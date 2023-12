Les fans de Classroom of the Elite s’inquiètent pour la saison 3

La date de sortie de la saison 3 de Classroom of the Elite approche, et l’inquiétude des fans grandit alors que le nombre d’épisodes a été révélé.

L’attente des fans de Classroom of the Elite sera bientôt terminée puisque la saison 3 est prévue pour être diffusée le 3 janvier 2024. Il ne reste plus que quelques semaines à attendre pour retourner en classe avec tous vos personnages préférés.

Adaptée de la série de light novels du même nom et signés par Shogo Kinugasa, cette série au goût de thriller psychologique suit la vie d’un lycéen calme et discret nommé Kiyotaka Ayanokoji. Il n’est pas doué pour se faire des amis, plutôt timide, mais possède une intelligence et des capacités physiques inégalées. Pourtant les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être.

Classroom of the Elite est l’un des animes les plus populaires actuellement diffusés. Cependant, à la suite d’une annonce récente indiquant le nombre d’épisodes dans la nouvelle saison, les fans se sont exprimés sur les réseaux sociaux pour partager leurs inquiétudes.

Une saison 3 trop courte pour Classroom of the Elite ?

crunchyroll

Le 12 décembre, il a été annoncé que la saison 3 de Classroom of the Elite, produite par Studio Lerche, commencerait à être diffusée le 3 janvier 2024… pour un total de 13 épisodes.

Cela n’a rien d’inhabituel pour les séries anime. Beaucoup, très appréciées des fans, ont des saisons courtes. Toutefois, avec seulement 13 épisodes pour couvrir 5 volumes, les spectateurs et lecteurs s’estiment lésés.

Suite à l’annonce, les fans se sont rendus sur les réseaux sociaux pour discuter de leurs inquiétudes. Pour eux, le Studio Lerche aura du mal à intégrer les cinq volumes en 13 épisodes, sans sacrifier des points clés de l’intrigue.

“Voyons à quel point ce sera un désastre.” a ainsi prédit un internaute sur un fil Reddit dédié, tandis qu’un autre a comparé l’anime à une “série saisonnière hyper précipitée (ex : Berserk of Gluttony)“.

“Ils la bâclent comme d’habitude.”

Mais le studio reste soutenu par d’autres aficionados : certains ont fait remarquer qu’il était injuste de le blâmer, pointant plutôt du doigt les diffuseurs qui imposeraient trop de pression pour des sorties rapides. Enfin, de nombreux internautes ont émis le souhait de voir la série confiée à un nouveau studio, craignant de la sous-traitance et donc des images à la qualité moindre.

La bande-annonce officielle de la saison 3 de Classroom of the Elite n’étant pas encore sortie, il est encore possible que les craintes des fans soient infondées. Mais il ne faudrait pas oublier le mécontentement général sur les précédentes saisons, les spectateurs soulignant le rythme précipité de l’anime par rapport au manga.