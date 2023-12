L’anime Solo Leveling s’offre une date de sortie et un casting phénoménal

Solo Leveling est attendu de pied ferme par les fans, mais plus pour longtemps : l’anime s’est en effet offert une date de sortie officielle, confirmée sur les réseaux sociaux.

Après le succès du manhwa, l’annonce d’une adaptation en anime n’était pas passée inaperçue : Solo Leveling va en effet débarquer sur les écrans des spectateurs, porté par un studio réputé dans le milieu.

L’histoire du chasseur de monstres un peu raté qui finit par se révéler surpuissant, on connaît, c’est vrai. Mais Solo Leveling a de solides arguments pour tirer son épingle du jeu : des personnages complexes et intéressants, mais aussi quelques tropes propres aux webtoons coréens, comme l’utilisation d’un lexique et d’un visuel très jeu vidéo, mais dans la réalité. Enfin, son dernier argument, c’est une équipe technique et un casting de haute volée.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Et alors qu’on se rapproche de 2024, Solo Leveling s’est offert un trailer pour lâcher l’annonce que tout le monde attendait : sa date de sortie.

L’anime Solo Leveling sera disponible sur Crunchyroll le 6 janvier 2024.

“Thème de fin « request » krage (Sony Music Labels Inc.) Diffusion à partir du samedi 6 janvier 2024, à minuit sur TOKYO MX, BS11 et autres chaînes.“

C’est sur les réseaux sociaux que l’annonce a été faite, offrant au passage de nouvelles images qui promettent une histoire et des scènes bien épiques. Et à raison, car le pitch de la série parle de Jinwoo Sung, un chasseur connu comme étant le plus faible d’un monde dans lequel des donjons et des monstres sont apparus dix ans plus tôt. Notre héros raté va toutefois survivre de justesse à une expédition qui tourne mal, et y trouver une opportunité de s’améliorer drastiquement.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’heure exacte de la sortie n’a pas encore été précisée par Crunchyroll, mais le Japon étant à un créneau en avance de huit heures sur la France, il est possible que le premier épisode soit disponible le 5 janvier en fin de journée.

Une distribution aux petits oignons pour l’anime Solo Leveling

Pour adapter le célèbre webtoon (qui adapte déjà un roman), c’est A-1 Pictures (Sword Art Online, Blue Exorcist) qui s’est relevé les manches. Et son équipe technique promet du lourd :

Réalisation : Shunsuke Nakashige (animateur clé pour Chainsaw Man, Food Wars, L’Attaque des Titans…)

Scénariste en chef : Noboru Kimura (scénariste pour plusieurs animes Gundam, mais aussi Persona 5 The Animation, Kemono Incidents….)

Chara-design : Tomoko Sudo (directeur d’animation et animateur clé pour Fate/Apocrypha, ou même le magnifique Hai to Gensou no Grimgar)

Design des monstres : Hirotaka Tokuda (animateur clé pour Jujutsu Kaisen, Sword Art Online : Alicization)

Montage : Yuji Kondo (directeur d’animation pour Tokyo Ghoul:re)

Enfin, la musique sera composée par Hiroyuki Sawano, que vous avez déjà probablement entendu derrière les bandes-son de L’Attaque des Titans, Nanatsu no Taizai ou encore Blue Exorcist… À savoir que le compositeur a également co-créé l’opening, LEveL, avec TOMORROW X TOGETHER.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Du côté du casting vocal, là où certains fans s’attendaient à des comédiens coréens, ce seront bien des doubleurs japonais qui prêteront leurs voix aux personnages :

Taito Ban pour Sung Jinwoo (Kengo Morimoto dans Oshi No Ko)

Genta Nakamura pour Yoo Jinho (Shinohara Hiroto dans Liar, Liar)

Reina Ueda pour Cha Hae-In (Kanao Tsuyumuri dans Demon Slayer)

Hiroki Touchi pour Baek Yoonho (Maine dans Cyberpunk : Edgerunners)

Daisuke Hirakawa pour Choi Jong-In (Rei Ryuugazaki dans Free!)

Banjo Ginga pour Go Gunhee (Dorian dans Baki)

Haruna Mikawa pour Sung Jinah (Slime sourcilier dans My Isekai Life)

Makoto Furukawa pour Woo Jinchul (Taiju Ooki dans Dr Stone)

Rendez-vous donc le 6 janvier 2024 pour découvrir l’anime Solo Leveling.