Daredevil: Born Again – date de sortie, casting…

Charlie Cox incarnera de nouveau Daredevil dans la série dédiée au héros au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU), et il y a beaucoup d’engouement de la part des fans de la série Netflix car de nombreux personnages seront de retour.

Charlie Cox a d’abord incarné Daredevil dans la série Netflix du même nom, qui a débuté en 2015. Il a ensuite repris ce rôle dans deux autres saisons, ainsi que dans la mini-série The Defenders, avant que cet univers ne soit interrompu.

Mais, après des années de lobbying de la part des fans, Marvel Studios a finalement inclus Cox en tant que Matt Murdock dans le film Spider-Man: No Way Home en 2021. Désormais, le super-héros Marvel et son interprète ont un avenir tout tracé dans les prochains projets du MCU.

Il est notamment déjà apparu dans la série She-Hulk : Avocate et plus récemment encore, les fans ont également pu le revoir dans la série Echo. Cox reviendra bientôt dans le costume de “l’homme sans peur” avec sa série solo sur Disney+, voici donc tout ce que nous savons sur la date de sortie de Daredevil: Born Again et sur le retour tant attendu du célèbre démon de Hell’s Kitchen.

Daredevil: Born Again n’a pas encore de date de sortie précise, mais Disney a confirmé que la série est prévue pour mars 2025.

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, avait d’abord indiqué lors du Comic-Con de San Diego de 2022 que Daredevil: Born Again serait diffusé sur Disney+ au printemps 2024. Cependant, ce plan a été abandonné après des réécritures considérables et des défis en coulisses, décrits comme un “reboot créatif” de la série.

Cela dit, dans une interview de janvier 2024 avec Collider, la star Vincent D’Onofrio a assuré aux fans que Daredevil: Born Again était de nouveau sur les rails. “Nous passons un très bon moment en ce moment”, a-t-il déclaré. “Nous reprenons. Nous allons bientôt commencer, j’espère plus tôt que tard, et Charlie [Cox] et moi avons l’impression que la bonne ambiance est là.”

D’Onofrio a également fait l’éloge du nouveau showrunner Dario Scardapane, déclarant ceci : “Je pense que toutes les puissances qui contrôlent le MCU croient également que nous sommes au bon endroit en ce moment… nous avons Dario qui est un écrivain incroyable qui a écrit [la série Marvel’s] The Punisher,” a-t-il dit. “Nous sommes sur un petit nuage en ce moment.”

La machine est peut-être en marche, mais sans aucun signe de l’arrivée de la série cette année, nous nous attendons à devoir attendre jusqu’à l’année prochaine. En regardant le calendrier de 2025, nous avons Captain America 4 en février, Thunderbolts en mai, et Les Quatre Fantastiques en juillet. Daredevil pourrait bien combler le vide entre février et mai, ou pourrait arriver après Les Quatre Fantastiques.

Y a-t-il une bande-annonce pour Daredevil: Born Again ?

Non, Marvel Studios et Disney+ n’ont pas encore publié de bande-annonce pour Daredevil: Born Again.

Toutefois, interrogé par Deadline concernant l’avancée de la série, Cox a révélé le 14 mai que la production de Daredevil: Born Again s’était achevée il y a quelques semaines de cela. On peut donc espérer avoir droit à un premier teaser d’ici la fin de l’année 2024, voire début 2025. Nous mettrons à jour cet espace avec la bande-annonce de Daredevil: Born Again dès qu’elle sera disponible.

Casting et équipe de Daredevil: Born Again

Charlie Cox revient en tête d’affiche dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil, aux côtés de Vincent D’Onofrio dans celui de Wilson Fisk/le Caïd, mais avec aussi le retour de Jon Bernthal dans celui de Frank Castle/Punisher.

Marvel

Comme nous l’avons précédemment mentionné, Cox et D’Onofrio ont déjà été introduits dans le MCU dans de précédents projets. Toutefois, le retour du Punisher de Bernthal est une excellente nouvelle pour les fans de l’anti-héros Marvel. Ils seront rejoints par leurs collègues de la série Netflix, à savoir Elden Henson (Foggy Nelson) et Deborah Ann Woll (Karen Page).

La liste complète des membres confirmés du casting de Daredevil: Born Again comprend :

Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock/Daredevil

Vincent D’Onofrio dans le rôle de Wilson Fisk/Kingpin

Jon Bernthal dans le rôle de Frank Castle/Punisher

Michael Gandolfini dans le rôle de Daniel Blade

Sandrine Holt dans le rôle de Vanessa Fisk

Elden Henson dans le rôle de Franklin “Foggy” Nelson

Deborah Ann Woll dans le rôle de Karen Page

Wilson Bethel dans le rôle de Benjamin “Dex” Poindexter/Bullseye

Margarita Levieva dans le rôle de Heather Glenn

Nikki M. James dans le rôle de Kirsten McDuffie

Genneya Walton dans le rôle de BB Urich

Clark Johnson dans le rôle de Cherry

Arty Froushan dans le rôle de Buck Cashman

Zabryna Guevara dans le rôle de Sheila Rivera

Michael Gaston dans un rôle non divulgué

Marc Geller dans un rôle non divulgué

Harris Yulin dans un rôle non divulgué

Lors d’une apparition en convention en 2024, Cox a finalement éclairé les fans sur les ajouts tardifs de Woll et Henson au casting. Comme rapporté par Popverse, il a expliqué les changements et comment ils ont impacté le moral de la série.

