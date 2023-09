12 Anime à voir si vous avez aimé Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen a repris sur Crunchyroll, et cette deuxième partie de la saison 2 démarre sur des chapeaux de roue avec des épisodes spectaculaires chaque semaine. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et vous pourriez bien vous demander quoi regarder quand tous les épisodes seront sortis. On vous propose une petite liste de friandises à vous mettre sous la dent en attendant la suite de Jujutsu Kaisen.

Le Drame de Shibuya approche, la tension est à son comble, et les fans sont en haleine. Les exorcistes de Tokyo s’apprêtent en effet à affronter l’un des arcs les plus attendus de la série. Difficile dans ces moments d’attendre toutes les semaines le prochain épisode, mais on est là pour vous aider à passer le temps.

Des exorcistes et des démons, un univers sombre qui ne fait pas de cadeaux à des personnages attachants, ce sont des critères qu’on retrouve dans de nombreuses œuvres de l’animation japonaise. Voici 12 anime qui méritent selon nous d’être regardés si vous aimez Jujutsu Kaisen.

Hell’s Paradise

Publié pour la première fois dans le Shonen Jump en 2017 et ce jusqu’en 2021, Hell’s Paradise a été adapté pour les petits écrans par le Studio MAPPA, véritable cador de l’animation japonaise du moment (et bossant justement sur Jujutsu Kaisen).

L’histoire ? Gabimaru, plus connu sous le doux pseudonyme du “Vide”, est un ninja-assassin qui ne montre aucune pitié pour ses adversaires. Capturé par les autorités, il se retrouve condamné à mort. Mais son bourreau lui propose un marché : s’il accepte de se rendre sur une île mystérieuse et meurtrière pour y chercher l’Élixir d’Immortalité, il sera libéré et pourra retourner vivre auprès de celle qu’il aime.

Des ninjas, des assassins, des katanas et des monstres… Hell’s Paradise a de solides arguments pour plaire aux fans de Jujutsu Kaisen. Rendez-vous sur Crunchyroll pour le regarder.

Hunter X Hunter

Hunter X Hunter fait partie de ces séries shonen qui a inspiré de nombreuses autres oeuvres. D’ailleurs, Gege Akutami, mangaka derrière Jujutsu Kaisen, n’y a probablement pas été insensible. Plusieurs éléments de son manga sont en effet assez similaires ceux de Hunter X Hunter : l’arc Shibuya de Jujutsu Kaisen en fait partie, rappelant l’arc des Kimera Ants. Les deux sont assez sombres, et ces passages sont des moments clés de ces anime.

Si vous aimez la personnalité de Yuji, vous devriez également apprécier celle de Gon Freecss, héros de Hunter x Hunter : tous deux sont joueurs, mais son capables de faire preuve d’une grande gentillesse envers leurs alliés.

Hunter x Hunter est disponible sur Crunchyroll et MyTF.

Blue Exorcist

Kazue Kato/SHUEISHA

Des démons, des exorcistes, des élèves qui apprennent à conjurer ces calamités et un héros habité par l’une d’entre elles… non, ce n’est pas Jujutsu Kaisen, mais bien Blue Exorcist. Pas besoin d’en dire davantage pour expliquer les similitudes entre les deux œuvres.

Les personnages sont sympa, qu’on parle des démons comme des exorcistes, et leur développement les rend particulièrement attachants. Les combats aussi méritent le détour, les techniques employées pour exorciser les ennemis variant d’un exorciste à l’autre.

Pour voir Blue Exorcist, rendez-vous sur Crunchyroll.

Dororo

Tezuka Productions/TWIN ENGINE Inc.

Encore un produit estampillé Studio MAPPA ! On y suit Hyakkimaru, un garçon de 16 ans dont le corps a été sacrifié à de nombreux démons par le roi, son propre père, terrifié à l’idée de perdre le pouvoir. Dépourvu de visage, de corps et même de ses sens, le héros erre jusqu’à tomber sur Dororo, un jeune voleur qui l’accompagnera dans sa quête d’une vie meilleure.

Dororo est disponible sur Prime Video.

Soul Eater

Bones/Apple Inc.

Soul Eater offre un mélange parfait d’humour et de d’épouvante, et c’est ce qui fait de cette série la préférée de beaucoup de fans d’anime, comme pour Jujutsu Kaisen.

L’histoire suit trois héros dans leur apprentissage de Faucheurs d’âmes. Des armes humaines, de l’humour et des âmes maléfiques, Soul Eater a tout pour plaire aux spectateurs en manque de fléaux.

Pour voir l’anime, c’est sur Apple TV+ que ça se passe.

My Hero Academia

Pas de Studio MAPPA ici, mais Bones : un autre grand ponte de l’animation japonaise, capable de sortir de véritables pépites. Et le pari est réussi pour My Hero Academia. Cela fait déjà six saisons qu’on peut suivre l’évolution de Deku, élève dans un lycée formant des super-héros pour un monde où les pouvoirs – ou alters – sont devenus la norme.

