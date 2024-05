Ironheart : tout ce qu’on sait sur la série du MCU

Avec la relève d’Iron Man prête à prendre le devant de la scène dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), voici tous les détails que nous connaissons jusqu’à présent sur la prochaine série Ironheart.

Après la mort d’Iron Man à la fin d’Avengers : Endgame (2019), l’absence du super-héros s’est fait sentir dans tout le MCU. Bien sûr, il y a toujours le War Machine de Rhodey pour combler le vide, mais le personnage s’est davantage concentré sur les retombées politiques plutôt que de plonger directement dans l’action.

Cela a alors ouvert la voie à Riri Williams, la jeune inventrice qui, s’inspirant grandement de son héros et mentor Tony Stark, va prendre le manteau d’Ironheart et inaugure une nouvelle ère en succédant au célèbre Vengeur doré.

Et tandis que le MCU vient juste d’introduire la protagoniste dans le film Black Panther : Wakanda Forever (2022), elle aura bientôt sa propre série qui lui est dédiée. Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Ironheart de Disney+ avant sa sortie.

Sommaire

Disney a confirmé que la date de sortie de la série Ironheart est prévue pour 2025 sur Disney+. Un dépôt précédent auprès de l’Office américain des brevets indique que la série devrait être diffusée le 3 septembre 2025, bien que cette date puisse changer.

La star d’Ironheart, Dominique Thorne, avait déclaré ceci auprès de ComicBook en novembre 2022 : “Nous venons de terminer le tournage, en fait, le 2 novembre et je pense qu’il y a beaucoup de choses dans lesquelles les fans pourront se plonger, surtout s’ils ont aimé ce qu’ils ont vu de Riri Williams dans un tout autre monde qui n’était pas le sien. Je pense qu’ils pourraient passer un bon moment en entrant dans un monde qui est le sien.”

Qui est Ironheart et comment s’intègre-t-elle dans le MCU ?

Marvel Comics

Dans les comics, Riri Williams est une inventrice de génie qui, dès son adolescence, va montrer ses talents pour le moins prometteurs. Elle évolue dans le rôle d’Ironheart grâce au mentorat et aux conseils de Tony Stark lui-même. Étant donné que Stark n’est plus présent dans le MCU, il est probable que ses origines soient donc légèrement modifiées.

Le changement notable étant l’implication et l’introduction du personnage dans Black Panther : Wakanda Forever. Plutôt que d’être découverte par Tony Stark, Williams fait équipe avec le Wakanda après que Namor, le méchant du film, s’intéresse à son travail.

Après son rôle dans Black Panther et la prochaine série Ironheart, Williams devrait également apparaître dans Avengers : Secret Wars en 2026. Cependant, il y a de fortes chances que le personnage apparaisse dans d’autres projets d’ici là pour bien établir son rôle dans le MCU.

Dans une précédente interview avec Rolling Stone, l’actrice Dominique Thorne a parlé de son personnage et de la façon dont Riri Williams sera différente dans la série Ironheart par rapport à son apparition dans Black Panther.

“Elle est dans cette situation extrêmement tendue. Et elle… je ne dirais pas qu’elle se tait, mais elle agit comme quelqu’un agirait en sachant qu’il est responsable de provoquer une guerre entre nations.” Elle continuait alors ainsi : “Comment quelqu’un agirait quand il vient d’être kidnappé en plein milieu de sa journée alors qu’il prévoyait d’aller à son cours d’équations différentielles dans 15 minutes.”

Qui fera partie du casting d’Ironheart ?

Marvel Studios

Le casting d’Ironheart se forme lentement mais sûrement, avec quelques noms bien connus attachés à la série. Dominique Thorne sera bien évidemment de retour dans le rôle principal, avec Anthony Ramos, connu pour D’où l’on vient (2021) ou encore En Analyse, qui incarnera le méchant Parker Robbins, alias The Hood.

Ramos a parlé de son personnage lors du récent événement D23, déclarant que “Parker croit vraiment que ce qu’il fait est bien.” Deadline avait rapporté en juin 2022 que Many Montana, connu notamment pour Good Girls, apparaîtra dans la série en tant que personnage récurrent. Cependant, les détails de son rôle restent encore inconnus à ce jour.

