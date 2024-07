Dévoreur est l’un des boss les plus coriaces de The First Descendant, alors nous avons trouvé la meilleure stratégie pour vous aider à le vaincre. Découvrez notre guide détaillé dès maintenant.

The First Descendant propose une série de combats de boss qui ont lieu dans le Néant après que les joueurs ont atteint un point marquant dans la quête principale. Ces Combats d’Interception du Néant mettent à l’épreuve les capacités d’un Légataire et de ses fidèles armes que les joueurs ont pris le temps de perfectionner.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

L’un des Combats d’Interception du Néant qui a mis à l’épreuve la patience et les compétences des joueurs est celle contre le boss Dévoreur, un géant à l’attribut Toxique avec une quantité massive de PV. De plus, le boss a également la capacité de frapper plusieurs ennemis à la fois avec ses attaques de zone.

Donc, si vous vous demandez quelles sont les meilleures stratégies, Légataires, armes et builds nécessaires pour le combattre, nous avons tout ce qu’il vous faut ici.

L’article continue après la publicité

Statistiques et faiblesses du boss Dévoreur dans The First Descendant

Dévoreur est un ennemi de niveau 54 et le cinquième boss des Combats d’Interception du Néant. Même si Dévoreur est un boss intense, il a certaines vulnérabilités que les joueurs doivent connaître avant de planifier leur build pour ce combat.

L’article continue après la publicité

Nexon Games Statistiques et faiblesses de Dévoreur dans The First Descendant

Les attaques principales de Dévoreur sont toutes remplies de poison toxique, il est donc extrêmement résistant aux Légataires et armes de type Toxique. Cependant, il est aussi très vulnérable face aux attaques Électriques.

L’article continue après la publicité

De plus, vous devriez avoir au moins 1800 de Résistance aux Toxines dans votre build de Légataire, car le boss lancera d’énormes flaques Toxique sur votre personnage.

Vous pouvez facilement atteindre ce niveau en mettant quelques niveaux dans des modules spécifiques à la résistance. Le module Molécules anti-toxines commence à 154 de Résistance au Toxique, mais augmente rapidement jusqu’à des milliers au fur et à mesure que vous le montez en niveau.

L’article continue après la publicité

Si vous avez du mal à obtenir de la Résistance au Toxique à partir des objets, c’est un raccourci rapide pour y arriver.

L’article continue après la publicité

Dévoreur est également vulnérable aux armes et attaques basées sur le feu et possède trois points faibles destructibles : le Genou (Équilibreur), le Détecteur (Tête) et la Poitrine (Protège Cœur).

Le meilleur build de Légataire pour vaincre Dévoreur

Étant donné que Dévoreur est extrêmement vulnérable à l’Électricité, Bunny est le Légataire idéal pour accomplir la mission. Toutes les attaques de Bunny sont électriques, elles peuvent donc changer le cours de la bataille en combattant Dévoreur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Nexon Games

Cela signifie que vous devriez avoir au moins deux joueurs utilisant Bunny dans votre équipe avant de vous lancer dans la bataille, avec un Réacteur de Mélange Piquant de niveau 54 intégré à votre build.

En ce qui concerne les armes, le build du pistolet-mitrailleur de la Cage à Foudre Ultime est le choix idéal en raison de son DPS extrêmement élevé et de sa cadence de tir. Vous pouvez également le modifier avec le module Amélioration Électrique, ce qui augmentera les attaques électriques contre Dévoreur.

L’article continue après la publicité

Une autre arme que vous pouvez utiliser pendant la bataille est le fusil d’assaut Volonté Éternelle avec un module Feu Focalisé installé sur le fusil.

L’article continue après la publicité

Il est également conseillé d’inclure Yujin dans votre équipe pour un soutien de guérison en cas de chute de votre santé.

Une fois que vous avez vos modules et armes prêts, il est temps de se lancer dans le Combat d’Interception du Néant contre Dévoreur.

L’article continue après la publicité

Dès que vous apparaissez dans le Néant, Dévoreur frappe le sol devant vous et commence instantanément à lancer des flaques Toxique vers vous ou à vous repousser.

