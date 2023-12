Top 10 des meilleurs animes de l’année 2023 jusqu’à présent

L’année touche à sa fin, l’occasion de revenir sur les meilleures séries d’animation de 2023. Et clairement le choix a été difficile, les animes excellents ayant inondé nos écrans.

Cette année, les bons animes ont déferlé sur le monde de l’animation. Les studios se sont surpassés, offrant des créations originales et des adaptations toutes plus excellentes les unes que les autres. De la fantasy, de l’enquête, des idoles, des zombies et autres monstres… L’année n’a pas été de tout repos pour les spectateurs, confrontés à des séries de qualité toujours plus nombreuses.

Alors que 2023 approche de sa fin, les fans d’animes peuvent commencer à avoir un peu de recul. Suffisamment, en tout cas, pour faire les comptes et choisir quelles séries auront marqué durablement les esprits. Si vous ne savez pas par quoi commencer pour rattraper votre retard, on vous offre notre top 10 des meilleurs animes de 2023.

10 – Zom 100 : Bucket List of the Dead

Le manga populaire de Haro Aso et Kotaro Takata a fait ses débuts en anime en juillet 2023. La série a vite gagné en popularité, les fans étant convaincus par l’intrigue originale et ses personnages déjantés. L’histoire suit Akira Tendo, soulagé que des zombies aient envahi sa ville, puisqu’il en déduit qu’il n’aura plus à travailler.

Zom 100 : Bucket List of the Dead est disponible sur Crunchyroll.

9 – Hell’s Paradise

Publié pour la première fois dans le Shonen Jump en 2017 et ce jusqu’en 2021, Hell’s Paradise a été adapté pour les petits écrans par le Studio MAPPA, véritable cador de l’animation japonaise du moment (ce qui commence malheureusement à peser sur les épaules de ses animateurs).

L’histoire ? Gabimaru, plus connu sous le doux pseudonyme du “Vide”, est un ninja-assassin qui ne montre aucune pitié pour ses adversaires. Capturé par les autorités, il se retrouve condamné à mort. Mais son bourreau lui propose un marché : s’il accepte de se rendre sur une île mystérieuse et meurtrière pour y chercher l’Élixir d’Immortalité, il sera libéré et pourra retourner vivre auprès de celle qu’il aime.

Hell’s Paradise est disponible sur Crunchyroll.

8 – Les Carnets de l’Apothicaire

L’intrigue suit les aventures de Maomao, une jeune fille de 17 ans dont la vie prend un tournant décisif lorsqu’elle est enlevée et vendue comme servante au palais impérial. Là-bas, c’est toute son existence qui est chamboulée. La mort soudaine du prince, victime d’une maladie mystérieuse, l’oblige à utiliser son expérience de pharmacienne pour sauver les autres héritiers impériaux et résoudre d’autres énigmes de la cour.

Il est facile de considérer Les Carnets de l’Apothicaire comme un énième anime historique. Mais la série se distingue pour son récit très rationnel malgré les intrigues et mystères proposés, et Maomao est le genre de personnage qui ne se laissera pas faire, quoi qu’il en coûte.

Les Carnets de l’Apothicaire est disponible sur Crunchyroll.

7 – Oshi no Ko

Oshi No Ko met en scène une idole célèbre, Ai, assassinée par l’un de ses stalkers psychotiques. Deux de ses fans hardcore se réincarnent alors dans le corps des jumeaux auxquels elle a eu le temps de donner naissance. Au fur et à mesure que l’histoire progresse, nous apprenons qu’il y avait bien un cerveau derrière le meurtre.

Si plusieurs animes suivent le même concept, rares sont ceux qui montrent à quel point l’industrie du divertissement peut être sombre envers ses idoles. Diffusé pour la première fois le 12 avril 2023 dans un épisode inaugural de 90 minutes, Oshi No Ko est très vite devenu l’un des animes les plus tendance sur les réseaux sociaux – notamment grâce à ses personnages hauts en couleur et son intrigue captivante.

Oshi No Ko est disponible sur ADN.

6 – Pluto

Un meurtre a lieu dans un monde parfaitement ordonné, dans lequel les robots sont incapables de tuer des humains. L’enquêteur robotique d’Europol, Gesicht, prend l’affaire en main, mais le mystère ne fait que grandir alors qu’il ne trouve aucune trace humaine sur les lieux du crime. À mesure qu’il enquête, le héros va découvrir que c’est l’humanité toute entière qui est menacée.

L’histoire de Pluto se déroule dans l’univers d’un monument du manga, Astro Boy d’Osamu Tezuka. La réinterprétation de la série par l’auteur de Monster, Naoki Urasawa, se déroule pendant un arc d’Astro Boy, “Le Plus grand Robot de la Terre”, et s’avère particulièrement sombre… mais surtout terriblement bien écrite.

