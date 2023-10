Top 13 des anime à ne surtout pas rater en 2024

2023 aura été une année riche en émotions pour les fans d’anime. Et ce n’est clairement pas fini, car l’année prochaine promet déjà de très belles choses ! Voici une liste des 13 séries animées à ne surtout pas manquer en 2024.

Que l’on parle de suites comme celles de Demon Slayer ou Jujutsu Kaisen ou de nouvelles séries telles que Hell’s Paradise et Zom 100, 2023 nous a gâtés en termes d’animes de qualité. Mais 2024 n’aura rien à lui envier, car les passionnés de séries animées auront droit à un nouveau florilège d’œuvres qui font saliver d’avance.

Si la plupart des sorties de l’hiver 2024 ont déjà été confirmées, les saisons suivantes doivent encore confirmer tous leurs anime à venir. Cependant, il est déjà possible d’estimer qu’il s’agira d’une autre année remarquable pour les anime. Des suites très attendues aux nouvelles séries dans le monde de l’anime, nous vous proposons une liste non exhaustive des œuvres à ne pas manquer en 2024.

1 – Solo Leveling

Adapté du manhwa du même titre, Solo Leveling se déroule dans un monde de magie et de monstres, où les humains ont acquis des capacités surnaturelles dix ans plus tôt. L’histoire suit Sung Jin-Woo, qui chasse inlassablement des monstres dans des donjons de bas niveau pour payer les factures médicales de sa mère. La série fantasy promet d’innombrables moments palpitants. Solo Leveling n’a pas encore de date exacte de sortie officielle, mais sera diffusée en janvier 2024.

2 – Classroom of the Elite saison 3

crunchyroll

Classroom of the Elite est l’une des meilleures séries de thrillers psychologiques centrées autour de lycéens. Située dans un prestigieux lycée de Tokyo, l’histoire suit Ayanokouji Kiyotaka. Malgré sa popularité initiale, il a fallu attendre cinq ans pour obtenir la seconde saison, qui a recueilli de nombreuses critiques positives. Et c’est tant mieux : la saison 3 est prête à faire ses débuts en janvier 2024.

3 – Blue Exorcist : Shimane Illuminati Saga

Blue Exorcist prend toujours de longues pauses entre chaque saison. La première est sortie en 2011, la deuxième en 2017, et la troisième saison de cet anime encensé par les fans est prévue pour 2024. La série shonen tourne essentiellement autour d’Okumura Rin, qui se considère comme un adolescent ordinaire jusqu’à ce qu’il découvre un jour qu’il est le fils de Satan. La saison 3 sera basée sur les volumes 10 à 15, soit les chapitres 50 à 64 du manga original.

4 – Black Butler : Public School

Black Butler est une série classique jouant sur le mystère et le surnaturel et se déroulant à l’époque victorienne pour raconter l’histoire d’un jeune aristocrate orphelin, Ciel Phantomhive, et de son majordome démoniaque, Sebastian. Le prochain anime Black Butler couvrira l’Arc Public School, le septième arc du manga, allant des chapitres 67 à 85 dans les volumes 14 à 18. L’arc se déroule au prestigieux Weston College, qui ne tolère aucune ingérence gouvernementale. Ciel s’y inscrit pour enquêter sur un mystère impliquant plusieurs étudiants refusant de rentrer chez eux et coupant toute communication avec leurs familles.

5 – ATRI : My Dear Moments

Adaptée du light novel du même nom, l’histoire se déroule dans un futur proche où la plupart de la civilisation humaine a été engloutie sous l’eau en raison d’une montée soudaine du niveau de la mer. La série est centrée autour d’Ikarugura Natsugi, qui a perdu sa jambe et sa mère dans le même accident quelques années plus tôt. Désabusé, il rencontre Atri, un robot ayant l’apparence et les émotions d’une jeune fille. Se sentant redevable envers Ikargura pour l’avoir réveillée de son cercueil, Atri jure de rester à ses côtés jusqu’à ce qu’elle accomplisse le dernier souhait de son maître. La série attend toujours une date exacte de sortie officielle, mais est attendue pour 2024.

