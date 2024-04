Jujutsu Kaisen saison 3 : tout ce que l’on sait pour le moment

Jujutsu Kaisen est un véritable phénomène mondial, étant sans aucun doute l’un des animes les plus populaires du début des années 2020. Et maintenant que l’Arc du Drame de Shibuya est terminé, les fans sont impatients de découvrir la suite avec la saison 3.

Depuis ses débuts fin 2020, Jujutsu Kaisen s’est rapidement fait un nom auprès des fans d’animes. Nombre d’entre eux ont ainsi été séduits par l’univers imaginé par Gege Akutami, mais aussi par le travail fourni par le célèbre studio MAPPA pour son adaptation animée.

La popularité de l’œuvre d’Akutami est telle que l’anime est entré dans le Livre Guinness des records, faisant ainsi de Jujutsu Kaisen l’un des shonens les plus plébiscités et ce, aux quatre coins du monde. Des millions de fans suivent donc avec attention les aventures de Yuji Itadori et des autres exorcistes alors qu’ils luttent contre les fléaux, et notamment un en particulier, à savoir Ryomen Sukuna, surnommé le Roi des Fléaux.

Et alors que la saison 2 marque la fin de l’arc du Drame de Shibuya, tous les fans attendent avec impatience la suite de l’histoire. Voici donc tout ce que nous savons sur la saison 3 de Jujutsu Kaisen pour le moment.

La saison 3 de Jujutsu Kaisen n’a pas encore de fenêtre de sortie. Nous savons que la suite arrive, mais nous attendrons presque certainement jusqu’à au moins 2025 pour plus d’épisodes.

crunchyroll

MAPPA a annoncé une adaptation de l’Arc de la Traque Meurtrière juste après la fin de la saison 2.

Cependant, il y a eu un intervalle de plus de deux ans entre la première et la deuxième saison, donc nous avons encore au moins un an à attendre. Si le studio décide de faire un autre film, comme cela a été le cas avec Jujutsu Kaisen 0, cette attente pourrait être plus longue.

Bande-annonce de la saison 3 de Jujutsu Kaisen

Le premier teaser pour la saison 3 de Jujutsu Kaisen a été publié en décembre 2023, contenant quelques images de personnages du manga, aux côtés de la confirmation de l’Arc de la Traque Meurtrière.

Bien que le teaser ne dure que 20 secondes, les plus de 3 millions de vues qu’il a accumulées suggèrent que les fans attendent avec impatience la suite de l’anime.

Pour avoir droit à une bande-annonce complète, il faudra très certainement prendre notre mal en patience pendant encore quelque temps, histoire que nous nous rapprochions de la date de sortie de la saison 3. En espérant que le studio nous offre un nouvel aperçu de la suite d’ici la fin de 2024.

Spoilers de la saison 3 de Jujutsu Kaisen : de quoi parle l’Arc de la Traque Meurtrière ?

Dans la Traque Meurtrière, les exorcistes sont pris dans un jeu de la mort mis en place par Kenjaku dans le cadre d’un rituel pour générer une quantité colossale d’énergie occulte afin de fusionner la population du Japon avec Maître Tengen.

Crunchyroll

Yuji et ses amis se retrouvent en compétition pour sauver un camarade de classe, les poussant à s’engager dans un projet avant qu’ils ne puissent l’arrêter. Voici un premier aperçu des nouveaux personnages que vous pourrez découvrir dans cet arc.

C’est une intrigue pleine d’action qui présente de nombreuses opportunités pour que MAPPA nous régale avec d’autres scènes de combat et séquences mémorables. L’échelle et le nombre de personnages seront un défi pour le studio, mais rien qu’ils ne pourront surmonter sur la base des résultats précédents, même s’il faudra probablement attendre la version Blu-ray pour contempler le rendu final.

Où pouvez-vous regarder Jujutsu Kaisen ?

Les nouveaux épisodes de Jujutsu Kaisen devraient être disponibles sur Crunchyroll.

La plateforme de streaming dédié au monde de la japanimation a été le foyer de Jujutsu Kaisen pour le public français depuis sa première diffusion, et la troisième saison devrait elle aussi figurer sur Crunchyroll.

Voici tout ce que nous savons pour le moment concernant la saison 3 de Jujutsu Kaisen. Vous pouvez également en apprendre plus avec nos guides sur la saison 4 de Demon Slayer, la saison 3 de One Punch Man ou encore la saison 2 de Solo Leveling.