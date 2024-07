Le meilleur build pour Bunny Ultime dans The First Descendant : compétences, armes…

Dans The First Descendant, la Légataire Bunny Ultime se distingue par sa polyvalence et sa puissance. Pour tirer le meilleur parti de ses capacités uniques, un build optimisé est essentiel. On vous explique tout dans notre guide.

Voici tout ce que vous devez savoir sur les modules, réacteurs, armes et composants externes qui correspondent le mieux à Bunny Ultime, ses compétences et comment la débloquer.

Configuration des modules

EMPLACEMENT MODULE DESCRIPTION 1 (Module de Compétence) Collecteur de PM Lorsqu’un ennemi est vaincu, récupère instantanément X% des PM max avec une probabilité de X%. 2 Lignes de Front Dégâts Critiques des Compétences +X%, Taux de Critiques des Compétences +X% 3 Attitude modeste Coût des Compétences -X%, Portée des Effets des Compétences +X% 4 Accélérateur de PM Durée des Compétences +X%, PM max +X% 5 Électricité Focalisée Puissance des Compétences Électriques +X%, Temps de Recharge des Compétences -X% 6 Singularité Focalisée Modificateur de Puissance des Compétences Singulières +X%, Temps de Recharge des Compétences -X% 7 (Module secondaire) Coup de Poing Électrique Utilise un Coup de Poing Électrique lors de l’exécution d’une Attaque chargée Secondaire. À mesure que le niveau d’amélioration augmente, la capacité maximale des Modules augmente. 8 Prolongement de Compétence Durée des Compétences +X%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Légataire 9 Extension de Compétence Portée des effets des Compétences +X%, s’applique uniquement à certaines compétences pour chaque Légataire 10 Surcharge électrique Réduit le nombre d’ennemis pouvant être touchés par Bombe électrisante et Émission d’éclairs. Portée des dégâts augmentée 11 Doigts Lestes Temps de Recharge des Compétences -X% 12 Syncytium Électrique Ajoute un bonus au ratio de boost des compétences électriques

Ces modules vont aider à améliorer les dégâts de compétence de Bunny Ultime, à réduire le temps de recharge, à gérer le coût des compétences et augmenter leur portée. Comme l’Émission d’éclairs de Bunny couvre une large zone, il est fortement recommandé de se concentrer sur l’augmentation des dégâts et la réduction du temps de recharge des compétences. Cela permet de l’utiliser encore plus et de nettoyer des zones entières sans trop de difficulté.

De plus, la réduction du coût des compétences vous aidera à maintenir la Vitesse de la Lumière, car elle consomme rapidement votre réserve de PM.

Réacteurs

L’attribut de Bunny Ultime est l’Électricité, et ses compétences utilisent un mélange de dégâts Singulier et Fusion.

Comme vous utiliserez souvent la compétence l’Émission d’éclairs, une compétence à la fois Électrique et Singulier, il est recommandé d’opter pour le Réacteur de Singularité Ardent. Il est idéal, car il augmente la puissance des compétences de ces deux types.

Composants Externes

Les meilleurs composants externes à utiliser avec Bunny Ultime dans The First Descendant font partie du set Art du Combat.

L’ensemble Art du Combat est idéal pour Bunny. Il réduit le coût en MP de vos compétences, essentiel pour maintenir Vitesse de la Lumière, tout en augmentant les chances de coups critiques avec Émission d’éclairs pour éliminer les ennemis proches. Pour les statistiques, privilégiez les stats défensives afin d’améliorer votre survie.

Les meilleures armes

Bunny Ultime fonctionne mieux dans The First Descendant avec le pistolet-mitrailleur Cage à Foudre, le fusil éclaireur Scarabée Bleu et le fusil de chasse Exécuteur.

Cage à Foudre

Nexon Games

ATQ : 18

: 18 Cadence de tir : 666

: 666 Rechargement : 1,4 secondes

: 1,4 secondes Portée effective : 23m

: 23m Surcharge : Vaincre un ennemi incite cet ennemi à déclencher une onde de choc électrique, infligeant des dégâts d’attaque d’arme à feu aux ennemis proches dans un rayon de 3m.