6 – Hibike! Euphonium 3

Prévue pour avril 2024, cette série est basée sur un light novel de Takeda Ayano. L’histoire est centrée autour d’Omae Kumiko, qui a abandonné la musique après une mauvaise expérience lors d’un concours national de fanfares. Cependant, après avoir commencé le lycée et rencontré de nouvelles personnes, elle se retrouve attirée par la musique une fois de plus. La saison 3 adaptera la troisième année de Kumiko au lycée.

7 – Kimi ni Todoke saison 3

production i.g.

Cette suite très attendue est la troisième saison de la série romantique Kimi ni Todoke, qui suit les péripéties amoureuses de Sawako Kuronuma. La série continue de captiver avec son équilibre parfait entre romance et développement des personnages. La saison 3 est prévue pour la fin de l’année 2024.

Après plus d’une décennie sans nouvelles, les fans avaient perdu tout espoir d’obtenir une nouvelle saison de ce classique du Shojo. Cependant, Netflix a récemment confirmé une suite avec le retour de la distribution originale. La saison 3 n’a pas encore de date de sortie exacte, mais il faudra probablement attendre fin 2024. L’histoire suit Kuronuma Sawako, crainte par ses camarades de classe à cause de son apparence rappelant la Sadako du film d’horreur Ring. Étant introvertie, Sawako commence lentement à sortir de sa coquille avec l’aide de Kazehaya Shouta et de ses nouveaux amis.

8 – Mashle saison 2

Mashle a été l’une des séries les plus populaires au printemps 2023 dès ses débuts avec la saison 1. Suite au succès, la saison 2 a rapidement été confirmée et est maintenant prévue pour l’hiver 2024. L’histoire suit Mash Burnedead, qui ne peut utiliser aucune magie bien qu’il vive dans un monde où c’est une compétence de base que tout le monde peut utiliser. Il s’efforce de mener une vie paisible avec sa famille. Cependant, un jour, il se retrouve la cible d’assassins dangereux. Après une série d’événements, Mash s’inscrit dans une école de magie. La saison 2 adaptera l’arc de l’Élu divin.

9 – Haikyu!! FINAL

Le populaire manga sportif créé par Haruichi Furudate aura droit à une conclusion pleine d’action l’année prochaine. Plutôt qu’une saison 5, c’est deux films qui permettront d’assister à la rencontre entre Kurasuno et Nekoma. Le premier opus sortira en salles au Japon le 16 février 2024. La sortie en France n’a pas encore été annoncée, il faudra donc attendre encore un peu pour savoir si les champions de volley pourront performer sur grand ou petit écran.

10 – Bleach : Thousand-Year Blood War – The Conflict

L’arc final du célèbre manga Bleach est adapté en quatre parties en anime. Alors que la deuxième partie s’est terminée en octobre 2023, la série a annoncé sa partie 3. Cette dernière s’intitule pour le moment The Conflict et est prévue pour 2024. Annoncée avec un teaser d’une minute présentant le combat très attendu entre le principal méchant, Yhwach, et le capitaine de la Division zéro, Ichibe, l’aperçu de la suite montre également Ichigo et ses amis prenant d’assaut le palais du Roi Céleste, qui s’effondre rapidement.

11 – Gloutons et Dragons

Gloutons et Dragons va débarquer à l’hiver 2024. Plongés dans un monde fantastique où des guildes partent en expédition pour piller des donjons, les spectateurs pourront rencontrer des personnages prêts à tout pour sauver leurs compagnons. Y compris briser le plus grand des tabous, celui de manger… des monstres ! Adapté par le studio Trigger (Kill la Kill, Cyberpunk : Edgerunners), Gloutons et Dragons promet déjà son lot de personnages délurés et une animation soignée.

12 – KonoSuba : God’s Blessing on This Wonderful World saison 3

KonoSuba revient avec une troisième saison en 2024. La série a fait son grand retour dans l’animation l’année dernière, en sortant une adaptation complète de la série des light novels. La première bande-annonce tease toutes sortes de nouvelles épreuves à venir pour Kazuma et son équipe.

13 – Dragon Ball : Daima

Dragon Ball va faire son retour sur les petits écrans ! L’auteur Akira Toriyama participera à l’aventure pour superviser cette nouvelle série animée, dans laquelle nos héros préférés semblent transformés en enfants. Si pour le moment, aucune plateforme de streaming n’a fait valoir ses droits pour diffuser l’anime, Dragon Ball Daima est tout de même prévu pour l’automne 2024.