Blade : tout ce qu’on sait sur le film du MCU

Blade fait son retour tant attendu sur grand écran grâce au MCU. Voici tout ce que nous savons sur le reboot du célèbre film de vampires initié par Marvel Studios, de sa date de sortie à son casting surnaturel et sa potentielle intrigue.

Avant que les dieux et les titans ne tombent du ciel dans les films Marvel, c’est l’acteur Wesley Snipes qui avait prêté ses traits au personnage d’Eric Brooks, un super-héros plus connu sous le nom de Blade.

Inaugurant une ère plus sombre pour les films de super-héros, le film de 1998 a été un véritable succès commercial, et est depuis considéré comme culte par de nombreux fans.

C’est pourquoi nombre d’entre eux étaient aux anges lorsqu’ils ont appris que le fameux chasseur de vampires allait faire son grand retour avec le Marvel Cinematic Universe (MCU), Marvel Studios ayant en effet décidé de donner un second souffle à Blade en lui offrant un tout nouveau long-métrage.

Sommaire

La date de sortie du film Blade du MCU est prévue pour le 5 novembre 2025.

Alors qu’il devait à l’origine faire partie de la Phase 5 du MCU, le reboot de Blade pourrait finalement appartenir à la Phase 6, puisque le film devrait sortir après un autre long-métrage très attendu, à savoir Les Quatre Fantastiques, premier volet de la dernière Phase de la Saga du Multivers.

Le film a connu un chemin très difficile pour arriver à l’écran, avec plusieurs réécritures, changements de réalisateurs et retards.

Casting de Blade dans le MCU

Mahershala Ali jouera Eric Brooks/Blade, aux côtés de Delroy Lindo, Aaron Pierre, et Mia Goth.

Marvel Comics

Goth est la dernière addition au casting. L’actrice britannique est connue dernièrement pour Infinity Pool (2023), mais aussi et surtout grâce aux films d’horreur X et Pearl (2022), et on pourra prochainement la retrouver dans MaXXXine, le dernier volet de la trilogie de Ti West. Pour le moment, nous ne savons pas encore quel sera son rôle dans le film Marvel.

Alors que le réalisateur Bassam Tariq était initialement attaché à la réalisation du projet, il a renoncé à ce rôle et sera plutôt producteur exécutif. Marvel avait alors déclaré auprès de The Hollywood Reporter que cette décision était due à des “changements continus” dans le “calendrier de production.”

Le 21 novembre 2022, le réalisateur français Yann Demange a été annoncé comme réalisateur, et Michael Starrbury comme scénariste.

Nous nous attendons à voir des personnages familiers tels que le partenaire de confiance de Blade, Abraham Whistler, ou son mentor d’origine, Jamal Afari.

Mais s’il y a bien un personnage qui intrigue les fans, c’est l’antagoniste de Blade, car cela fait quelque temps que des rumeurs circulent concernant Antony Starr, la star de The Boys, pour le rôle de Dracula. Le méchant est apparu précédemment dans la trilogie de Wesley Snipes, donc nous ne savons pas si Kevin Feige et son équipe voudront reprendre ce terrain déjà exploré dans les précédents films.

Y a-t-il une bande-annonce de Blade ?

Aucune bande-annonce pour le reboot de Blade n’a encore été publiée, et il faudra donc attendre encore un peu avant d’avoir droit à un premier aperçu.

Et pour les plus impatients d’entre vous, vous pouvez revoir le moment où Mahershala Ali a été annoncé comme étant le nouveau Blade, juste ci-dessus.

De quoi parlera le reboot de Blade ?

L’intrigue de Blade est encore inconnue. Cependant, les fans connaissent déjà les origines de Blade, un homme mi-humain et mi-vampire.

Dans les comics, Blade est un demi-vampire qui chasse les siens, vêtu de beaucoup de cuir noir.

Ce ne sera pas la première fois que nous rencontrons le Blade incarné par Ali. Dans la scène post-générique du film Les Éternels (2021) de Chloé Zhao, Ali a interprété le personnage hors champ via une apparition vocale, parlant alors avec Kit Harrington, que l’on devrait normalement découvrir dans le rôle du Chevalier Noir.

Toutes les rumeurs d’intrigue proviennent de fuites non confirmées, donc si vous voulez des détails officiels ou éviter d’éventuels spoilers, nous vous recommandons d’attendre un synopsis directement de Marvel. Mais pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur ce qui se dit, voici un aperçu des différentes rumeurs à ce sujet.

L’intrigue est également censée commencer dans les années 1920 avec la mère enceinte de Blade, qui reçoit un traitement d’un vampire qui la chasse. Encore une fois, rien de tout cela n’a été confirmé, c’est pourquoi il convient de prendre ces informations avec des pincettes.

Selon une fuite de Geek Vibe Nation, le film se déroulera sur 80 ans, commençant en 1900 et se terminant en 1980. Cependant, cette chronologie n’a pas encore été confirmée par Marvel.

Une fuite présumée de l’intrigue sur 4Chan a affirmé que le film se terminerait en suivant la vie de la fille de Blade, Brielle Brooks.

Enfin, l’insider DanielRPK avait également révélé que le film subissait encore d’importantes réécritures en mai 2024. De plus, il a affirmé que le tournage aurait lieu à l’automne 2024 au Mexique/Brésil.

Le film Blade du MCU sera-t-il classé R ?

Le nouveau film Blade sera classé R – Restricted aux États-Unis.

“Ils m’ont donné [la classification] R, ce qui est très important”, a déclaré le réalisateur Demange à Deadline.

Il a ajouté : “Pour Blade, nous allons nous amuser car Mahershala est un acteur si profond. Je suis excité de montrer une sorte de brutalité, de rudesse qu’il a, ce qui lui permet de marcher sur terre d’une manière particulière. Je l’aime pour ça. Il a de la dignité et de l’intégrité, mais il y a une férocité là-dessous qu’il garde habituellement sous la surface. Je veux libérer cela et le mettre à l’écran.”

Voici tout ce que nous savons pour l’instant sur le film Blade. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article lorsque de nouvelles informations seront communiquées, donc restez attentifs ! En attendant, consultez nos autres guides concernant Deadpool & Wolverine, Les Quatre Fantastiques ou encore Avengers Secret Wars.