Patch note 1.0.3 The First Descendant du 18 juillet : icônes, Fragments du Néant…

La mise à jour 1.0.3 de The First Descendant a été déployée, et apporte une variété de changements pour répondre aux préoccupations concernant les icônes du jeu, les joueurs AFK, et plus encore.

Cette nouvelle mise à jour, sortie le 18 juillet 2024, apporte des modifications utiles, notamment la possibilité de désactiver les effets d’explosion des projectiles d’autres joueurs pour améliorer la visibilité et l’augmentation du nombre de Fragments de Néant obtenus dans certaines missions. Ce dernier point répond à une plainte fréquente concernant le « grind » fastidieux de ces ressources précieuses.

Bien que la mise à jour ajoute l’option de signaler les joueurs AFK dans le menu, Nexon dit « surveiller de près les tendances récentes concernant les AFK » et travaille sur une « approche prudente » qui attrape les tricheurs et empêche le système de kick d’être « exploité à d’autres fins ».

De plus, cette mise à jour modifie certaines images d’icônes, que beaucoup ont signalé en ligne comme étant à peine différentes de celles de Destiny 2.

En outre, les notes de patch détaillent de nombreux correctifs de bugs et annoncent une date de sortie au 1er août pour la prochaine mise à jour, qui ajoutera une nouvelle Légataire nommée Luna, la version Ultime de Valby et bien plus encore.

Patch note hotfix 1.0.3 de The First Descendant

NEXON GAMES

La suite de cet article est une traduction du patch note en anglais officiel.

Améliorations de contenu

(1) UI/UX

Une option a été ajoutée pour désactiver les effets des autres joueurs (explosion de projectile).

Afin d’améliorer la visibilité, l’effet d’explosion et la durée de « Organe Vestigial » ont été réduits. Commentaire du directeur : Alors que le build lanceur infini de Gley est devenu populaire, nous avons pris des mesures temporaires pour résoudre un problème où l’effet d’explosion perturbait sévèrement le gameplay. Actuellement, nous ne fournissons que l’option de désactiver les effets d’explosion des projectiles d’autres joueurs, mais nous prévoyons d’améliorer cette fonctionnalité pour d’autres effets également.



Un message système a été ajouté pour faciliter la vérification de l’état DBNO des alliés, et une mesure supplémentaire a été ajoutée à l’interface utilisateur des membres de l’équipe.

La durée de l’effet visuel de la recherche de matériaux fréquemment utilisés dans la recherche a été réduite.

« Away from keyboard (AFK) » a été ajouté au menu de signalement des joueurs. Commentaire du directeur : Nous surveillons de près les tendances récentes concernant les joueurs AFK, et nous convenons que les AFK gênent le jeu pour les autres joueurs. Cependant, nous pensons qu’une approche prudente est nécessaire dans ce domaine. Cela est dû au fait que les mécanismes de jugement AFK peuvent parfois être contournés par de simples actions de tir ou de déplacement, et que le système de kick AFK peut être exploité à d’autres fins. Tout d’abord, nous essayons d’étudier le phénomène des joueurs AFK avec des rapports AFK. Grâce à cela, nous prévoyons de collecter les informations nécessaires pour séparer les joueurs AFK dans le matchmaking et préparer une mesure appropriée à l’avenir. Nous envisageons des moyens de résoudre le problème des AFK afin que tout le monde puisse profiter du jeu ensemble. Nous vous demandons de respecter les autres joueurs en attendant, et si vous avez une idée à ce sujet, veuillez nous en faire part.



L’interface utilisateur a été mise à jour afin que les principales récompenses obtenues lors des quêtes en chaîne déjà terminées soient vérifiées dans la liste des quêtes.

Une fonction a été ajoutée pour voir directement les informations d’acquisition dans la section cible de la bibliothèque.

Correction d’un problème de défilement vers le haut lors du passage de l’élément cible de la bibliothèque à la liste des éléments correspondants.

Ajout des types d’armes à feu et des types de munitions à la liste des armes de la bibliothèque.

Correction d’un problème où un joueur qui rejoignait le Réacteur de Fusion du Néant pouvait utiliser l’appareil de reconstruction même s’il n’y avait pas de fragment du Néant après avoir terminé la mission.

Lors de l’accomplissement d’une mission de fragment du Néant obtenant deux types de fragment de Vide, la quantité obtenue a augmenté d’environ 1,5 fois.

La description de la mission du Réacteur de Fusion du Néant a été mise à jour pour afficher le nombre de fragments du Néant.

Ajout de matériau amorphe lié à la description de la mission du Réacteur de Fusion du Néant.

