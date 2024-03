Ce prochain anime est aussi déjanté que Chainsaw Man selon les fans

Ce prochain anime que les fans pourront découvrir d’ici quelques mois s’annonce d’ores et déjà comme l’une des pépites de 2024. Une nouveauté qui a même été comparée au très populaire Chainsaw Man en raison de son “niveau de folie”.

Grâce à son adaptation animée sortie en fin 2022 et produite par le célèbre studio MAPPA, Chainsaw Man est rapidement devenu l’un des shonens les plus populaires du moment, parvenant à défrayer la chronique au même titre que d’autres œuvres qui sont elles aussi très plébiscitées par les fans, comme par exemple Jujutsu Kaisen ou encore Demon Slayer. C’est pourquoi nombre d’entre eux sont impatients de découvrir la suite de l’anime, à savoir le prochain film d’animation adaptant l’arc sur Reze.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et si le début d’année a été marqué par l’arrivée de Solo Leveling, un anime qui n’en finit plus de faire parler de lui, notamment après avoir marqué une nouvelle fois l’histoire sur Crunchyroll, il y a une prochaine nouveauté qui pourrait bien lui voler la vedette d’ici la fin de l’année, puisqu’elle fait très certainement partie de la liste des animes les plus attendus de 2024.

DanDaDan : le nouveau Chainsaw Man ?

C’est en novembre dernier que les fans avaient appris que DanDaDan allait enfin avoir droit à son adaptation animée. Une excellente nouvelle pour les fans du manga de Yukinobu Tatsu, qui a fait ses débuts en 2021 sur la plateforme en ligne Shōnen Jump+ de la Shūeisha. Une prochaine adaptation dont les fans ont récemment pu avoir un nouvel aperçu, grâce à une bande-annonce inédite.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Produit par Science SARU, l’anime DanDaDan mêle à la fois romance, comédie, fantastique et horreur. On y suit l’histoire de Momo Ayase, une lycéenne qui croit aux fantômes, tandis que son camarade Ken Takakura croit plutôt aux aliens. Les deux essaieront alors de se convaincre l’un l’autre, se lançant des défis pour savoir lequel des deux a raison.

Une adaptation qui est très attendue par les fans, en témoigne les commentaires que l’on peut voir à son sujet sur Reddit, certains ayant alors fait la comparaison avec l’œuvre de Tatsuki Fujimoto. En effet, un des internautes a expliqué que si l’ambiance de DanDaDan n’était pas exactement la même que celle de Chainsaw Man, le manga de Yukinobu Tatsu atteignait tout de même des “niveaux de folie similaires”.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un rapprochement entre ces deux univers qui n’est en réalité pas si surprenant, car comme le fait remarquer un autre internaute à juste titre, Tatsu était auparavant l’assistant de Fujimoto, les deux mangakas ayant collaboré sur Chainsaw Man ainsi que sur Fire Punch.

Science SARU

Pour découvrir l’adaptation animée de DanDaDan, il vous faudra patienter encore quelques mois, la date de sortie de l’anime étant prévue pour octobre 2024.