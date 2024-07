Le chapitre 170 de Chainsaw Man tue un personnage et traumatise les fans

Un nouveau personnage principal a subi une mort horrible dans le chapitre 170 de Chainsaw Man, et les fans sont tout aussi traumatisés que Denji.

Le manga Chainsaw Man n’a jamais ménagé ses personnages et les faire mourir n’a jamais été un problème pour l’auteur Tatsuki Fujimoto. Mais l’histoire a atteint de nouveaux sommets avec le chapitre 170, forçant Denji à retrouver la tête d’une proche sur un plateau de sushi.

Attention : la suite de cet article contient des spoilers du chapitre 170 de Chainsaw Man.

Le chapitre, ironiquement intitulé “COMMENT MANGER LES SUSHIS” commence là où le précédent s’était arrêté, dans un restaurant de sushis. Denji avait ainsi fini par accepter d’écouter Baruem, le vice-président de l’église de Chainsaw Man, en échange de la possibilité de revoir Nayuta.

Tout en lui donnant des conseils sur la dégustation des sushis qu’il impose au héros, il lui explique ses intentions : il compte bien utiliser l’entièreté des pouvoirs du démon à tronçonneuse, y compris ceux qui ont disparu avec le temps. Il ne se contentera pas du Chainsaw Man actuel, qui se contente d’inquiéter vaguement la population comme le ferait la vieillesse.

Car pour éveiller pleinement les capacités de Denji, il doit s’appuyer sur deux points précis : une terreur bien plus puissante de la part des humains… et le malheur du démon. Le problème, c’est que Denji a été vu comme un héros ces derniers temps. Il faut donc un élément déclencheur pour libérer la furie du Chainsaw Man. Et cet élément, ce sera visiblement la tête de Nayuta, servie sur un plateau dans le restaurant de sushis.

tatsuki fujimoto/shueisha

Mis devant le fait accompli, les lecteurs ont vivement réagi sur les réseaux sociaux, faisant part de leur choc face à la mort ignoble du personnage que Denji considérait comme sa petite sœur. Après avoir tué Aki et enduré la disparition de Power, le jeune homme perd donc la dernière personne qu’il considérait comme un membre de sa famille, et les fans peinent à avaler la pilule.

“Ce chapitre me rend MALADE, je suis sous le choc,” a ainsi clamé un lecteur sur un fil Reddit, repris par un autre : “Mon pauvre Denji ne peut vraiment pas souffler.”

Un troisième a souligné : “Le pire, c’est qu’il a aussi perdu l’appartement qu’il avait acheté avec l’argent hérité d’Aki, où se trouvaient le chat de Power et les chiens de Makima. Et maintenant Nayuta. Il a vraiment tout perdu encore une fois.”

“Pourraient-ils arrêter de traumatiser Denji pendant un chapitre ?” a supplié un internaute sur X/Twitter, dont le désespoir se retrouve chez d’autres : “Les événements dans cette histoire sont absolument choquants ! D’abord, Denji a été manipulé pour tuer Aki, puis sa célébration d’anniversaire a été brutalement interrompue. Mais la folie absolue, c’est de mettre la fille qu’il aimait sur un plateau de sushi ! J’en tremble, je n’arrive pas à y croire !“

Le chapitre 170 s’est clos sur la tête de Nayuta, sans révéler la réaction de Denji à cette vision d’horreur : il faudra attendre le chapitre 171 de Chainsaw Man, prévu pour le 16 juillet 2024, pour découvrir de quelle manière va se comporter le héros.

Et si vous avez besoin de souffler un peu après de telles horreurs, vous pouvez toujours aller voir du côté de l’adaptation d’une autre œuvre du mangaka Tatsuki Fujimoto, encensée par le réalisateur de Godzilla Minus One.