L’attribut des fragments du Néant sera désormais affiché directement sur la carte. Commentaire du directeur : Nous avons découvert et corrigé un problème où le système « Abandonner la mission » d’un membre de l’équipe était exploité pour jouer à plusieurs reprises le Réacteur de Fusion du Vide sans consommer de fragments. Tout en abordant ce bug, nous avons également examiné pourquoi les joueurs pouvaient utiliser cette méthode. Nous avons réalisé que la transition du farming de fragments aux missions réelles du Réacteur de Fusion du Vide était assez inconfortable et fastidieuse. Par conséquent, nous avons non seulement corrigé le bug mais aussi augmenté la quantité de fragments obtenus et amélioré le processus de farming pour le rendre plus pratique. Veuillez patienter encore un peu, car nous améliorerons considérablement les routes de farming de fragments dans la mise à jour de la 5ème semaine prévue pour le 1er août. L’équipe de développement continuera d’apprendre et de grandir grâce à vos expériences de jeu. Nous écouterons toujours vos précieux retours et nous efforcerons de fournir un meilleur environnement de jeu.

Le nombre d’objets attachés pouvant être enregistrés a été mis à jour à 1 000 chacun pour les armes, les réacteurs et les composants externes.

(2) Légataires

« Bombe à Frissons » et « Émission d’éclairs » avec le module Ultime Bunny « Puissance Maximale » cibleront désormais les cibles proches plutôt que les cibles aléatoires.

« Allergie » de « Sérum de restructuration » de Yujin s’applique désormais aussi au Colosse.

Les effets sonores de Bunny : Ultime « Électrocution », « Puissance Maximale » et « Electric Condensation » ont été changés.

« Utiliser les compétences de Bunny pour infliger l’électrocution aux ennemis » a été supprimé des conditions d’évolution des 2ème et 3ème étapes du skin évolutif de Bunny « Speedy Awakened One ».

(3) Opération d’infiltration

Vous pouvez désormais voir les résultats de la mission via le menu ESC après avoir terminé une opération d’infiltration.

La limite de temps pour détruire l’Ironheart a été supprimée dans l’opération d’infiltration « Forteresse – Coeur de la Forteresse ».

L’emplacement du droïde de ravitaillement dans l’opération d’infiltration « Forteresse – Zone de Quarantaine » a été déplacé dans la zone de combat, facilitant ainsi le ravitaillement en munitions.

(4) Mission

La position des sphères d’immunité des monstres nommés ne changera plus lorsque les monstres se déplacent ou tournent.

Le type de sphère séquentielle de l’immunité nommée de « Main alternative de Nazeistra » qui apparaît dans White-night Gulch « l’Oeil de la vérité » a été mis à jour.

(5) Terrain

La quantité d’apparition en difficulté Difficile a été augmentée d’environ 1,5.

(6) Divers

La limite de pile pour les objets consommables a été augmentée de 1 million à 100 millions.

Certaines images d’icônes ont été mises à jour. Commentaire du directeur : The First Descendant a été développé avec une profonde affection et un grand respect pour divers looter shooters, et nous prenons très au sérieux les retours concernant d’autres jeux similaires. À travers ce correctif, nous essayons de refléter l’identité unique de « The First Descendant ». Nous continuerons à améliorer le jeu pour les fans du genre.



Améliorations de l’optimisation

Correction de la chute de mémoire qui se produisait de manière intermittente en mode fenêtré.

Correction de la chute de mémoire lors de l’utilisation de la génération de trame.

Correction du problème de baisse temporaire des images lors de l’ouverture de l’inventaire avec la génération de trame DLSS.

Correction d’un problème où la limite de trame ne se restaurait pas même si des options supplémentaires étaient modifiées en Désactivé lorsque la génération de trame DLSS ou FSR était activée.

Corrections de bugs

(1) UI/UX

[Russe][Espagnol][Portugais] Correction d’un problème où le texte de la quantité de matériel était coupé dans la transmission d’armes.

Correction d’un problème où le menu supérieur restait lorsque Défilement Carte > Haut Bibliothèque via Informations d’acquisition, puis passage à l’écran avec ESC.

Correction d’un problème où un écran noir était brièvement affiché lors du démarrage d’une opération spéciale.

Des effets de symbole ont été ajoutés pour « Analyseur de Code », « Code Breaker », et « Matériaux » tombés.

Correction d’un problème où les noms de compte commençant par « # » n’étaient pas visibles.

(2) Légataires

Correction d’un problème où le Légataire ne pouvait pas être changé après avoir terminé le donjon exclusif de la quête « Pour Bunny, notre très chère fille » dans les quêtes de Bunny.

