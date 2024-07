Tier list des armes de Once Human : classement des meilleures armes

Dans Once Human, il est crucial d’utiliser les bonnes armes pour survivre, et le choix est vaste. Pour vous aider, nous avons élaboré une liste des meilleures armes à fabriquer et utiliser pour vaincre les Déviants.

Le monde post-apocalyptique de Once Human est plein d’objets et de ressources que vous pouvez récupérer et collecter pour fabriquer votre propre équipement et vos armes. Le jeu est rempli de recettes détaillées et de schémas que les joueurs doivent utiliser pour créer les bons outils pour survivre.

Bien qu’il soit essentiel de construire une base avec de nombreuses installations, il est tout aussi crucial de vous équiper des bonnes armes pour survivre aux entités extraterrestres. Il y a neuf types d’armes dans Once Human : Armes de mêlée & Épées, Armes lourdes, Arbalètes, Fusils-mitrailleur, Fusils de précision, Fusils, pistolet-mitrailleur, Fusils de chasse et Pistolets.

Les premières armes étant souvent peu efficaces, les armes explosives dominent la méta actuelle, bien que certaines autres catégories se démarquent. Vous commencerez avec un arc et une arme de mêlée, mais vous découvrirez bientôt des armes puissantes qui amélioreront considérablement votre survie.

Voici donc notre classment des armes de Once Human.

Tier list des armes dans Once Human

TIER ARMES S Arc Composite, KVD – Boom! Boom! A AWS.338 – Bingo, KAM Abyss Glance, DB12 – Raining Cash B R500 – Memento, KV-SBR – Little Jaws, MGL C Bâton paralysant

La meilleure arme dans Once Human (méta de juillet 2024)

L’arc Composite et le fusil mitrailleur KVD – Boum ! Boum ! sont les deux meilleures armes de la méta actuelle. Les deux armes infligent de lourds dégâts aux entités et sont même efficaces dans les Combats des Déviants des Ancrages.

Les schémas pour les deux armes peuvent être obtenus à partir de la Machine à Souhaits et peuvent être fabriqués à votre établi. Puisque vous aurez besoin d’armes dans votre sac à dos qui infligent de lourds dégâts avec moins de munitions utilisées, les deux armes ci-dessus sont le choix idéal.

Explication des tiers d’armes dans Once Human

Notre liste suit un système simple qui divise les armes en fonction de leur efficacité globale en combat :

S : Les meilleures armes du jeu

: Les meilleures armes du jeu A : Des armes très efficaces offrant une alternative viable au tier S

: Des armes très efficaces offrant une alternative viable au tier S B : Armes situationnelles, utiles dans certains cas ou pour certains builds précis

: Armes situationnelles, utiles dans certains cas ou pour certains builds précis C : À éviter, sauf si l’arme correspond parfaitement à vos besoins

Armes de Tier S

Arc Composite

Starry Studio / Dexerto L’Arc composite est à la fois furtif et létal.

Stats

Dégâts: 310

310 Cadence de tir: 125

125 Chargeur: 1

1 Taux de coup critique: 2%

2% DÉG aux points faibles: 70%

70% DÉG critiques: 28%

L’Arc composite est l’arme la plus puissante dans Once Human. Lorsque vous avez besoin d’éliminer des ennemis en utilisant la furtivité, c’est l’arme parfaite pour vous. Vous pouvez utiliser une seule flèche pour éliminer les Déviants les plus mortels errant dans le monde.

De plus, plus vous éliminez d’ennemis en utilisant l’arc composite, plus l’arme devient puissante, car vous gagnerez un buff de dégâts importants pour les prochains tirs.

Vous pouvez obtenir le plan de l’Arc Composite en ouvrant des caisses d’armes éparpillées dans tout le monde.

KVD – Boum ! Boum !

Starry Studio / Dexerto Le KVD Boum ! Boum ! est l’arme parfaite pour venir à bout facilement des ennemis dans Once Human.

Stats

Dégâts: 44

44 Cadence de tir: 500

500 Chargeur: 100

100 Taux de coup critique: 10%

10% DÉG aux points faibles: 40%

40% DÉG critiques: 30%

Le KVD – Boum ! Boum ! est une arme de destruction massive dans Once Human. Elle a 18% de chances de déclencher l’effet Brûlure en tirant sur les ennemis, ce qui peut littéralement mettre le feu à un ennemi.

