme l’a récemment fait remarquer un fan sur Reddit. Cependant, bien que la comparaison puisse sembler évidente de prime abord, de nombreux fans estiment qu’ils auraient dû voir cela plus tôt.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Rien dans ma vie entière ne m’a fait me sentir plus stupide que de ne pas avoir réalisé cela par moi-même. Un grand moment de bêtise pour moi ici, mais j’aime vraiment ça maintenant que je le sais”, a répondu un fan.

“Tiens, c’est plutôt malin,” a écrit un autre, rejoint par un troisième disant, “Wow, je me sens vraiment stupide en ce moment de ne pas avoir remarqué ça.”

L’article continue après la publicité

Un quatrième a souligné, “Je pense qu’ils ont toujours été les premières victimes de leurs propres Alters d’une certaine manière. Avec Crématorium, littéralement (il a été sa propre première victime quand il s’est d’abord brûlé vif), et Toga et Shiggy pour tout le traumatisme, etc. que leurs Alters leur ont causé.”

L’article continue après la publicité

My Hero Academia est très proche de sa fin, avec seulement trois chapitres restants. Espérons que nous obtiendrons une confirmation du statut de Toga avant la conclusion.

L’article continue après la publicité

Pour plus d’informations, découvrez les questions auxquelles My Hero Academia doit répondre avant de se terminer. Vous pouvez également consulter la date de sortie et les spoilers du chapitre 428 du manga.