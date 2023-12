Monsters : l’anime préquel de One Piece s’offre une sortie en janvier avec un superbe poster

Après avoir ravi le cœur de fans du monde entier grâce à One Piece, Eiichiro Oda va voir un autre de ses mangas adapté en anime. Et les fans n’auront finalement pas à attendre longtemps : Monsters vient de donner de ses nouvelles !

Il n’est peut-être pas le roi des pirates, mais il reste un candidat très sérieux pour être couronné roi des mangas. Eiichiro Oda, le papa de Luffy et autres hors-la-loi des mers dans One Piece, n’a plus besoin d’être présenté.

Le mangaka ne s’est pourtant pas contenté d’écrire les aventures des célèbres pirates et soldats de la Marine : sa carrière a commencé avec des œuvres un peu plus modestes, mais toutes aussi géniales. Et l’une d’elles s’apprête à débarquer sur les petits écrans des fans d’animes.

Monsters s’offre une sortie tôt dans l’année 2024, dans un superbe poster

Les aficionados d’Eiichiro Oda n’auront plus à attendre longtemps : Monsters a été annoncé pour janvier 2024 !

C’est en effet dans un post sur Twitter qu’ADN a confirmé une sortie dès janvier 2024 sur sa plateforme pour le public français. Et le poster précise au passage le titre complet de ce nouvel anime, que l’on peut traduire par “Monsters – L’Enfer du dragon aux 103 passions.”

La publication est accompagnée d’un nouveau visuel, dévoilant un peu plus les personnages qui apparaîtront dans l’anime. Et le plus important est évidemment le héros, Ryuma : ce samurai légendaire dit peut-être quelque chose aux fans de One Piece, puisqu’il est mentionné dans l’œuvre culte d’Oda. On le voit également sous forme de zombie à l’époque de Luffy. Monsters retracera son parcours en révélant une de ses aventures.

Rendez-vous donc en janvier 2024 sur ADN pour découvrir Monsters, qui pourrait bien servir de spin-off préquel à One Piece.