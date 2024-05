Thor 5 : tout ce qu’on sait sur le film du MCU

Voici tout ce que nous savons sur Thor 5, nombreux fans étant impatients de retrouver le Dieu du Tonnerre. Quand cela arrivera-t-il ? Qui Thor affrontera-t-il ? Et comment cela affectera-t-il le Marvel Cinematic Universe (MCU) dans son ensemble ?

Malgré des critiques pour le moins mitigées, Thor : Love and Thunder (2022) n’a pas démérité au niveau du box-office. Certes, ce n’est peut-être pas le meilleur film de super-héros Marvel jamais réalisé, mais les chiffres parlent d’eux-mêmes, Chris Hemsworth ayant su attiré une nouvelle fois le public pour le quatrième volet de la saga centrée sur son personnage.

Se déroulant entre les évènements survenus dans Avengers : Endgame (2019) et ceux du film Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (2023), Love and Thunder est l’avant-dernier volet de la Phase 4 du MCU, qui s’était conclue fin 2022 avec Black Panther : Wakanda Forever. Et après plus d’une décennie d’aventures, peut-on s’attendre à un retour de la divinité asgardienne campée par Hemsworth ?

Voici donc tout ce que nous savons sur un potentiel cinquième film Thor, ainsi que tout ce qu’a pu dire son interprète à ce sujet.

Sommaire

Y aura-t-il un Thor 5 ?

Thor 5 n’est pas officiellement prévu dans la programmation de Marvel pour les prochaines années, mais il semblerait qu’il soit en développement en coulisses.

Marvel Studios

Selon l’insider DanielRPK, Thor 5 aurait commencé son développement en octobre 2023, mais avec un twist : l’initié affirme que Taika Waititi ne reviendra pas pour réaliser le film. On ne sait pas encore qui est envisagé par Marvel pour reprendre le flambeau, ni si Waititi va reprendre son rôle de Korg dans le cinquième film Thor.

Dans une interview avec Inverse en novembre 2023, Waititi a confirmé qu’il ne travaille pas actuellement sur Thor 5, car il “avait besoin d’une pause. C’est un processus très épuisant de travailler sur ces films pendant deux ans et demi sans interruption.”

Puisque Thor 5 n’est pas encore confirmé, il n’y a actuellement aucune date de sortie pour ce film Marvel.

Pour l’instant, Thor 5 n’apparaît pas dans les Phases 5 ou 6 du MCU. Cependant, plusieurs projets sont prévus pour 2025 et 2026 sans titre officiel, et il pourrait donc être parmi eux.

La dernière information sur la situation provient à nouveau de DanielRPK, qui a suggéré il y a quelques jours de cela que le tournage de Thor 5 commencera à l’automne 2025. C’est encore loin, bien sûr, mais cela a du sens, car l’initié affirme que Marvel cherche activement un scénariste et un réalisateur en ce moment. Selon le rapport en question, Thor 5 pourrait alors sortir après Avengers: Secret Wars, prévu normalement pour mai 2027.

Quel pourrait être le casting de Thor 5 ?

Si Thor 5 recevait le feu vert, nous verrions certainement Chris Hemsworth revenir dans son rôle du dieu asgardien.

Nous pouvons également nous attendre à voir Tessa Thompson de retour dans son rôle de Valkyrie, ou encore Taika Waititi prêter une nouvelle fois sa voix à Korg, deux personnages qui sont devenus des alliés clés du super-héros dans la série de films. Cependant, maintenant que Waititi ne fait apparemment plus partie de l’équipe créative de cette saga, il est possible que Korg n’apparaisse plus dans la suite de la franchise.

Étant donné la fin de Love and Thunder et les scènes post-génériques, on peut également supposer que Jaimie Alexander, l’interprète de Sif, fasse elle aussi partie du casting de Thor 5. Et ce n’est pas tout, car Love, la fille adoptive de Thor incarnée par la véritable fille d’Hemsworth India Rose, pourrait aussi revenir.

Nous pouvons également nous attendre à voir revenir le Zeus de Russell Crowe ainsi que le Hercule de Brett Goldstein, car les divinités grecques ont encore des comptes à régler avec Thor.

Marvel Studios

Il y a deux grandes interrogations concernant le casting : à savoir si Nathalie Portman sera de retour dans le rôle de Jane Foster/Mighty Thor, et si Thor sera réuni avec son frère Loki. La dernière fois que nous les avons vus, Jane Foster est morte, tandis que le voyage de Loki dans sa propre série l’a conduit à devenir Yggdrasil. Il est donc tout à fait possible qu’aucun des deux n’ait un rôle à jouer dans une éventuelle suite de Thor.

Il y a aussi la question de savoir si Hemsworth voudra même reprendre son rôle pour un cinquième film.

En juin 2023, il a déclaré à Entertainment Weekly : “Je ne veux pas continuer à le faire jusqu’à ce que les gens en soient tellement fatigués qu’ils lèvent les yeux au ciel en me voyant incarner ce personnage à l’écran. Si le public veut le voir, et s’il y a quelque chose que nous trouvons excitant et amusant, alors super. J’ai adoré pouvoir réinventer ce personnage à plusieurs reprises.

Je n’ai pas encore la réponse, mais j’aimerais essayer de [découvrir] comment nous pouvons le faire à nouveau et le garder un peu imprévisible.”

Quelle pourrait être l’intrigue de Thor 5 ?

Il n’y a pas de détails officiels sur l’intrigue pour le moment, mais l’une des pistes envisagées est que Zeus et Hercule soient les antagonistes de Thor 5, en se basant sur les événements de la scène post-génériques de Love and Thunder.

C’est là que nous voyons Zeus présenter son fils, Hercule, en lui confiant la mission de vaincre Thor. Compte tenu de cela, nous pourrions bien voir une bataille épique entre deux des êtres les plus puissants de la mythologie grecque et nordique s’affronter.

Cependant, il y a de fortes chances que les deux trouvent un terrain d’entente et s’unissent contre une menace plus grande. Peut-être qu’un méchant d’un autre panthéon va émerger et devenir une menace, menant à un affrontement cosmique de divinités.

Étant donné que Love est l’une des dernières arrivée au sein du MCU, nous pourrions également voir le personnage être davantage approfondi, d’autant qu’elle est la dernière de son espèce et pourrait alors lutter avec son identité.

Marvel Studios

Adoptée par Thor, elle manie maintenant Stormbreaker, une arme puissante avec un héritage significatif. L’histoire de son passage à l’âge adulte pourrait être au centre de Thor 5, le film explorant sa place dans l’univers, ses pouvoirs, et sa relation avec Thor, qui devient son mentor et fait office de figure paternelle.

Et voilà tout ce que nous avons sur Thor 5 pour le moment. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque de plus amples informations seront communiquées, donc restez à l’affût !

En attendant, vous pouvez également en apprendre davantage sur d’autres suites, comme par exemple Spider-Man 4, mais aussi Deadpool & Wolverine. Et pour plus de projets du MCU, découvrez nos guides sur Les Quatre Fantastiques, ou encore sur les séries Ironheart, Agatha All Along et Daredevil: Born Again.