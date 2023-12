Top 10 des meilleurs animes de la fin d’année 2023

Alors que 2023 touche à sa fin, voici un aperçu des 10 meilleures séries d’anime de la saison automnale.

Le dernier trimestre de 2023 a introduit plusieurs anime incroyables, certains se plaçant même très haut dans les classements de popularité. Maintenant que 2023 est presque terminée, il est temps pour la saison d’anime de début 2024 de présenter certaines des séries les plus attendues du premier trimestre de l’année prochaine.

Dans l’ensemble, 2023 a réellement été une année merveilleuse pour les aficionados, et la programmation automnale n’a pas déçu. Comme d’habitude, la dernière saison propose quelques dizaines de séries couvrant une large gamme de genres et de publics.

Qu’il s’agisse de suites ou de nouveautés dans le paysage de la japanimation, la plupart d’entre elles ont clairement tapé dans l’oeil des fans. Voici un aperçu des 10 meilleurs anime de l’automne 2023.

10 – My New Boss is Goofy

Ce slice-of-life dans le milieu de travail suit Kentarou Momose, qui change d’emploi suite au harcèlement de son patron. Traumatisé, il redoute la rencontre avec son nouveau supérieur et sa peur de ne pas réussir à s’intégrer dans l’équipe le terrifie. Quelle n’est pas sa surprise de découvrir que son nouveau patron, Yuusei Shirosaki, est en fait une personne maladroite, gentille et légèrement gaffeuse. L’animation n’est peut-être pas la plus impressionnante de ce panel, mais le scénario a suffi à convaincre les spectateurs de suivre la série et de faire pleuvoir les avis positifs à son propos.

My New Boss is Goofy est disponible sur Crunchyroll

9 – Ragna Crimson

Ce Shonen fantastique se déroule dans un monde où les dragons dominent le ciel, la mer et la terre. Ceux qui veulent les combattre et gagner doivent être plus forts que les humains normaux. L’histoire suit le chasseur de dragons Ragna, qui s’allie avec le mystérieux Crimson pour vaincre ces dragons.

Ragna Crimson est disponible sur ADN

8 – Dr. Stone : New World Partie 2

La saison d’anime de l’automne 2023 a également introduit la nouvelle saison de Dr. Stone. Senkuu est plus proche que jamais de découvrir la vérité derrière la pétrification. Cependant, il fait face à plusieurs dangers qui l’empêchent de découvrir la technologie qui a détruit la civilisation moderne il y a plus de 3000 ans.

Dr. Stone : New World est disponible sur Crunchyroll

7 – The Eminence in Shadow Saison 2

The Eminence in Shadow est un anime isekai et fantastique populaire qui a débuté en 2022. Alors que l’heure du réveil approche, Cid et le Shadow Garden enquêtent sur la Ville sans loi où la lune rouge descend bas dans le ciel. Trois puissants monarques règnent sur les rues, mais le véritable défi de Cid est la Reine de Sang. La vampire, qui a été en sommeil pendant des siècles, est sur le point de se réveiller.

The Eminence in Shadow est disponible sur ADN

6 – Shangri-La Frontier

Adapté du manga Shonen primé, Shangri-La Frontier a fait ses débuts en anime à l’automne 2023. Située dans un futur proche, l’histoire se concentre sur un monde où les jeux en réalité virtuelle sont devenus courants. Rakurou Hizutome, un lycéen de deuxième année, se découvre une passion pour les jeux médiocres. Il découvre un nouveau jeu VR, Shangri-La Frontier, et saute le prologue pour plonger directement dans le jeu. Rakurou fait rapidement face à son plus grand défi, devant lutter pour découvrir tous les secrets que le jeu recèle.

Shangri-La Frontier est disponible sur Crunchyroll

5 – Les Carnets de l’Apothicaire

Les Carnets de l’Apothicaire se déroule dans la Chine ancienne, mais l’histoire est loin des drames historiques habituels. Elle suit Maomao, une excentrique jeune fille de 17 ans qui est enlevée et forcée de travailler comme servante dans le Palais Impérial. Au lieu de se résigner à son sort, Maomao commence secrètement à travailler comme pharmacienne et attire l’attention de Jinshi, un eunuque influent qui reconnaît ses talents.

Les Carnets de l’Apothicaire est disponible sur Crunchyroll

4 – Spy x Family Saison 2

Spy x Family a longtemps captivé le cœur des spectateurs avec son histoire intrigante et sa dynamique familiale adorable. La saison 2 suit la famille Forger, dont les membres continuent de cacher leur identité tout en travaillant dur pour maintenir la paix entre Westalis et Ostania. Cette saison met l’accent sur la conviction de Yor envers son travail d’assassin.

Spy x Family est disponible sur Crunchyroll

3 – Pluto

L’histoire de Pluto se déroule dans l’univers d’un monument du manga, Astro Boy d’Osamu Tezuka. La réinterprétation de la série par l’auteur de Monster, Naoki Urasawa, se lance pendant un arc d’Astro Boy, “Le Plus grand Robot de la Terre”, et s’avère particulièrement sombre… mais surtout terriblement bien écrite.

Pluto est disponible sur Netflix

2 – L’Attaque des Titans Épisode final

Le final de L’Attaque des Titans était clairement l’événement de japanimation le plus attendu de 2023. À tel point que l’épisode a fait planter les serveurs de Crunchyroll, tandis que les fans se sont lancés dans des débats sur sa fin pendant des semaines après sa diffusion. Les quelques changements par rapport au manga et l’ajout de quelques scènes exclusives à l’anime a probablement contribué à sa popularité à travers le monde entier. Faisant au passage de L’Attaque des Titans l’un des rares animes à faire l’unanimité, du début à la fin.

L’Attaque des Titans est disponible sur Crunchyroll

1 – Frieren

L’adaptation en anime de Frieren a été diffusée en septembre 2023 et, depuis, elle nous a gratifiés de plusieurs épisodes spectaculaires. Bien que la série en soit encore à sa première saison, elle est devenue suffisamment populaire pour sérieusement concurrencer Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Frieren est disponible sur Crunchyroll.

Les animes de la saison automnale sont exceptionnels, et déjà l’hiver 2024 promet de belles choses. Et si vous n’en avez jamais assez de voir des séries d’animation d’excellentes factures, il y a toujours notre classement des meilleurs animes pour l’année 2023.