“Le fait que [Deborah Ann Woll et Elden Henson] ne soient pas là au départ m’a brisé le cœur,” a déclaré Cox. “Quand nous sommes revenus au tournage, et qu’ils avaient fait quelques changements, dont vous avez probablement entendu parler et tout, il était clair que Foggy et Karen sont en quelque sorte le cœur de notre série, et l’ont toujours été.”

De nouvelles photos de tournage ont également apparemment confirmé que le super-vilain Muse et le super-héros White Tiger (ou Tigre blanc en VF) apparaîtront dans Daredevil: Born Again, mais nous ne savons pas encore quels sont les acteurs qui vont les incarner.

En dehors de ces membres confirmés du casting, il y a également des spéculations selon lesquelles Tatiana Maslany apparaîtra en tant que Jennifer Walters/She-Hulk. Charlie Cox a abordé la possibilité de la participation de Maslany dans une interview de décembre 2022 avec Metro, indiquant qu’il était favorable à cette idée.

“Je n’ai pas caché que je suis un grand fan de Tatiana, et le plaisir que nous avons eu sur She-Hulk a été l’un des meilleurs que j’ai eu dans ce rôle,” a-t-il dit. “J’ai trouvé qu’elle était incroyable dans le rôle de Jennifer Walters, et je serais un grand… certainement un défenseur de sa présence dans notre série si elle est libre et disponible et prête et toutes ces choses. Donc j’adorerais que cela se produise. Je n’ai aucune idée si cela est possible.”

Quelle pourrait être l’intrigue de Daredevil: Born Again ?

Marvel n’a pas encore publié de synopsis officiel pour Daredevil: Born Again, mais avec le retour des personnages de la série Netflix, on peut donc supposer que cette série fera le lien entre cette chronologie et celle du MCU.

Netflix

Il est possible (mais loin d’être certain) que la série s’inspire de l’histoire emblématique des années 80 du même nom dans les comics. Dans ce récit, le Caïd découvre l’identité secrète de Daredevil et utilise cette information pour détruire la vie de Matt Murdock.

De plus, le final d’Echo indique que Daredevil: Born Again adaptera un autre arc des comics : la candidature du Caïd, qui souhaite devenir le maire de New York. Cela correspond aux rumeurs selon lesquelles Fisk se présentera sur une plateforme anti-justicier, visant des gens comme Daredevil.

Une autre rumeur persistante concerne la liste plus large des méchants de Daredevil: Born Again. Selon le célèbre insider Daniel Richtman, le Caïd jouera les seconds rôles face à un autre antagoniste : Muse. Les récentes photos de tournage semblent corroborer les affirmations de Richtman (et les rapports selon lesquels le super-héros White Tiger jouera également un rôle dans l’intrigue).

Mais peu importe comment l’histoire de la saison 1 de Daredevil: Born Again se déroulera ou qui seront ses méchants, une chose est claire : elle jettera les bases de la saison 2. D’Onofrio l’a dit dans une interview avec Newsweek, promettant une narration massive sur deux saisons.

“Au cours de la deuxième saison, il y a des récompenses gigantesques – aussi dans la première saison, mais je ne peux pas en dire beaucoup – mais les fans vont vraiment obtenir ce qu’ils veulent.”

Daredevil: Born Again – Quelle est l’histoire jusqu’à présent ?

Si vous n’avez pas suivi toutes les aventures en live-action de Matt Murdock, voici un récapitulatif de ses exploits à ce jour, de Daredevil sur Netflix à She-Hulk : Avocate sur Disney+.

Saison 1 de Daredevil

La saison 1 de Daredevil sur Netflix pose les bases du super-héros éponyme. Nous rencontrons son ami proche Foggy Nelson, sa future collègue Karen Page, et son mentor, Stick. Nous rencontrons également Wilson Fisk/le Caïd, un impitoyable chef de gang tentant de s’approprier Hell’s Kitchen et la ville dans son ensemble. Heureusement, Daredevil l’emporte et envoie Fisk en prison à la fin de la saison.

Saison 2 de Daredevil

Dans la saison 2 de Daredevil, un justicier dérangé connu sous le nom de The Punisher est en mission pour faire tomber la mafia, un gangster à la fois. Bien que le dévouement du Punisher à la justice soit similaire à celui de Daredevil, ce dernier ne cautionne pas les méthodes pour le moins létales du premier. La saison 2 met également Daredevil face à une organisation mystérieuse connue sous le nom de La Main, qui est liée à une ancienne connaissance de Matt Murdock, Elektra Natchios.

Saison 3 de Daredevil

Malgré sa mort apparente dans une autre série Netflix, à savoir The Defenders, Matt Murdock réapparaît vivant mais grièvement blessé dans la saison 3 de Daredevil. Pendant qu’il se remet, Wilson Fisk négocie un accord avec le FBI pour protéger sa femme, Vanessa.

Netflix

Finalement, Fisk est libéré de prison et commence à réhabiliter son image publique. Il engage également les services de l’officier troublé de la NYPD Benjamin “Dex” Poindexter (alias Bullseye, ou le Tireur en VF) pour éliminer Daredevil. Heureusement, Matt surpasse les deux hommes à la fin de la saison 3.

Voici tout ce que nous savons sur la série Daredevil: Born Again. En attendant, vous pouvez en apprendre davantage sur les prochains projets de Marvel Studios, comme par exemple le film Deadpool & Wolverine ou encore Spider-Man 4.