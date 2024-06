Les fans de Marvel s’inquiètent pour l’avenir du film Blade suite à ce départ majeur

Le MCU modifie encore une fois le reboot R-rated de Blade, les fans de Marvel suggérant alors que le film de vampires “ne sortira jamais” après un départ majeur de la production.

Cela n’a pas été un parcours facile pour ce nouveau film de vampires se déroulant dans l’univers des super-héros Marvel, qui est lui-même un reboot du film éponyme de 1998 avec Wesley Snipes dans lequel on suit l’histoire d’un homme mi-humain mi-vampire qui chasse les créatures de la nuit.

Depuis son annonce en 2019, avec Mahershala Ali dans le rôle-titre, il y a eu de nombreux revers, le dernier en date n’étant autre que le départ de son deuxième réalisateur.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Comme révélé par The Wrap, Yann Demange, connu entre autres pour 71 (2014) ou encore Undercover : Une histoire vraie (2018), n’est plus en charge de la réalisation du film Blade du Marvel Cinematic Universe (MCU). Il s’agit donc du deuxième réalisateur à quitter le projet après Bassam Tariq.

20th Century Studios/New Line Cinema

De plus, Eric Pearson, scénariste de Black Widow, travaille maintenant sur le scénario, succédant à une longue liste de scénaristes attachés au nouveau Blade au fil des ans, parmi lesquels on retrouve notamment Stacy Osei-Kuffour, Beau DeMayo, Michael Starrbury, Nic Pizzolatto et Michael Green.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Il est clair que ce nouveau revers a laissé les fans inquiets, l’un d’eux déclarant alors ceci sur Reddit : “Ce film ne sortira jamais, il faut juste arrêter les frais.”

“Non… je pense qu’ils attendent simplement de pouvoir engager de vrais vampires”, a plaisanté un autre, tandis qu’un troisième ajoutait, “C’est si difficile de faire un film sur un tueur de vampires ? Juste un gros raté.”

Un quatrième a déclaré : “Je suis généralement plus optimiste en ce qui concerne le MCU, mais chaque nouvelle concernant Blade crie au désastre depuis plusieurs années, et les gens continuaient à croire en ce projet. Je ne sais pas si cela arrivera.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

“Je pourrais facilement les voir passer à un film Midnight Suns avec Blade en tête, et peut-être un projet Disney+ qui introduit Blade/vampires dans le monde au préalable. Mais une sortie en salle pour un film solo de Blade ? Ça ne sent pas bon. J’aimerais être optimiste cette fois-ci, mais voyons les choses en face.”

Un initié a dit à The Wrap que l’une des raisons pour lesquelles il y a eu tant de changements est que le MCU veut juste réussir ce reboot, surtout dans le cadre de son nouveau focus sur la qualité plutôt que sur la quantité.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Lors de l’appel sur les résultats du deuxième trimestre 2024 de Disney, le PDG Bob Iger a déclaré : “J’ai travaillé dur avec le studio pour réduire la production et me concentrer davantage sur la qualité, c’est particulièrement vrai avec Marvel.

“Nous allons lentement réduire le volume et passer probablement à deux séries TV par an au lieu de ce qui était devenu quatre, et réduire notre production cinématographique de peut-être quatre par an à deux ou au maximum trois.

“Et nous travaillons dur sur ce chemin, nous avons quelques bons films en 2025 et ensuite nous nous dirigeons vers [Avengers 5 et Avengers : Secret Wars], ce qui nous enthousiasme énormément.”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Ce changement est arrivé après que 2023 se soit avérée être une année compliquée pour le MCU, avec Ant-Man et la Guêpe : Quantumania, Secret Invasion, et The Marvels échouant chacun de leur côté.

Malgré les perspectives pessimistes concernant Blade, le film de vampires Marvel est toujours prévu pour sortir le 5 novembre 2025.

En attendant, vous pouvez également en apprendre davantage sur les autres projets du MCU à venir, comme par exemple les films Thunderbolts*, Les Quatre Fantastiques sans oublier bien évidemment Deadpool & Wolverine.