Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Chainsaw Man, des premiers détails sur l’intrigue au retour du casting et plus encore.

Chainsaw Man a été l’un des animes les plus attendus de ces dernières années, et c’est pourquoi la première saison a énormément fait parler d’elle lors de sa sortie en octobre 2022.

Alors que la saison 1 est disponible sur Crunchyroll, voici comment l’intrigue de Chainsaw Man est présentée : « Denji est un adolescent qui vit avec son chien-démon-tronçonneuse, Pochita. À cause d’une énorme dette que son père a laissée derrière lui, le garçon se retrouve dans la misère la plus totale, cherchant avec Pochita à rembourser l’argent en récoltant des cadavres de démons pour le compte d’une organisation. Un jour, Denji est trahi et tué. Encore conscient, il passe un contrat avec Pochita et renaît sous le nom de Chainsaw Man, un homme au cœur de démon… »

Désormais, de nombreux fans sont impatients de revoir Denji et ainsi découvrir la suite des aventures du Devil Hunter au sein de la Sécurité Publique dans la prochaine saison de l’anime. Et alors qu’un film d’animation Chainsaw Man est attendu, certains se demandent peut-être si la saison 2 est d’ores et déjà prévue. Voici donc tout ce que nous savons pour le moment.

À ce jour, il n’y a malheureusement pas de date de sortie pour la saison 2 de Chainsaw Man.

Il n’y a pas de date de sortie officielle car la saison 2 n’a pas encore été confirmée. Cependant, une deuxième saison semble très probable étant donné le succès de la première saison.

En effet, la saison 1 de Chainsaw Man a été très bien accueillie par le public, étant actuellement noté 8,4/10 sur IMDb. De plus, l’anime a reçu une note moyenne de 4,9/5 sur Crunchyroll, avec plus de 330 000 votants, sans parler du fait qu’il a gagné le prix de la Meilleure Nouveauté lors des Crunchyroll Anime Awards 2024. C’est pourquoi de nombreux fans attendent avec impatience la suite de l’anime.

Y a-t-il une bande-annonce pour la saison 2 de Chainsaw Man ?

Comme la prochaine saison n’a pas été confirmée, il n’y a pas encore de bande-annonce pour de nouveaux épisodes de Chainsaw Man.

Mais vous pouvez (re)voir la bande-annonce de la première saison pour prendre votre mal en patience.

Qui fera partie du casting de la saison 2 de Chainsaw Man ?

C’est MAPPA, l’un des studios nippons les plus renommés du secteur, qui s’occupe de l’adaptation animée du manga de Tatsuki Fujimoto. Beaucoup espèrent donc que c’est le même studio qui va prendre en charge la saison 2 de Chainsaw Man.

Nous pouvons également nous attendre à ce que le même casting vocal revienne pour la potentielle deuxième saison. Concernant les voix originales japonaise, le casting serait donc le suivant :

Kikunosuke Toya dans le rôle de Denji

Makima – Tomori Kusunoki dans le rôle de Makima

Shogo Sakata dans le rôle d’Aki Hayakawa

Fairouz Ai dans le rôle de Power

Shiori Izawa dans le rôle de Pochita

Concernant les voix françaises maintenant, c’est le célèbre comédien de doublage Donald Reignoux qui prêtait sa voix à Denji dans la saison 1, avec Marie Facundo qui jouait Pochita. Makima, Power et Aki étaient quant à eux respectivement incarnés par Victoria Grosbois, Zina Khakhoulia et Jérémie Bédrune.

Quelle sera l’intrigue de la saison 2 de Chainsaw Man ?

À ce jour, il n’y a pas de synopsis officiel concernant l’intrigue de la saison 2 de Chainsaw Man.

La saison 2, qui pourrait comporter 12 épisodes si MAPPA décide de faire comme avec la précédente saison, devrait vraisemblablement faire suite au film d’animation Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc annoncé fin 2023, qui sera lui-même une suite directe de la saison 1.

Jusqu’à présent, nos héros sont toujours à la recherche du Démon-Flingue, et la 4e section spéciale Anti-Démons de Tokyo ne fait que commencer, avec encore beaucoup de démons à découvrir.

On peut supposer que la saison 2 va couvrir le reste de la première partie du manga, qui compte un total de 97 chapitres. La première saison de l’anime a adapté les 4 premiers arcs, soit environ 40 chapitres du manga. Si l’on part du postulat que le film d’animation Chainsaw Man – Reze Arc va couvrir tous les chapitres du 5e arc, cela signifie que la saison 2 pourrait adapter les 3 arcs restants de la première partie.

Mises à jour sur la saison 2 de Chainsaw Man

Depuis l’annonce du film Chainsaw Man en fin d’année dernière, le studio MAPPA n’a pas donné de nouvelles concernant la suite de l’anime. Cependant, le réalisateur de la saison 1 Ryū Nakayama a partagé quelques informations qui pourraient être utiles.

En novembre 2023, Nakayama avait déclaré dans une publication sur X/Twitter : « Notre mission cette année est de créer un meilleur environnement de travail, sans abus de pouvoir et sans harcèlement moral, sans stress inutile, et stable en termes d’argent et de temps, et bien que ce soit encore à petite échelle, nous prenons lentement forme. »

Il a continué, « Ce n’est que la première année, donc nous allons progressivement poser nos fondations, et nous devrions pouvoir les publier bientôt. »

À noter toutefois qu’en janvier 2024, Nakayama avait annoncé l’ouverture d’un nouveau studio d’animation, baptisé Andraft, suggérant ainsi que le réalisateur pourrait désormais avoir d’autres projets, et qu’il pourrait donc ne pas être de retour pour la saison 2 de Chainsaw Man.

Cet article sera mis à jour dès que nous en saurons plus.

Et pour en apprendre davantage sur les œuvres de Fujimoto, découvrez quel est ce manga du créateur de Chainsaw Man qui a récemment eu droit à son adaptation en film d’animation et qui a été encensé par le réalisateur de Godzilla Minus One. Vous pouvez également consulter notre liste des animes de l’été 2024 pour ne pas manquer les prochaines nouveautés.