Pluto est disponible sur Netflix.

5 – Frieren

Frieren est une mage elfe, autrefois membre de l’équipe du héros (le fameux tueur de roi démon qu’on retrouve apparemment dans toute histoire de fantasy qui se respecte). Mais notre protagoniste ne subit pas le temps de la même manière que ses compagnons, et après avoir entamé un nouveau voyage après la bataille, elle découvre en revenant que ses amis ont vieilli. pire : certains sont même déjà décédés. Elle se promet alors de faire des efforts pour nouer des relations plus étroites avec les humains, et accepte d’ouvrir son coeur à des sentiments divers tels que le deuil, la joie et l’attachement.

L’adaptation en anime de Frieren a été diffusée en septembre 2023 et, depuis, elle nous a gratifiés de plusieurs épisodes spectaculaires. Bien que la série en soit encore à sa première saison, elle est devenue suffisamment populaire pour sérieusement concurrencer Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Frieren est disponible sur Crunchyroll.

4 – Demon Slayer saison 3 : Le Village des forgerons

Demon Slayer compte parmi les animes les plus populaires du moment. L’histoire mêlant univers sombre, humour et action a jusque-là toujours été adaptée avec maestria par le studio ufotable. L’animation aux petits oignons de chaque attaque des pourfendeurs a su faire honneur aux personnages charismatiques de l’oeuvre signée par Koyoharu Gotoge.

Et ce n’est pas fini ! Car après trois premières saisons ayant trouvé un succès certain auprès de la communauté des fans, Demon Slayer s’apprête à entrer dans l’arc très attendu de l’entraînement des Piliers.

La saison 3 de Demon Slayer est disponible sur Crunchyroll.

3 – Blue Eye Samurai

Blue Eye Samurai a été créé par Michael Green, auteur derrière les scénarios de Blade Runner 2049 et Logan, épaulé cette fois de sa femme Amber Noizumi. La série s’est présentée aux spectateurs de Netflix dans une première saison de huit épisodes, dévoilant une épéiste métisse dans sa quête violente de vengeance. Des intrigues habilement enchevêtrées, des personnages superbement écrits et des chorégraphies incroyables pour les combats : voilà ce qui attend les spectateurs de Blue Eye Samurai.

2023 a été une année prolifique pour les animes chez Netflix, et Blue Eye Samurai a su tirer son épingle du jeu malgré de solides candidats, atteignant rapidement un score parfait sur Rotten Tomatoes et rentrant dans le top 10 des séries préférées des spectateurs. Même le célèbre Hideo Kojima s’est fendu d’une critique élogieuse, qualifiant la série de meilleur anime de l’année.

Blue Eye Samurai est disponible sur Netflix.

2 – Final de L’Attaque des Titans

La fin d’une ère a marqué l’année 2023 dans le monde des animes : la fin de L’Attaque des Titans a enfin été offerte aux fans sur un plateau d’argent. L’union des habitants d’Eldia avec le peuple de Mahr pour arrêter Eren suffira-t-elle ?

Dix ans après sa première diffusion, l’anime L’Attaque des Titans s’est achevé, nous offrant un dernier épisode magnifique et à la réalisation impeccable. D’abord adapté par le studio Wit, le manga d’Hajime Isayama avait ensuite été repris par MAPPA à partir de la saison 4. Deux studios qui ont su faire honneur à l’oeuvre, dont la fin s’est montrée à la hauteur du reste de la série.

L’Attaque des Titans est disponible sur Crunchyroll.

1 – Jujutsu Kaisen saison 2

La saison 2 de Jujutsu Kaisen a été la série animée la plus populaire de l’été 2023, et continue sur sa lancée pour l’automne. Et à raison, car la nouvelle saison adapte deux arcs, et quels arcs ! Le passé de Gojo et Geto a été présenté aux spectateurs, avant de passer au Drame de Shibuya, préparant le public pour des aventures toujours plus sombres dans l’univers des exorcistes et fléaux.

La saison 2 de Jujutsu Kaisen n’est pas terminée, étant prévue pour durer 23 épisodes en tout, mais les combats et les tragédies déjà montrées auront indéniablement marqué les esprits cette année.

Jujutsu Kaisen est disponible sur Crunchyroll.

C’est tout pour ce top 10 ! Il va de soi que 2023 aura fourni une quantité bien plus colossale d’excellents animes, et faire une sélection n’aura jamais été aussi dur… Et pourtant, le choix pourrait bien s’avérer encore plus difficile en 2024, qui promet déjà pas mal de séries d’excellentes factures.