Sacha Baron Cohen a récemment été confirmé pour rejoindre la série, et beaucoup supposent qu’il pourrait incarner le méchant Mephisto.

Lyric Ross de la série This is Us interprétera la meilleure amie de Williams, avec la gagnante de RuPaul’s Drag Race Shea Couleé et le nouveau venu Harper Anthony, tous deux présents dans la série dans des rôles inconnus.

En juillet 2022, Deadline avait également révélé qu’Alden Ehrenreich avait rejoint les rangs du MCU pour la série. Le public avait pu voir l’acteur américain dans Solo : A Star Wars Story (2018), et plus récemment dans Oppenheimer.

En dehors du casting confirmé ci-dessus, il y a des rumeurs et des spéculations selon lesquelles Don Cheadle et son War Machine pourrait apparaître dans la série, ainsi que certains personnages de la franchise Black Panther.

Quelle pourrait être l’intrigue d’Ironheart ?

Avec l’apparition de Williams dans Black Panther, la technologie et les connaissances du Wakanda serviront de nouvelle force motrice pour le personnage et lui permettront de grandir et de se développer dans le rôle d’Ironheart.

Ce que nous savons, c’est qu’Ironheart verra Williams endosser une version de l’armure d’Ironheart et explorera l’opposition entre d’un côté la technologie et de l’autre la magie, qui est devenu un thème plus important dans le MCU ces derniers temps. Et bien que The Hood soit le grand méchant de la prochaine série, des rumeurs circulent selon lesquelles un autre grand méchant de Marvel fera son apparition.

Comme l’a d’abord rapporté The Direct, l’acteur Sacha Baron Cohen aurait été casté pour jouer le rôle de Mephisto, le personnage devant alors être introduit dans le MCU avec la série Ironheart. Étant donné le thème central “technologie contre magie” de la série, inclure Mephisto serait un excellent moyen de développer les éléments plus fantastiques de la série.

Dans une interview avec ScreenRant, Thorne avait parlé de ce que les fans peuvent attendre de la série Ironheart, en faisant allusion à la façon dont le personnage évoluera et grandira après son apparition dans Wakanda Forever.

“C’est une question à laquelle il vaut mieux répondre en regardant la série l’année prochaine, mais je pense qu’une grande partie de ce que nous voyons avec Riri, en particulier dans Wakanda Forever, est le début de son besoin de se confronter à cette ambition qu’elle a et de vraiment commencer à comprendre ce que cela pourrait signifier.

Je pense que jusqu’à ce moment-là, et comme c’est suggéré dans la série, elle évolue à travers le MIT. Elle a sa propre petite entreprise parallèle, elle fait des affaires ici et là jusqu’à ce qu’elle ait une raison de lever les yeux et de voir ces mondes plus vastes qui sont devant elle et auxquels elle n’a maintenant pas d’autres choix que de faire face. Je pense que cette sorte de confrontation avec rien d’autre que sa propre intelligence et son propre génie est une chose très excitante en soi. Je pense que si les gens ont été suffisamment intrigués par cela, ils pourraient aussi trouver une certaine satisfaction dans la série l’année prochaine.”

Y a-t-il une bande-annonce d’Ironheart ?

Il n’y a pas encore de bande-annonce pour Ironheart. Cependant, les fans de Marvel peuvent avoir un bon aperçu de Williams et son costume de super-héros dans Black Panther : Wakanda Forever.

C’est tout ce que nous savons pour le moment sur la prochaine série Ironheart de Disney+. Assurez-vous de revenir sur cet article, car nous le mettrons à jour avec toutes les dernières nouvelles et contenus sur la concernant.

En attendant, vous pouvez en apprendre davantage sur les prochains films Marvel, tels que Deadpool & Wolverine, Les Quatre Fantastiques ou encore Avengers : Secret Wars, mais aussi sur les séries du MCU, comme par exemple Agatha All Along et Daredevil: Born Again.