Étant donné que le boss est vulnérable à l’électricité, la clé est de jouer de manière agressive et de courir en utilisant Bunny et ses capacités de choc qui électrocutent les ennemis pendant qu’elle court.

L’article continue après la publicité

À partir de là, c’est un jeu de DPS total où vous devez tirer avec votre arme sur Dévoreur pour exposer ses faiblesses pendant le combat. La chose essentielle à garder à l’esprit est de rester aussi loin du boss que possible et de continuer à tirer avec votre arme sur lui.

L’article continue après la publicité

De plus, continuez à vous déplacer et esquivez les attaques de poison à longue portée que le boss lance vers vous. Il est également conseillé de surveiller les flaques toxiques qui se formeront au sol, alors continuez à utiliser votre grappin pour grimper en hauteur et tourner autour de la zone.

L’article continue après la publicité

Nexon Games

Utilisez vos capacités de scan pour repérer les faiblesses de Dévoreur et les cibler. Une fois sa barre de santé faible, il activera une séquence de régénération de santé et invoquera des Symbiotes, qui fournissent au boss une barrière de bouclier lui conférant une immunité à toutes les attaques.

L’article continue après la publicité

Vous devrez entrer dans le champ de force formé autour de chaque Symbiote et le détruire. Faites attention à tous les ennemis ou flaques toxiques qui apparaissent à proximité, mais détruisez les Symbiotes aussi vite que possible avant que Dévoreur ne regagne toute sa santé et ses boucliers.

L’article continue après la publicité

Une fois que vous avez détruit tous les Symbiotes dans la zone, vaincre Dévoreur est assez simple. Continuez simplement à attaquer le boss et exposez ses points faibles pour l’abattre.

L’article continue après la publicité

Lorsque Dévoreur est à terre, concentrez votre attaque DPS sur son cœur, sa tête, son dos et son arme dans cet ordre précis pour infliger un maximum de dégâts au boss et finalement le vaincre.

Toutes les récompenses gratuites que vous pouvez réclamer après avoir battu le Dévoreur

Une fois que vous avez vaincu le Dévoreur, un Stabilisateur de Forme apparaîtra dans la zone d’où vous pourrez sélectionner votre récompense parmi différents Matériaux Amorphes.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Récompenses du Combat contre le boss Dévoreur dans The First Descendant

Nexon Games

Voici toutes les récompenses possibles que vous pouvez réclamer :

Motif de Matériau Informe : 029 Fibres Synthétiques de Jardin Secret (3%) Syncytium de Polymères de Python (6%) Schéma du Catalyseur de Cristallisation (15%) Schéma du Stabilisateur de Valby (38%) Schéma du Syncytium de Polymères Destin Chamboulé de Greg (38%)

Motif de Matériau Informe : 030 Schéma d’Activateur d’Énergétique (3%) Schéma de Fibres Synthétiques de Clairvoyance (6%) Code de Viessa (15%) Fibres Synthétiques de Fusil de la Cavalerie d’Albion (38%) Schéma de Chef-d’œuvre Ultime (38%)

Motif de Matériau Informe : 031 Schéma du Catalyseur à Spirale d’Ajax (3%) Schéma du Syncytium de Polymères de Exécuteur (6%) Schéma du Catalyseur de Cristallisation (15%) Schéma de Chef-d’œuvre Ultime (38%) Schéma du Fusil de la Cavalerie d’Albion (38%)

Motif de Matériau Informe : 032 Schéma d’Activateur énergétique (3%) Schéma de Vague de Lumière (6%) Schéma de Jardin Secret (15%) Code de Valby (38%) Schéma des Nanotubes de Relique Restaurée (38%)



Dès que vous avez réclamé vos récompenses, rendez-vous à Albion et aller dans votre inventaire pour les utiliser.

Vous souhaitez en savoir plus sur The First Descendant ? Faites le bon choix de Légataire grâce à notre tier list des personnages, puis découvrez notre classement des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.