My Hero Academia a décidé de prendre à bras le corps la question du bien combattant le mal, y ajoutant des subtilités et créant une histoire où personne n’est vraiment tout noir ou tout blanc. Les héros progressent à chaque saison, et les vilains aussi.

Pour voir My Hero Academia, rendez-vous sur Crunchyroll.

Chainsaw Man

Toutes les craintes de l’humanité finissent par se matérialiser sous la forme de démons dans Chainsaw Man. Ça vous rappelle certainement quelque chose… Ici, les protagonistes sont des Devil Hunters, tous aussi timbrés les uns que les autres. Et tout en dézinguant des monstres à tour de bras (ou de tronçonneuse pour notre héros), ils poursuivent un but commun : celui de chopper le pire d’entre eux, le Démon-Flingue.

Chainsaw Man suit Denji, un ado sans le sou qui a manifestement la poisse. Au fond du trou, le jeune homme finit par fusionner avec Pochita, un petit démon soucieux de permettre à celui qui le nourrissait d’accomplir son ambitieux rêve (avoir des expériences avec la gente féminine.)

Une superbe animation (le Studio MAPPA a encore frappé), des personnages amusants mais aussi capables de toucher le spectateur, et une intrigue qui promet de devenir plus sombre de saison en saison : si vous n’avez pas encore vu Chainsaw Man, foncez sur Crunchyroll.

Noragami

CRUNCHYROLL

Dans Noragami aussi les mauvaises pensées prennent corps et vont tourmenter les humains, mais cette fois-ci ce sont les dieux eux-mêmes qui interviennent ! Yato, un dieu oublié de tous, vit sa vie au jour le jour en acceptant absolument tous les boulots. Désespéré de se refaire un nom, il croise un jour la route de Iki Hiyori, une collégienne prête à l’aider dans son projet.

Noragami est disponible sur Crunchyroll.

Mob Psycho 100

Mob Psycho 100 suit un jeune homme nommé Mob, qui possède des pouvoirs psychiques dont il ignore le véritable potentiel avant de travailler sous les ordres d’Arataka Reigen. Les fans de Jujutsu Kaisen pourront retrouver ici un lien fort entre élève et professeur, comme c’est le cas entre Gojo Satoru et son trio de têtes brûlées. On ajoute des scènes de combat très agréables à suivre, et le tour est joué !

Mob Psycho 100 est disponible sur Crunchyroll.

Tokyo Ghoul

CRUNCHYROLL

Dans un monde où les goules évoluent parmi les humains pour mieux les dévorer, personne ne se sent vraiment à l’abri. Ken Kaneki, jeune homme un peu naïf mais surtout amoureux, réalise lors de son rendez-vous avec une jeune fille qu’elle est en réalité un monstre cannibale. Il se réveillera pour découvrir qu’il ne sera plus jamais le même : son corps se transforme en celui d’une goule. Cèdera-t-il pour son envie de viande humaine, ou parviendra-t-il à rester le Ken Kaneki qu’il a toujours été ?

L’anime est sanglant et sombre, ses personnages touchants, et une suite a même vu le jour sous le nom de Tokyo Ghoul : Re. Toutes les saisons sont visibles sur Crunchyroll.

Bleach

Revenue sur nos écrans après plusieurs années de pause pour son arc final, Bleach raconte l’histoire d’Ichigo, un lycéen devenu Shinigami après sa rencontre avec Rukia. Ses nouvelles responsabilités le forcent à chasser les Hollows, des monstres invisibles pour les humains ordinaires.

L’animation, le développement des personnages et la diversité dans les personnalités de la Soul Society, lieu où résident les Shinigami, ne manqueront pas de vous plaire si vous avez aimé Jujutsu Kaisen. Bleach est disponible sur Disney +.

Demon Slayer

Demon Slayer s’est rapidement fait une place dans l’industrie de l’animation japonaise. Tanjiro, un jeune garçon à la gentillesse débordante, voit sa vie basculer lorsque sa famille se fait décimer par un démon. Seule rescapée du massacre, sa sœur Nezuko est transformée en monstre et résiste tant bien que mal à ses pulsions meurtrières. Bien décidé à la faire redevenir humaine, Tanjiro rejoint les rangs des Chasseurs de Démons.

Ici, on se bat face aux démons avec des sabres. Loin de manquer d’originalité, les techniques qui entourent le maniement de l’arme sont très variées, et les lames elles-mêmes peuvent se décliner sous différentes formes.

Les héros sont très attachants, et le scénario bien amené. Si une petite pointe d’humour permet de temps en temps de relâcher la pression, l’histoire reste sombre et on compte des pertes dans les camps des ennemis comme des alliés. Le tout est servi par une animation à couper le souffle, créée par le studio ufotable, et de superbes musiques.

Pour décourvrir Demon Slayer, rendez-vous sur Crunchyroll.