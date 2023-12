Les 12 animes les plus attendus de janvier 2024

L’année 2023 a été généreuse en animes exceptionnels, et il va être difficile de faire mieux. Mais que les spectateurs se rassurent : le challenge a été accepté par janvier 2024, qui a déjà une bonne dose de séries d’excellente facture dans sa hotte !

Le retour de séries cultes, des nouvelles saisons pour prolonger le plaisir des fans, des histoires originales par des studios de renom… Les animes de ce mois de janvier vont se livrer une bataille féroce ! Entre fantasy plus ou moins dark, science-fiction spectaculaire, en passant par le préquel de l’œuvre de One Piece ou encore un slice-of-life doux comme un bonbon abordant le thème délicat des handicaps, il y en aura pour tous les goûts.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

On vous présente un panel de 12 animes qui vous feront voyager en ce mois de janvier, histoire de démarrer l’année 2024 en force !

One Piece (Arc de l’île Egghead)

L’arc Wano avait commencé avec l’épisode 890 le 9 juillet 2019 et s’est terminé avec l’épisode 1085 le 25 novembre 2023, laissant sa marque dans le cœur des spectateurs. Après un arc aussi long, il faut dès à présent se préparer à accueillir le prochain arc futuriste, tout comme embrasser les nombreuses surprises et révélations choquantes qui l’accompagnent.

À noter que l’arc Egghead marquera le début de la saga finale de One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’arc d’Egghead de One Piece démarrera le 7 janvier sur Crunchyroll

Classroom of the Elite saison 3

Classroom of the Elite est l’une des séries au doux goût de thriller psychologique les plus populaires du moment. Située dans un prestigieux lycée de Tokyo, l’histoire suit Ayanokouji Kiyotaka, un jeune homme d’apparence timide qui cache cependant de nombreux secrets.

Malgré sa popularité initiale, il a fallu attendre cinq ans pour obtenir la seconde saison, qui a recueilli de nombreuses critiques positives. Et c’est tant mieux : la saison 3 est prête à faire ses débuts en janvier 2024.

La saison 3 de Classroom of the Elite sortira le 3 janvier Crunchyroll

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Mashle saison 2

Après de très bons débuts au printemps 2023, l’anime qui se moque allégrement du sorcier le plus célèbre à lunettes, et plus généralement des oeuvres autour de la magie, va faire son retour dans une saison 2. Cette fois, elle adaptera l’arc de l’élu divin.



L’histoire suit Mash Burnedead, qui ne peut utiliser aucune magie bien qu’il vive dans un monde où il s’agit d’une compétence de base, que tout le monde peut utiliser. Il s’efforce de mener une vie paisible avec sa famille en cachant son “handicap”, compensant avec une force physique brute.

La saison 2 de Mashle sortira en janvier sur Crunchyroll

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Monsters : l’Enfer du dragon volant aux 103 passions

eiichiro oda/shueisha

Eiichiro Oda a donné naissance à l’une des œuvres les plus longues de l’histoire des mangas et animes, mais One Piece n’est pas un enfant unique. Aux côtés du roi des pirates, il faut compter sur un autre récit, Monsters. Là où les aventures des Mugiwara durent depuis des années, cet autre manga est un one-shot créé en 1994, avant que Luffy ne se lance dans sa quête.

L’histoire s’intéresse à Ryuma, qui apparaît en tant que zombie dans l’arc Thriller Bark de One Piece. Mais Ryuma, ce n’est pas qu’un mort-vivant : c’est surtout un samouraï légendaire du pays des Wa.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Monsters : l’Enfer du dragon volant aux 103 passions sortira en janvier sur ADN

Gloutons & Dragons

Nouvelle adaptation de manga, cette fois par l’excellent studio Trigger (Cyberpunk : Edgerunners). Dans un monde d’heroic fantasy, des guildes envoient leurs membres en expéditions dans des donjons pour les piller. Les spectateurs pourront alors suivre un groupe pas comme les autres : Laios et ses compagnons vont en effet briser un tabou quand ils décideront de cuisiner (littéralement) des monstres.