Tirer sur un ennemi en feu avec cette arme déclenche une explosion qui inflige des dégâts de brûlure aux ennemis proches. L’arme est une bouée de sauvetage dans les missions où vous avez des hordes d’ennemis venant vers vous et que vous devez nettoyer la zone rapidement.

Cependant, en utilisant le KVD, emportez une arme secondaire plus rapide, car le temps de rechargement de ce fusil-mitrailleur est assez lent.

Vous pouvez gagner le plan du KVD à partir de la Machine à Souhaits.

Armes de tier A dans Once Human

AWS.338 – Bingo

Starry Studio / Dexerto Avec une longue portée et une puissance de tir phénoménale, l’AWS.338 frappe en plein dans le mille.

Stats

Dégâts: 316

316 Cadence de tir: 40

40 Chargeur: 5

5 Taux de coup critique: 2%

2% DÉG aux points faibles: 95%

95% DÉG critiques: 26%

Pour les joueurs qui préfèrent nettoyer une zone à distance, le fusil de précision AWS.338 – Bingo est le compagnon parfait. Le fusil a une portée idéale pour les tirs à longue distance au cas où vous voudriez engager des boss ou des hordes d’ennemis de loin.

La meilleure caractéristique de l’arme est qu’elle déclenche l’effet Dans le mille lorsque vous changez d’arme, ce qui augmente les dégâts aux points faibles de 15%, ajoutant encore 15% de dégâts si le tir est effectué avec précision.

Le sniper est idéal pour les joueurs qui aiment fouiller les bâtiments et qui préfèrent entrer dans un lieu vide en éliminant d’abord les ennemis plutôt que d’entrer en tirant à tout va.

Considérez-vous extrêmement chanceux si vous obtenez le plan via la Machine à Souhaits car c’est l’un des plus rares.

KAM – Aperçu de l’Abysse

Starry Studio / Dexerto Le fusil KAM – Aperçu de l’Abysse est l’arme idéale pour affronter les Déviants puissants.

Stats

Dégâts: 39

39 Cadence de tir: 600

600 Chargeur: 50

50 Taux de coup critique: 6%

6% DÉG aux points faibles: 55%

55% DÉG critiques: 30%

Vous cherchez un fusil d’assaut fiable qui imite votre AK classique ? Eh bien, le KAM – Aperçu de l’Abysse est ce qu’il vous faut. C’est un fusil entièrement automatique qui est idéal pour les rencontres rapprochées avec des hordes d’ennemis ou pour DPS les boss.

Cependant, l’une des meilleures caractéristiques de l’arme est que toucher des ennemis 20 fois déclenche un Vortex de Givre qui inflige 30% de dégâts supplémentaires aux ennemis. Plus l’ennemi est proche du centre du vortex, plus il subit de dégâts, jusqu’à un maximum de 200%.

Comme l’AWS, vous pourrez également trouver le KAM dans une Machine à Souhaits et vous seriez chanceux d’en obtenir un rapidement car c’est l’arme principale idéale.

DB12 – Pluie d’Argent

Starry Studio / Dexerto Le DB12 est un tueur en un coup dans Once Human et est le fusil de chasse le plus puissant.

Stats

Dégâts: 55×5

55×5 Cadence de tir: 105

105 Chargeur: 12

12 Taux de coup critique: 8%

8% DÉG aux points faibles: 20%

20% DÉG critiques: 28%

Vous voulez un fusil de chasse redoutable dans votre équipement ? Alors optez pour le DB12 – Pluie d’Argent. En utilisant ce fusil à pompe, vous pouvez vous rapprocher de vos ennemis et les tuer d’un seul coup.

La capacité Lutte retranchée encourage un style de jeu agressif car recharger le DB12 peut augmenter les dégâts d’attaque jusqu’à 40%, le taux de critique de 30% et vous donner une résistance aux dégâts de 30%. C’est une excellente arme à utiliser contre les ennemis qui utilisent des attaques à distance plutôt que les attaques de mêlée.

Vous pouvez obtenir un plan du DB12 à partir d’une Machine à Souhaits, bien que l’obtenir demande beaucoup de chance.

