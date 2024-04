Spy x Family saison 3 : tout ce qu’il faut savoir

2023 SPY X FAMILY THE MOVIE PROJECT © TATSUYA ENDO/SHUEISHA

Spy x Family Code: White marque le retour de Loid et du reste de la famille Forger alors qu’ils ont pris d’assaut nos cinémas. Mais qu’en est-il de la saison 3 de l’anime ?

Spy x Family est rapidement devenu l’un des animes les plus populaires ces dernières années, les fans ayant été séduits par ce shonen réunissant un brillant espion, une redoutable tueuse à gages et une adorable télépathe. Adapté du manga éponyme de Tatsuya Endō, on suit l’histoire de Twilight, un agent secret qui doit fonder une famille factice pour le besoin d’une mission.

Il va alors changer d’identité, donnant ainsi naissance à Loid Forger. Mais les membres qu’il a choisis pour constituer sa famille cachent également leurs propres secrets. Sa fille, Anya, est une télépathe qui peut lire les pensées des autres. Sa femme, Yor, est quant à elle une tueuse professionnelle connue sous le nom de Princesse Ibara. Le dernier membre de la famille, Bond, est un chien qui peut voir l’avenir.

Alors que ces personnages font tout ce qu’ils peuvent pour préserver leur véritable identité aux yeux des autres, cela donne ainsi naissance à une famille pour le moins déjantée. Et tandis que la saison 2 de Spy x Family les a emmenés à bord d’une croisière périlleuse, les fans ont pu retrouver la famille Forger dans le film Spy x Family Code: White. Mais quid de la suite de l’anime ?

La saison 3 de Spy x Family est-elle confirmée ?

La saison 3 de Spy x Family n’a pas encore été annoncée, et il n’y a pour le moment pas eu de confirmation officielle concernant de nouveaux épisodes.

Le film d’animation Spy x Family Code: White a été annoncé en même temps que la saison 2 lors du Jump Festa ’23 en décembre 2022. Cependant, nous attendons toujours de savoir ce qui viendra ensuite.

Le renouvellement pour une saison 3 semble extrêmement probable compte tenu du succès du film. La franchise continue de gagner en popularité, et étant donné que le manga n’est pas encore terminé, il y a encore de la matière pour une suite. Vous pouvez toujours voir Spy x Family Code: White qui est encore actuellement disponible en salles, mais une fois sa projection terminée, nous nous attendons à en apprendre davantage sur une éventuelle suite pour l’anime.

De quoi parlera la saison 3 de Spy x Family ?

La saison 3 de Spy x Family devrait d’abord se concentrer sur Anya, dont la classe est kidnappée par des terroristes lors d’un voyage scolaire dans l’arc du Cirque Rouge (ou Red Circus). Ensuite, l’histoire se tournerait probablement vers l’arc de la Chasse à la Taupe (ou Mole Hunt), où Loid et Yor aident à traquer quelqu’un qui a volé des documents secrets, y compris ceux impliquant l’Opération Strix.

La saison 2 de Spy x Family s’est terminée au chapitre 59, adaptant l’arc de l’Aventure en Croisière (Adventure Cruise) et quelques histoires annexes par la suite. Sauf changement radical, la troisième saison devrait commencer à partir du chapitre 64 ou dans les alentours.

Où pourrez-vous regarder la saison 3 de Spy x Family ?

Si elle a lieu, la saison 3 de Spy X Family devrait vraisemblablement être disponible en streaming sur Crunchyroll.

Crunchyroll est le foyer de la famille Forger depuis que l’anime a débuté en avril 2022, et il y a très peu de chances que cela change de sitôt. À noter toutefois que la saison 1 est désormais disponible sur Netflix. Reste à voir si le géant du streaming a l’intention de se positionner sur ce titre comme il a pu le faire pour d’autres auparavant.

Voici toutes les informations que nous avons pour le moment. En attendant le retour de la famille Forger, voici la liste des animes que vous pourrez découvrir ce mois-ci. Retrouvez également notre guide sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen et celui sur la saison 2 de Solo Leveling.