Gloutons & Dragons sortira le 4 janvier sur Netflix

Sasaki and Peeps (Sasaki to P-chan)

Sasaki, un employé de bureau fatigué achète un jour un oiseau de compagnie… pour découvrir qu’il s’agit en réalité d’un puissant mage capable de voyager (et l’emmener) dans un monde de fantasy. Sasaki y voit une opportunité en or pour vivre une vie tranquille… mais finit par se faire repérer et embrigader pour devenir une sorte de fonctionnaire inter-mondes.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Sasaki and Peeps sortira le 5 janvier sur Crunchyroll

Blue Exorcist saison 3

Blue Exorcist prend toujours de longues pauses entre chaque saison. La première est sortie en 2011, la deuxième en 2017, et la troisième saison de cet anime encensé par les fans est prévue pour 2024. La série shonen tourne essentiellement autour d’Okumura Rin, qui se persuade d’être un adolescent ordinaire, jusqu’à ce qu’il découvre un jour qu’il est le fils de Satan. Coup dur. La saison 3 sera basée sur les volumes 10 à 15, soit les chapitres 50 à 64 du manga original.

La saison 3 de Blue Exorcist sortira le 6 janvier 2024. Mais rien de sûr encore concernant son diffuseur en France. À noter toutefois que Crunchyroll est l’éditeur du manga et que les autres saisons sont disponibles sur son catalogue. Il est donc tout à fait possible que l’on retrouve la saison 3 sur le site de simulcast.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

A Sign of Affection

A Sign of Affection adapte le manga du même nom. Il y est question de gestion de handicaps au sein de différentes relations, y compris amoureuses. Ici, c’est l’héroïne qui est malentendante, rappelant certaines situations de A Silent Voice.

A Sign of Affection sortira le 6 janvier Crunchyroll

Solo Leveling

Adapté du manhwa du même titre, Solo Leveling se déroule dans un monde de magie et de monstres, où les humains ont acquis des capacités surnaturelles dix ans plus tôt. L’histoire suit Sung Jinwoo, qui chasse inlassablement des monstres dans des donjons de bas niveau pour payer les factures médicales de sa mère. La série fantasy promet d’innombrables moments palpitants.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Solo Leveling sortira le 6 janvier sur Crunchyroll

TSUKIMICHI: Moonlit Fantasy saison 2

Adaptant le light novel du même nom, Tsukimichi suit Misumi Makoto, un étudiant qui se retrouve soudain balancé dans un monde fantastique. Le rôle qu’on lui a donné ? Devenir un héros. Mais il n’est pas très bien accueilli, et va devoir tracer sa propre voie pour atteindre son objectif.

La saison 2 de TSUKIMICHI: Moonlit Fantasy sortira le 8 janvier sur Crunchyroll

Metallic Rouge

Les androïdes et humains sont-ils capables de cohabiter dans la joie et la bonne humeur ? C’est en tout cas ce qu’on essaie de faire croire à la population, mais Rouge et Naomi connaissent une autre version de l’histoire : car elles sont toutes deux chargées d’éliminer des robots “entrés en révolte contre l’humanité.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Metallic Rouge signe le retour de l’excellent studio Bones aux animes originaux. Après des réussites d’animation telles que My Hero Academia, Bungo Stray Dogs ou Mob Psycho 100, on peut s’attendre à quelque chose de très joli et bien épique.

Metallic Rouge sortira le 10 janvier sur Crunchyroll

BUCCHIGIRI?!

Après des années sans nouvelles, Arajin Tomoshibi tombe sur un ancien camarade de lycée, Matkara Asamine. Leurs retrouvailles seront ponctuées de bagarre avec des délinquants du coin.

En plus d’une intrigue très orientée bagarre, BUCCHIGIR?! se démarque par le côté événement qu’il représente : il s’agit en effet d’un anime 100% original, écrit et confectionné par le studio MAPPA. Ce dernier s’était jusque-là démarqué dans l’adaptation de séries cultes comme L’Attaque des Titans ou même Jujutsu Kaisen. Et si la narration s’avère aussi solide que l’image et l’animation auxquelles on nous a habitués chez eux, BUCCHIGIRI?! risque bien de faire sensation.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

BUCCHIGIRI?! sortira le 13 janvier sur Crunchyroll

Et pour ceux qui ne veulent pas attendre, il y a toujours les animes de l’année 2023 qui sont déjà dispos : on vous a fait une petite liste des meilleurs ici.