One Piece : le classement des 10 meilleurs moments de Wano

One Piece a conclu son épique saga de Wano dans l’anime. Le moment est donc approprié pour un petit classement des 10 meilleurs moments offerts aux spectateurs.

Il ne fait aucun doute que la saga de Wano était l’une des plus attendues de One Piece. Elle a été évoquée dans l’arc Punk Hazard (en 2012 dans le manga et 2013 dans l’anime), mais n’a commencé que plusieurs années plus tard. Dans le manga, elle a débuté en 2018, tandis que l’anime l’a mise en lumière en 2019.

Elle se concentre principalement sur les Chapeaux de Paille et leurs alliés envahissant Wano pour chasser le Yonko Kaido. Mais le combattre est presque impossible, le vaincre encore moins. ce qui n’a pas découragé l’éternel optimiste qu’est Luffy, ni ses compagnons. Voici notre classement des dix meilleurs moments de la saga de Wano dans One Piece.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

10 – L’aube se lève sur un avenir radieux à Wano (Épisode 1078)

crunchyroll

Le combat se poursuit toute la nuit, et la nouvelle aube apporte une promesse d’espoir et d’un nouveau départ pour les habitants de Wano. Momonosuke reprend sa place légitime en tant que Shogun du pays et promet un avenir meilleur pour ses habitants. Nul doute qu’une personne comme lui sera à la hauteur des attentes de son peuple et mènera le pays vers des sommets plus élevés que ses prédécesseurs.

9 – Luffy et Roger ont le même rêve (Épisode 1015)

crunchyroll

En tant que futur Roi des Pirates, Luffy partage de nombreuses similitudes avec Gol D Roger. Néanmoins, la plus inattendue est le fait qu’ils partagent le même rêve. Ce rêve n’a pas encore été mentionné dans la série. Alors que le rêve de Roger ne s’est jamais réalisé, Luffy le concrétisera. Yamato découvre la ressemblance entre leurs rêves lorsque Ace le lui raconte. La scène dans l’anime a été magnifiquement animée, mettant en parallèle Roger et Luffy, expliquant leur rêve enfantin.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

8 – Le toast des Mugiwara avant le grand combat (Épisode 982)

crunchyroll

Sans aucun doute, la saga de Wano surpasse tous les autres arcs de One Piece en termes d’animation. Le moment où les Mugiwara portent un toast après que Jinbe ait officiellement rejoint l’équipage est l’une des scènes les plus belles et nostalgiques de toute la série. C’est aussi un rappel du moment où les cinq premiers membres ont fait une promesse sur le tonneau avant de se diriger vers la Route de tous les périls, dans le tout premier arc de l’oeuvre d’Eiichiro Oda. Plus de deux décennies se sont écoulées depuis, et l’équipage compte maintenant 10 membres, chacun ayant ses propres objectifs et histoire.

7 – Shanks subjugue un Amiral avec le Haki des Rois (Épisode 1082)

crunchyroll

Les Amiraux sont les forces de frappe de la Marine, et même les pirates les plus notoires du Nouveau Monde craignent de se battre avec eux. Mais cela ne s’applique pas à Shanks le Roux, qui subjugue l’Amiral Ryokugyu à plusieurs kilomètres de distance en utilisant rien d’autre que son Fluide Royal. Shanks n’entre pas à Wano, mais il est facilement capable de communiquer avec l’Amiral. Il parle de la Nouvelle Ère créée par les jeunes pirates.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

6 – Le sacrifice d’Oden (Épisode 984)

crunchyroll

Oden était membre de l’équipage de Barbe Blanche avant de rejoindre celui de Roger. Bien qu’héritier du Clan Kozuki, Oden était un esprit libre voyageant partout dans le monde et s’est rendu à Laugh Tale, la dernière île. Sa vie légendaire a pris fin lorsqu’il s’est sacrifié pour sa famille et son pays. Oden aurait facilement pu se sauver, mais il ne l’a pas fait, sachant que cela mettrait en danger la vie des siens. Il a été bouilli vivant pendant une heure et n’est mort que quand Kaido lui a tiré une balle dans la tête.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

5 – L’île de Laugh Tale (Épisode 968)

crunchyroll

La vaste intrigue de One Piece repose sur ses légendes et histoires de fond. L’une d’entre elles est celle d’Oden, qui comporte d’innombrables moments emblématiques. Néanmoins, rien ne surpasse le moment où l’équipage de Roger arrive à Laugh Tale et découvre le secret de l’histoire du monde et de Joy Boy. Bien que Laugh Tale n’ait jamais été montrée, l’île a reçu son nom parce que tout l’équipage a ri après avoir appris la vérité. Roger a même souhaité être né à la même époque que Joy Boy.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

4 – Sanji contre Queen (Épisode 1061)

crunchyroll

Sanji a dû faire face à de multiples épreuves avant d’arriver à Wano. Sa victoire contre Queen n’a été possible que grâce à son héritage de Germa 66, qu’il n’avait jamais eu l’intention d’accepter. Néanmoins, il prouve sa loyauté envers Luffy et son équipage en utilisant les pouvoirs qu’il détestait contre l’un des membres les plus forts de l’équipage ennemi. La scène est un mélange parfait d’animation spectaculaire, d’un style artistique scénique unique, et d’une palette de couleurs phénoménales pour la conclusion du combat et le flashback de Sanji avec Zeff et les Chapeaux de Paille.

3 – Luffy passe devant deux Yonkos en les ignorant (Épisode 1015)

crunchyroll

L’épisode 1015 est l’un des épisodes les plus emblématiques de la saga de Wano de One Piece. Non seulement nous assistons à la magnifique scène du rêve de Luffy, mais le futur Roi des Pirates passe également devant deux Yonkos sans la moindre trace de peur. Luffy se soucie en effet davantage de ses amis. Voir les Neuf Fourreaux Rouges gravement blessés renforce sa détermination à vaincre ses adversaires. Alors que les immenses Kaido et Big Mom se tiennent là pour le défier, le jeune pirate les ignore.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

2 – Zoro contre King (Épisode 1062)

crunchyroll

Que ce soit en utilisant le Haki des Rois ou en obtenant Enma, la saga de Wano dans One Piece met vraiment Zoro en valeur de bien des façons. Cependant, son combat avec King, le premier lieutenant de Kaido, reste l’un des moments les plus iconiques, et pas seulement dans la saga de Wano. Malgré toutes les difficultés rencontrées, Zoro rend possible l’impossible dans une séquence d’action visuellement époustouflante, détruisant le dernier membre de l’espèce des Lunarias.

Le Gear 5 de Luffy (Épisode 1071)

crunchyroll

Rien ne surpasse le choc et le frisson de la transformation inattendue du protagoniste de la série. Le Gear 5 a fait les gros titres dans le manga comme l’anime. La nouvelle technique, associée à l’animation étonnante, aux Tambours de la Libération, et à l’incroyable voix de Mayumi Tanaka, fait de cette scène l’un des meilleurs moments de l’histoire de l’anime. Ce dernier a également ajouté une brève transition du parcours de Luffy du Gear 2 au Gear 5, nous montrant jusqu’où il est allé au fil des ans.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La saga de Wano s’est terminée dans la liesse générale, mais One Piece ne s’arrête pas là pour autant : les Mugiwara vont en effet lever l’ancre pour un nouvel arc, tout aussi emblématique, celui de l’île Egghead. Adieu les samouraïs, on aura cette fois droit à une ambiance et des looks futuristes !