Pourquoi Avengers 5 promet d’être “l’une des plus grandes productions Marvel”

Avengers 5 pourrait être le plus grand film Marvel à ce jour, avec un nombre impressionnant de personnages originaux prêts à revenir sur le grand écran.

Alors que les fans du Marvel Cinematic Universe (MCU) attendent avec impatience les prochains projets Marvel à venir, comme par exemple Deadpool & Wolverine et Thunderbolts*, il convient de noter qu’une autre histoire de grande ampleur se profile à l’horizon.

Avengers 5 est le prochain grand film Marvel qui réunira certains des héros les plus emblématiques du MCU, avec pour objectif de vaincre le nouveau grand méchant de la franchise. (Pourrait-il encore s’agir de Kang ? Nous le saurons bientôt.) Et à en juger par les premières informations, ce sera “l’une des plus grandes productions Marvel” à ce jour, avec plus de 60 personnages prévus.

Comme rapporté par Deadline, certaines sources ont révélé qu’Avengers 5 pourrait compter sur le retour de plus de 60 personnages du MCU. Parmi les noms cités, on retrouve notamment Mark Ruffalo, l’interprète de Hulk, mais aussi Chris Hemsworth, qui incarne Thor, Benedict Cumberbatch et son Doctor Strange, Tom Hiddleston de retour dans le rôle de Loki, ou encore Simu Liu et Karen Gillian, qui incarnent respectivement Shang-Chi et Nébula.

Jusqu’à présent, les films Avengers se sont concentrés sur un groupe central. Mais avec beaucoup de ces héros qui ont tiré leur révérence, à l’instar d’Iron Man, Captain America et Black Widow par exemple, les choses doivent changer.

marvel studios/walt disney company

Le média a également indiqué que le réalisateur de Deadpool & Wolverine, Shawn Levy, est en lice pour réaliser le film, Levy étant actuellement en train de lire le dernier scénario écrit du long-métrage écrit par Michael Waldron. Marvel Studios auraient également prévu de rencontrer d’autres réalisateurs, en attendant la décision de Levy.

À ce jour, les détails de l’intrigue d’Avengers 5 sont inconnus. Nous avons encore une série de nouveaux films Marvel à venir avant cela, qui dicteront probablement l’histoire. De plus, il y a la question de Kang. Plus précisément, s’ils recasteront le personnage après le retrait de Jonathan Majors, ou s’ils se concentreront sur un nouveau super-vilain.

Les réactions des fans à l’idée de plus de 60 personnages varient, certains suggérant que cela pourrait être un mauvais présage.

“Le Titanic était le plus grand navire jamais construit au moment de son naufrage,” a noté un internaute sur X/Twitter.

“Ça, c’est vraiment de la fin des temps. Même énergie que l’effondrement du système des studios dans les années 60,” a commenté un autre.

Un autre utilisateur déclare également : “Chaque film est comme ça, concentrez-vous juste sur la création d’une bonne équipe avec des dynamiques de groupe bien développées. Je suis tellement fatigué.”

Pour beaucoup, cela suffit cependant à éveiller leur curiosité. Comme l’a écrit cet internaute : “Ça pourrait soit être le film le plus cool jamais fait, soit la pire m*rde que vous ayez jamais vue. Pas d’entre-deux.”