Armes de tier B dans Once Human

R500 – Memento

Starry Studio / Dexerto Le R500 est le pistolet incontournable de One Human

Stats

Dégâts: 170

170 Cadence de tir: 145

145 Chargeur: 5

5 Taux de coup critique: 4%

4% DÉG aux points faibles: 65%

65% DÉG critiques: 25%

Le pistolet R500 – Memento est la meilleure arme de poing que vous pouvez avoir dans Once Human. C’est un pistolet puissant qui a assez de punch pour éliminer les ennemis en utilisant peu de tirs. L’une de ses meilleures caractéristiques est que chaque fois que vous touchez le point faible d’un ennemi, l’arme se recharge plus rapidement et augmente ses dégâts de 80%.

Le pistolet est une excellente arme secondaire pour temporiser pendant que votre arme principale est à cours de munitions.

Vous pouvez obtenir le plan du R500 à partir de la Machine à Souhaits.

KV-SBR – Mini Mâchoires

Starry Studio / Dexerto Le Mini Mâchoires profite d’une cadence de tir ahurissante.

Stats

Dégâts: 29

29 Cadence de tir: 1000

1000 Chargeur: 30

30 Taux de coup critique: 10%

10% DÉG aux points faibles: 45%

45% DÉG critiques: 30%

En ce qui concerne le gameplay en spray-and-pray, le KV-SBR – Mini Mâchoires est une arme létale dans Once Human. Une fois équipé, vous pouvez facilement abattre plusieurs ennemis en un seul chargeur.

Si vous touchez un ennemi 15 fois, cela déclenche l’effet explosif Bombe Instable. Pendant que l’effet est actif, il inflige 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis, ce qui double si vous frappez les points faibles.

C’est une excellente arme secondaire si vous aimez cracher des balles de manière déraisonnable. les fusils d’assaut et les pistolets se montrent généralement plus fiables.

Vous pouvez obtenir le plan de l’arme Little Jaws à partir d’une Machine à Souhaits.

Lance-Grenades

Starry Studio / Dexerto Le Lance-grenades est parfait pour les attaques à effet de zone.

Stats

Dégâts: 277

277 Cadence de tir: 140

140 Chargeur: 6

6 Taux de coup critique: 4%

4% DÉG aux points faibles: 35%

35% DÉG critiques: 30%

Il est idéal d’avoir une arme explosive à portée de main pour s’occuper des larges hordes d’ennemis. Le Lance-Grenades est l’arme idéale pour cela dans Once Human.

Si vous touches 6 ennemis en un seul chargeur, cela déclenche l’effet Lutte retranchée qui recharge une munition de l’arme toutes les secondes.

Naturellement, le Lance-grenades devient assez médiocre contre les ennemis isolés, à l’image des boss. Cela reste donc une arme situationnelle.

Vous pouvez obtenir le Lance-grenades à partir d’une Machine à Souhaits dans le jeu.

Armes de tier C dans Once Human

Bâton d’étourdissement

Starry Studio / Dexerto Le Bâton d’étourdissement est une arme de mêlée mortelle dans Once Human.

Stats

Dégâts: 182

182 Vitesse d’attaque: Moyenne

Moyenne Portée d’attaque: Moyenne

Moyenne Taux de coup critique: 5%

5% DÉG aux points faibles: 20%

20% DÉG critiques: 25%

Le Bâton d’étourdissement est la seule arme de mêlée qui vaut la peine d’être utilisée dans Once Human lorsque vous affrontez des boss puissants. Le bâton a une capacité de Surtension lorsque vous infligez des dégâts aux ennemis de manière constante en utilisant des coups légers, ce qui vous donne 50% de dégâts supplémentaires en utilisant des coups puissants.

Si vous aimez fracasser des têtes et vous rapprocher de votre ennemi, il n’y a pas de meilleure arme que le bâton d’étourdissement qui assure une élimination satisfaisante.

Vous pouvez obtenir le plan de l’arme à partir des Trésors Mystiques découverts en explorant Chalk Peak.

Assurez-vous de consulter la rubrique Once Human de notre site pour découvrir nos nombreux guides et actualité sur le jeu de Starry Studio.