Correction d’un problème où l’Émission de Foudre de Bunny était utilisée même s’il n’y avait pas de distance de déplacement en roulant sur une boîte ou un mur. Commentaire du directeur : Nous aimons la façon dont Bunny court vite, déchaîne l’énergie électrique pour abattre ses ennemis. Bunny est un Légataire qui gagne en puissance en proportion de la distance parcourue. Cependant, se rouler dans un coin et utiliser ses compétences n’était pas ce que nous attendions d’elle, nous avons donc décidé de corriger cela. De plus, nous détectons l’utilisation de divers macros et programmes non autorisés via notre système de surveillance, y compris le macro de roulade sur place. Nous prenons actuellement des mesures contre les macros et les programmes non autorisés, et nous continuerons à nous efforcer de créer un environnement de jeu plus agréable pour tout le monde.

Correction d’un problème où l’effet sonore n’était pas joué de manière intermittente lors de l’atterrissage au sol avec les « propulseurs de Superconductivité » de Kyle.

Correction d’un problème où le mouvement de charge était répété avec la « Frappe de Répulsion » de Kyle.

(3) Modules

Correction d’un problème où le module « Accélération d’archéo » n’augmentait pas la vitesse et la distance des projectiles.

Correction d’un problème où le module « Amélioration du corps » d’Ajax ne reflétait pas le bouclier max dans le bouclier actuel après le déplacement vers la carte.

Correction d’un problème où l’ATQ de l’arme à feu du module « Tir amélioré » était appliqué comme une opération de somme et non comme une opération de multiplication.

Correction d’un problème où la liste des modules de défilement était réinitialisée en haut après l’amélioration du module.

(4) Mission

Correction d’un problème où les monstres ne se spawnaient pas si les premiers monstres apparus en entrant dans le Poste stratégique de Vulgus étaient immédiatement tués.

Correction d’un problème où la prochaine quête ne pouvait pas être lancée dans certaines circonstances.

Correction d’un problème où la sphère tremblait lorsqu’elle était éloignée pendant le mécanisme de sphère du monstre nommé.

Correction d’un problème qui empêchait le changement de terrain en supprimant le bouclier créé pendant la mission « Couveuse supérieure » dans le White-night Gulch Hatchery.

Correction d’un problème où les monstres apparaissaient même sans bataille réelle dans le White-night Gulch « Alentours de la Forteresse ». Commentaire du directeur : Les Abords de la Forteresse sont devenus une zone de farming populaire, avec de nombreux monstres déferlant dès le début du lancement. Nous aimons le gameplay « courir et tuer » et croyons que courir, tirer et exploser sont les aspects fondamentaux d’un looter shooter. Cependant, utiliser le terrain pour exploiter et rassembler des monstres sans aucune action n’était pas ce que nous avions prévu. Si tout le monde restait simplement immobile et chassait, le plaisir du jeu diminuerait rapidement. Nous avons donc décidé d’apporter un changement. Nous avons maintenu le taux de spawn en gardant les 4 Stockages de Ressources Vulgus actifs simultanément, mais les monstres n’augmenteront pas lorsque les joueurs sont inactifs. Courez, tirez et créez des explosions ! De nombreux autres monstres continueront à apparaître.



(5) Terrain

Correction d’un problème où « l’Analyseur de Code » était requis de manière intermittente lors de l’utilisation du Cache cryptée en difficulté Difficile.

Correction d’un problème où la chute lors de l’utilisation d’un grappin dans une certaine section du prologue vous faisait apparaître à l’emplacement suivant avec le statut Mission Inachevée.

(6) Combat d’Interception du Néant

Correction d’un problème où la suppression ne se produisait pas de manière intermittente et le grappin était maintenu pendant une bataille.

(7) Divers

Correction d’un problème où les objets n’étaient pas collectés lors de l’achat de plusieurs articles du même produit.

Grâce à l’amour et à l’intérêt que vous nous avez montrés, nous ressentons l’énergie débordante de la communauté. Le correctif 1.0.3 inclut de nombreuses corrections, que nous espérons amélioreront votre expérience de jeu.

Récemment, nous avons vu une vidéo dans la communauté où le Colosse était vaincu plus rapidement grâce au changement de module. Si nous avions eu un peu plus de temps, nous aurions aimé inclure une correction pour cela dans le correctif 1.0.3, mais malheureusement, cela n’a pas été inclus dans cette mise à jour.

L’équipe de développement ne souhaite pas que le changement de module devienne une autre stratégie. Cette méthode rend le combat fastidieux et ne s’intègre pas bien au style de jeu run-and-gun. L’équipe de développement veut que les compétences, les armes, les modules et les composants externes fassent partie de la stratégie. Nous espérons que la recherche approfondie sur les builds progressera, mais les stratégies nécessitant un contrôle gênant ne sont pas ce que l’équipe de développement vise.

Enfin, nous prévoyons de sauter la mise à jour de la semaine prochaine pour la mise à jour de la 5ème semaine prévue pour le 1er août. Attendez avec impatience la nouvelle Légataire Luna et Valby Ultime, les nouveaux combat d’Interception, les nouvelles armes ultimes, les modules, les composants externes et les skins le 1er août.