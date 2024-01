Le déclin des récompenses de Phase d’Études déçoit les joueurs de Pokémon Go

La voix des joueurs de Pokémon Go a été entendue concernant les récompenses de vos Phases d’Études, que vous jugez désormais “absolument ridicules” par rapport à ce qu’elles étaient auparavant.

Réaliser une mission d’Étude de terrain chaque jour est une partie importante de la routine quotidienne de nombreux dresseurs de Pokémon Go. Cela offre des récompenses uniques et contribue à l’avancement de la Phase d’Études de votre compte.

La Phase d’Études est une activité hebdomadaire qui récompense les dresseurs pour avoir obtenu sept tampons après avoir complété des missions d’Étude de terrain. Cela offre une incitation supplémentaire pour les joueurs à se connecter chaque jour.

Les récompenses pour cela varient, allant d’objets communs à des rencontres avec des Pokémon rares, mais la communauté du jeu ne pense plus que celles-ci sont suffisamment bonnes.

Les fans de Pokémon Go se lamentent des récompenses de la Phase d’Études

En colère contre l’état des récompenses de la Phase d’Études en 2024, un joueur de Pokémon Go a posté sur Reddit les décrivant comme “une blague absolue.”

La photo jointe montrait le dresseur recevant seulement 2 000 Poussières Étoiles, 3 000 PX, et 5 Baies Nanana pour une semaine entière de missions d’Étude de terrain.

Également en colère contre la Phase d’Études, un joueur frustré a commenté, “98 % des récompenses de Niantic pour des tâches difficiles sont une blague absolue. C’est l’un de leurs plus gros et plus bêtes problèmes en tant qu’entreprise. Il n’y a aucune excuse.”

D’autres étaient frustrés par la diminution des récompenses, répondant, “Je me souviens quand je faisais mes recherches tous les jours pour la récompense de fin de semaine et les Pokémon LÉGENDAIRES,” et “Je me souviens avoir obtenu des Latios et Latias shiny de ces études ; comme nous sommes tombés bas.”

Certains dresseurs ont quelque peu défendu la Phase d’Études en expliquant comment ils “ont obtenu un pass à distance hier grâce à cela,” mais même cette réponse était accompagnée de la réserve “La première et probablement la dernière fois.”

L’actuelle sélection de récompenses de la Phase d’Études inclut des Poussières Étoiles, des PX, une poignée de rencontres avec des Pokémon, et un mélange d’objets communs et rares. En comparaison, lorsque la fonctionnalité a été lancée pour la première fois en 2018, il était possible de rencontrer Sulfura, Électhor et Artikodin.