La Cage à Foudre est une solide option pour Bunny, surtout comme arme principale, car elle se lie incroyablement bien à ses compétences. Le gameplay de Bunny repose sur des attaques rapides, et la vitesse de rechargement et la cadence de tir de ce pistolet-mitrailleur s’adaptent parfaitement à ce style de jeu.

Étant donné que la Cage à Foudre est un pistolet-mitraillette, vous rencontrerez des problèmes de recul élevé et de faible capacité de munitions. Cependant, avec le kit de Bunny, vous serez engagé dans des combats à courte et moyenne portée, ce qui rendra le contrôle du recul moins problématique. Pour compenser la faible capacité de munitions, améliorez la capacité du chargeur.

Scarabée Bleu

NEXON

ATQ : 62

: 62 Cadence de tir : 199

: 199 Rechargement : 2 secondes

: 2 secondes Portée effective : 35m

: 35m Vague Arcanique : Lorsque vous utilisez une compétence de type Fusion, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Énergie arcanique. Lorsque vous utilisez une compétence de type Singulier, vous avez un taux de chance défini de vous octroyer la capacité unique Purification.

Le Fusil de Reconnaissance Scarabée Bleu donne à Bunny Ultime une certaine portée sans avoir à utiliser une arme lourde comme un fusil de précision. Cette arme lui correspond tout particulièrement en raison de sa capacité spéciale Vague Arcanique, qui se combine bien avec les compétences de Fusion et Singulier de Bunny.

Explication des compétences de Bunny Ultime

Nexon Games

Bunny Ultime est un personnage axé sur les DPS dans The First Descendant qui utilise des attaques électriques pour endommager et étourdir les ennemis. Voici toutes ses compétences :

Patte de Lapin (Passif) : Bunny se charge en électricité lorsqu’elle se déplace. Elle inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu’elle atterrit après un double saut.

: Bunny se charge en électricité lorsqu’elle se déplace. Elle inflige des dégâts aux ennemis proches lorsqu’elle atterrit après un double saut. Bombe à Frissons : Invoque un orbe électrique qui attaque les ennemis proches et leur inflige l’effet Électrocution.

: Invoque un orbe électrique qui attaque les ennemis proches et leur inflige l’effet Électrocution. Vitesse Éclair : Bunny augmente considérablement sa vitesse de sprint et acquiert plus d’électricité.

: Bunny augmente considérablement sa vitesse de sprint et acquiert plus d’électricité. Émission d’Éclairs : Se déplacer inflige des dégâts aux ennemis proches ainsi que l’effet Électrocution.

: Se déplacer inflige des dégâts aux ennemis proches ainsi que l’effet Électrocution. Puissance Maximale : Tire de l’électricité vers l’avant pour infliger des dégâts, qui augmentent en fonction de la durée de la compétence.

Les compétences de Bunny lui permettent de rentrer et sortir rapidement des combats. Émission d’Éclairs et Vitesse Éclair se combinent pour infliger des dégâts aux ennemis avec de l’électricité, et c’est exactement la raison pour laquelle nous avons suggéré des armes comme le fusil à pompe Exécuteur.

Sa capacité passive, Pied de Lapin, signifie que vous voudrez vous déplacer autant que possible pour utiliser efficacement ses autres compétences.

Vous pouvez débloquer Ultime dans The First Descendant en l’achetant dans la boutique avec des Calibres (devise premium) ou en le recherchant auprès d’Anaïs à Albion avec les matériaux suivants :

Cellules améliorées de Bunny Ultime Repton x949 Cérémique Composite x919 Circuit neuronal crypté x73 Schéma des cellules améliorées de Bunny Ultime

Stabilisateur de Bunny Ultime Superfluide x1285 Biométal spécialisé x102 Durcisseur x869 Schéma du stabilisateur de Bunny Ultime

Catalyseur à spirale de Bunny Ultime Cristal de carbone x1247 Résidu d’énergie pure x89 Bobine de chargement inversé x1023 Schéma du catalyseur à spirale de Bunny Ultime

Code de Bunny Ultime

900 00 Or

Vous souhaitez donner sa chance à un autre personnage que Bunny Ultime ? Faites le bon choix grâce à notre tier list des Légataires, puis choisissez l’une des meilleures armes de The First Descendant avant de foncer en mission.