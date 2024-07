Caches cryptées de The First Descendant : comment les ouvrir, Analyseurs de code…

Dans The First Descendant, les Caches cryptées sont des coffres qui nécessitent une clé et vous plongent dans un mini-jeu. Comment les déverrouiller, où trouver des Analyseurs de code, on vous dit tout.

The First Descendant est un jeu de tir coopératif où vous devez vous concentrer sur l’obtention du plus de butin possible. Les Caches cryptées contiennent des Particules d’ion négatif et d’autres objets pouvant être utilisés pour fabriquer des objets.

Déverrouiller les Caches cryptées vous aide également à compléter la quête « Les Atouts Cachés des Magistères », qui est une sous-quête nécessaire pour progresser dans la quête principale de l’Instructeur des Légataires.

Une fois que vous avez trouvé la Cache cryptée, vous devrez utiliser l’invite Analyseur de code pour l’ouvrir, ce qui vous amène à un mini-jeu simple. Il s’agit d’un jeu chronométré où vous devez appuyer sur certains boutons dans la zone mise en évidence pour déverrouiller la cache.

Voici quelques points à garder à l’esprit concernant le mini-jeu :

Ne quittez pas le puzzle à mi-chemin, car cela mettra fin au mini-jeu et vous perdrez votre analyseur.

Si vous n’avez pas encore d’Analyseur de code pour ouvrir les Caches cryptées, il vous suffit de combattre et de vaincre des monstres dans The First Descendant.

Une fois qu’ils sont vaincus, certains d’entre eux laisseront tomber un Analyseur de code en récompense. Vous pouvez obtenir ces objets auprès des ennemis vaincus dans tous les lieux, sauf à Kingston.

Où trouver des Caches cryptées dans The First Descendant

Trouver les Caches cryptées est assez simple et il vous suffit de suivre ces étapes :

R endez-vous à la Terre Déserte et voyagez rapidement jusqu’au point de spawn des Avant-postes dans la zone Classifiée.

Maintenant que vous savez comment déverrouiller les Caches cryptées, n’hésitez pas à consulter la rubrique The First Descendant de notre site, avec notre tier list des Légataires et les meilleurs builds de nombreux personnages, dont Bunny, Gley & Ajax.