Comment obtenir Regigias sur Pokémon Go : Raid, contres, shiny…

Regigigas est de retour dans les raids 5 étoiles de Pokémon Go après une longue absence, offrant aux joueurs une nouvelle chance d’obtenir un Pokémon légendaire puissant et très recherché. Voici tout ce que vous devez savoir, y compris ses faiblesses, sa version shiny et les meilleurs Pokémon pour le contrer.

La rotation des raids de Pokémon Go a ramené le très demandé Regigigas, légendaire de la quatrième génération, après une absence de deux ans. Les joueurs peuvent se frotter à ce raid particulièrement difficile pour tenter de capturer ce Pokémon puissant avant la fin de la saison Rising Heroes.

Voici tout ce qu’il y a à savoir sur les raids 5 étoiles de Regigigas, y compris ses faiblesses, les meilleurs Pokémon pour le contrer et sa version shiny.

Comment obtenir Regigigas dans Pokémon Go

La seule façon d’obtenir Regigigas dans Pokémon Go est de le vaincre lors d’un raid 5 étoiles et de le capturer par la suite. C’est une excellente occasion pour les joueurs qui cherchent à compléter leur Pokédex d’y ajouter un puissant Pokémon légendaire.

Il est possible que Regigas devienne un jour disponible d’une autre manière, éventuellement via une Étude. Néanmoins, les Raids restent la seule façon d’obtenir Regigigas pour le moment. La dernière fois que ce Pokémon légendaire était disponible, c’était lors de l’événement Pokémon Go Fest 2021.

Les raids 5 étoiles de Regigigas se déroulent du 24 mai au 1er juin 2023 dans Pokémon Go.

Regigigas peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Regigigas est disponible dans sa version chromatique dans Pokémon Go. Il est donc conseillé aux joueurs à la recherche de Pokémon légendaires chromatiques d’enchaîner les Raids autant que possible pour tenter leur chance.

Néanmoins, le taux d’apparition des versions shiny des Boss de Raids légendaires est très faible, il se peut donc que les dresseurs doivent participer à de nombreux raids pour en obtenir un.

Les faiblesses de Regigigas et les meilleurs contres

Regigigas est un Pokémon de type Normal, ce qui signifie qu’il est uniquement vulnérable aux attaques de type Combat.

La principale difficulté du Raid Regigigas réside dans le fait que son set de capacités dans Pokémon Go peut être extrêmement varié et couvrir presque tous les types possibles. Il est donc préférable de le mettre rapidement hors d’état de nuire, en espérant qu’il ne profite pas des faiblesses de votre Pokémon.

Quelle que soit la combinaison de types, il est recommandé d’affronter les raids 5 étoiles avec au moins quatre dresseurs de haut niveau. La victoire est également envisageable avec un groupe de 7 à 10 joueurs de Pokémon Go de niveau inférieur, mais optant pour des Pokémon efficaces contre lui. Bien que vous puissiez voir d’autres joueurs vaincre ce type de raid par eux-mêmes, nous vous recommandons de vous y attaquer avec un groupe solide.

Lors de la constitution de votre équipe, l’idéal est bien évidemment d’opter pour le Type Combat. Certains des meilleurs Pokémon contre ce raid incluent Terrakium, Lucario, Bétochef, Mackogneur, Chapignon, Braségali, Palarticho, Charmina et Scarhino. Si vous n’avez aucun de ces Pokémon avec des PC élevés, amenez simplement votre meilleur Pokémon Combat.

Avec ces informations, vous êtes prêt à affronter le boss de raid Regigigas et à l’ajouter à votre collection. N’oubliez pas d’utiliser les meilleurs contres à Regigigas et de coordonner vos efforts avec d’autres dresseurs pour augmenter vos chances de succès. Bonne chance dans votre aventure Pokémon Go !

